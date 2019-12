Phim đang gây sốt của Hyun Bin và Son Ye Jin bất ngờ hoãn chiếu, nhân viên đòi bỏ quay vì trời quá lạnh

Tập 6 Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) có lẽ là tập phim khởi đầu cho chuỗi ngày u ám của cặp đôi chính Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) và Yoon Se Ri (Son Ye Jin) khi chàng quân nhân quyết đỡ cho người thương làn đạn từ kẻ địch. Chưa biết những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao nhưng ở thời điểm hiện tại khán giả đang khóc hết nước mắt khi 2 nhân vật chính bước vào thời kỳ chìm đắm trong xa cách.

Trong khi người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ phim thì mới đây, nhà sản xuất bất ngờ đưa ra thông báo Crash Landing On You sẽ hoãn chiếu tuần này vì điều kiện thời tiết ở khu vực bấm máy không được thuận lợi.

"Do thời tiết mùa đông lạnh lẽo ở khu vực bấm máy, nhà sản xuất của Crash Landing On You quyết định tạm hoãn phát sóng 2 tập 7 và 8 tuần này để các diễn viên, nhân viên an toàn và khỏe mạnh" - thông báo chính thức từ ekip bộ phim.

Khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi diễn biến tiếp theo của bộ phim sau khi Jung Hyuk (Hyun Bin) đỡ đạn cho Se Ri (Son Ye Jin).

Nhà sản xuất Crash Landing On You thông báo hoãn chiếu phim tuần này.

Ngay sau thông báo được nhà sản xuất đưa ra, người hâm mộ không khỏi hụt hẫng vì chưa bao giờ kỳ nghỉ Tết lại trở thành một câu chuyện buồn đến vậy trong cộng đồng mọt phim Hàn.

"Phận fangirl làm sao sống nổi khi phải chờ đến hơn 2 tuần để xem chú Hyun Bin bây giờ?", "Nếu vậy thì phải chuẩn bị những tập tiếp theo chu đáo nhé", "Mị phải đợi thêm 2 tuần nữa mới được xem phim hả? Buồn kinh khủng khiếp luôn ấy", "Đó là tin buồn trong ngày cuối cùng của năm khi bắt tôi phải chờ đợi Jung Hyuk sẽ như thế nào?".

Khán giả khóc thét trước thông tin Crash Landing On You hoãn chiếu.

Theo như tiết lộ từ nhân viên đoàn làm phim, bối cảnh ở Triều Tiền toàn là những cảnh được phục dựng ở nơi vùng núi xa xôi của Nam Hàn, điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, sương muối rất nhiều khiến các cảnh quay liên tục bị hoãn vì giá lạnh. Thậm chí có người còn "đăng đàn" xin bỏ quay để trở về nhà vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Ekip đoàn làm phim từng tiết lộ địa điểm quay phim vô cùng khắt nghiệt.

Crash Landing On You sở hữu cốt truyện vô cùng đặc biệt, kể về mối tình éo le giữa 2 con người thuộc 2 vùng đất với nền chính trị đối địch nhau. Nếu như Yoon Se Ri là một tài phiệt Hàn Quốc do gặp phải tai nạn hi hữu mà phải hạ cánh xuống Bắc Hàn thì Jung Hyuk là sĩ quan Triều Tiên vô tình bắt gặp để rồi phải lòng và tìm mọi cách để bảo vệ cô nàng khỏi những nguy hiểm.

Bên cạnh đó, cặp đôi chính còn phải đối mặt với 2 chướng ngại vật tình yêu - 2 vị hôn thê của mình: Seo Dam (Seo Ji Hye) và Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun). Với khác biệt về thân phận cũng như bao trở ngại trên “tình trường”, câu chuyện tình yêu khó tưởng giữa Yoon Se Ri và Jang Hyuk hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

Crash Landing On You sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), ngày 14/1/2020 trên kênh tvN.