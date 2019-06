Phía công viên nước Thanh Hà có thể bị xử lý hình sự sau vụ bé trai 3 tuổi đuối nước tử vong?

Chiều 12/6, tại công viên nước Thanh Hà, có địa chỉ ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai mới lên 3 tuổi là P.V.K. (trú tại Hà Đông) tử vong khi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Mặc dù được đánh giá là hiện đại nhất thủ đô Hà Nội nhưng khi mở cửa hoạt động, công viên nước Thanh Hà chưa đủ các giấy tờ pháp lý và bị chính quyền địa phương xử phạt với số tiền 20.000.000đ và bị buộc dừng hoạt động từ 17h ngày 12/6.

Trước việc công viên nước Thanh Hà đi vào hoạt động nhưng chưa đủ các giấy tờ, điều kiện pháp lý và để xảy ra vụ đuối nước khiến cháu K. tử vong có vi phạm pháp luật hay không? PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp đoàn Luật sư TP Hà Nội.



Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, trong những vụ việc để xảy ra hậu quả chết người thì hậu quả đó được xác định là nghiêm trọng.

Bởi vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Nếu kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy có cơ quan, tổ chức, cá nhân có lỗi dẫn đến nạn nhân thiệt mạng thì dù là lỗi vô ý thì vẫn có thể xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người hoặc tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp hoặc tội vi phạm các quy định về vệ sinh lao động, an toàn lao động, an toàn nơi đông người...

Tùy thuộc vào hành vi cụ thể và lỗi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.



Luật sư Cường cho hay, theo thông tin từ chính quyền địa phương, công viên nước Thanh Hà mới bị đình chỉ hoạt động do chưa đủ điều kiện và vụ việc tai nạn xảy ra sau trước khi ngưng hoạt động hoạt động khoảng 30 phút.

Bởi vậy cơ quan chức năng cần làm rõ yêu tố này để xác định xem công viên này đã đủ điều kiện hoạt động hay chưa?

"Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng đó là thời điểm công viên đang hoạt động trái phép hay đã dừng hoạt động rồi.

Vị trí, địa điểm xảy ra tai nạn có thể gây nguy hiểm cho trẻ em hay không, có cảnh báo hay không... Những yếu tố đó là căn cứ để xác định lỗi và xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý công trình này...", luật sư Cường nói.

Theo Luật sư Cường, việc công viên nước Thanh Hà không đủ điều kiện, giấy tờ pháp lý để hoạt động nhưng vẫn mở cửa cho khách vào vui chơi và để xảy ra việc cháu bé bị đuối nước tử vong, theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015 thì cả pháp nhân và cá nhân đều có thể bị xử lý hình sự.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng cần làm rõ những sai phạm cụ thể, trách nhiệm cụ thể của tổ chức và của từng cá nhân có liên quan để có biện pháp xử lý phù hợp, nếu đủ căn cứ xử lý hình sự thì sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Trong trường hợp không đủ căn cứ xử lý hình sự thì sẽ xử phạt vi phạm hành chính. Việc vi phạm quy định về xây dựng và vi phạm quy định về kinh doanh mà gây hậu quả nghiêm trọng thì đều có thể bị xử lý hình sự.

"Vụ việc này cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ và có kết luận, làm căn cứ xử lý những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp nếu xác định không ai có lỗi, vụ việc chỉ là tai nạn không may thì mới không xử lý, không chịu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan còn trường hợp xác định có lỗi của đơn vị quản lý thì dù là lỗi vô ý do quá tự tin hay vô ý do cẩu thả thì đều bị xử lý theo quy định pháp luật...", luật sư Cường nêu quan điểm.