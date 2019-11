Phim tạo ra "cú nổ" lớn tại Hàn, Jang Nara tiết lộ xấu hổ vì phải diễn cảnh hôn đầy mùi mẫn với nam chính

Bộ phim VIP (tạm dịch: Khách VIP) của đài SBS đang nhận được sự đánh giá cao của khán giả. Lên sóng cùng thời điểm với hàng loạt "bom tấn truyền hình" khác như The Tale of Nokdu (KBS), Catch The Gosht (tvN). Tuy nhiên tác phẩm có sự tham gia của chị đại Jang Nara và Lee Sang Yoon trên sóng đài SBS vẫn nhận được sự quan tâm khi thu về mức rating ở tập 1 và 6,8% và 7,6% cho tập 2.

Với những tín hiệu tích cực khi chỉ mới lên sóng 2 tập phim, mới đây nhà sản xuất của VIP đã tung ra loạt ảnh hậu trường đầy mùi mẫn của Jang Nara và Lee Sang Yoon, cùng với đó là câu chuyện đầy thú vị được chính bộ đôi diễn viên chính chia sẻ khi thực hiện cảnh hôn trong phim.

Theo nam diễn viên Lee Sang Yoon: "Đó là cảnh đầu tiên chúng tôi quay vào lúc 8h sáng. Mặc dù đó là căn nhà mà 2 nhân vật của chúng tôi sống chung, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi đến nơi này quay phim. Từ 1 ngày trước đó, tôi đã vô cùng lo lắng rồi". Trong khi đó, Jang Nara cho biết: "Trước khi quay cảnh hôn, tôi đã rất bồn chồn và xấu hổ".

Mặc dù đã thỏa thuận với nhau sẽ cố gắng thoải mái khi thực hiện cảnh hôn nhưng hai ngôi sao vẫn có chút bối rối. Lee Sang Yoon bày tỏ nếu hôn không mang lại cảm giác chân thực thì không ai muốn xem. Ngay sau khi kết thúc phân đoạn mùi mẫn, Jang Nara đã ngại đến mức phải chui xuống chăn cho đỡ xấu hổ.

Trong 2 tập đầu tiên của VIP, khán giả đã không khỏi ấn tượng với không khí căng thẳng giữa những màn đối phó với khách hàng ở trung tâm thương mại cùng điểm nhấn là màn phốt ngoại tình của người chồng Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) trước giờ vẫn vô cùng yêu thương vợ Na Jung Sun (Jang Nara).

Nghi ngờ "tiểu tam" chính là cấp dưới của mình, thế nhưng cô vẫn rất công tư phân minh, Na Jung Sun luôn giữ thể diện cho chồng khi xuất hiện trước đám đông nhưng đằng sau vẫn âm thầm theo dõi để tìm ra các bằng chứng ngoại tình.

VIP là bộ phim xoay quanh công việc và đời tư của những thành viên trong đội quản lý khách hàng VIP tại một cửa hàng bách hóa. Phim cũng là câu chuyện về cuộc sống của những người phụ nữ hiện đại. Họ vừa phải vật lộn để tìm kiếm chỗ đứng trong công việc, vừa phải khôn khéo để giữ lửa gia đình. Lee Sang Yoon đóng vai trưởng nhóm Park Sung Joon, Jang Nara vào vai Na Jung Sun - cấp dưới và cũng là vợ của Sung Joon.

Cuộc hôn nhân của Park Sung Joon và Na Jung Sun đã có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng càng về sau, mối quan hệ của cặp vợ chồng ngày càng có vấn đề. Sung Joon che giấu nhiều bí mật không chia sẻ cùng vợ. Trong khi đó, Jung Sun cũng dần nhận ra điều bất thường ở chồng.

VIP hiện phát sóng vào 20g00 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh đài SBS.