Phát triển tiềm năng cá nhân, rèn luyện khả năng teamwork và kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ từ những năm đầu đời

Giáo dục sớm không còn xa lạ với các bậc phụ huynh và việc trang bị những kĩ năng cá nhân cũng như hoạt động nhóm cho trẻ trong lứa tuổi 0-6 là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong Nhà trường. Trẻ không những tìm hiểu và phát huy sở trường của bản thân, mà còn phải học cách cộng tác với các bạn xung quanh ở nhiều lứa tuổi. Nắm bắt được xu thế cũng như nhu cầu cấp thiết của công cuộc giáo dục trẻ mầm non trong kỉ nguyên số, hệ thống Mầm non Tràng An ứng dụng phương pháp Montessori và STEAM trong giảng dạy.



Xem thêm clip tại đây.

Lựa chọn trong giới hạn bản thân

Một em bé biết lựa chọn đã là một điều tuyệt vời! Mỗi ngày, chúng ta đứng trước biết bao lựa chọn, mỗi lựa chọn là một quyết định. Và việc quan trọng nhất không phải nền giáo dục nào cũng nhấn mạnh, đó chính là theo đuổi và chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình.

Trong lớp học Montessori, các con có quyền lựa chọn trong khả năng của mình các lĩnh vực: Kĩ năng thực hành cuộc sống, Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ và Văn hóa. Khi quyết định chọn một hoạt động, các con có cơ hội được rèn luyện tính kiên trì với các bài tập và trách nhiệm đối với công việc mình đang làm là phải hoàn thành nó. Điều này là vô cùng quan trọng đối với các con trong các bậc học sau này, khi gặp một bài toán khó, một công thức hóa học, một bài văn hóc búa, … hay bất kì vấn đề nào trong cuộc sống hằng ngày. Các con làm quen một cách tự nguyện với những ‘thử thách đầu đời’ này, tự biết mình có thể làm đến đâu, và cũng có thể quay lại tiếp tục giải quyết vấn đề khi mình sẵn sàng. Cảm giác thưởng thức thành quả của chính mình cũng là một động lực thúc đẩy sự tự tin, mạnh dạn hơn ở trẻ! Điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn cho con mình!

"Muốn đi nhanh hãy đi 1 mình, nhưng nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau!"

Lớp Quốc tế Montessori and STEAM tại Tràng An được tổ chức như một xã hội thu nhỏ, việc trộn lẫn lứa tuổi tạo cơ hội cho các con biết cách ứng xử với các em nhỏ hơn hay anh chị lớn hơn mình. Trẻ không phân biệt trình độ, mà ‘buộc’ các con học tập lẫn nhau ở mọi lứa tuổi, truyền lại kiến thức và cùng nhau làm việc một cách vô cùng tự nhiên. Cuộc sống thực tế cũng như vậy, người lớn chúng ta hợp tác và cạnh tranh công bằng với mọi lứa tuổi trên thương trường. Việc làm quen từ sớm thực sự giúp ích cho trẻ trong cuộc sống sau này.

Montessori là một phương pháp giáo dục tuyệt vời và nổi tiếng với khả năng phát triển tiềm năng cá nhân của trẻ. Nhưng nhìn sâu bên trong cách tổ chức lớp học và đồ dùng, thì nó lại là cả một nghệ thuật sắp đặt thực tế cho trẻ. Trong lớp học, mọi đồ dùng hầu hết chỉ có một, các con phải học cách chờ đợi, chia sẻ, và học cách mở lời một cách lịch sự khi cần được cộng tác trong các hoạt động khó và phức tạp. Các con kêu gọi sự giúp đỡ và học tập ngay từ những người bạn của mình, những người có thể có cách nhìn khác và cho con những lời khuyên mà con ‘chưa tìm ra’. Và khi con đã thuần thục một bài học, và tự mình hướng dẫn lại cho một ai đó, kiến thức của con đã hằn sâu trong trí não! Đó là cả một quá trình thẩm thấu và lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên nhưng đạt đến hiệu quả tối đa nhất!

STEAM – công cụ hỗ trợ cho tương lai

STEAM – viết tắt của Science – Technology – Engineering – Arts – Maths; là một cách tiếp cận kiến thức và dạy học theo dự án mang lại kiến thức tổng quát cho trẻ. Yếu tố chìa khóa của STEAM là sự kết hợp và tính thực tế. Thay vì giảng dạy các môn học độc lập, các bài học tuần tự, khô khan và hỏi đáp dựa trên sự ghi nhớ vô thức của học sinh (hay còn gọi là học vẹt) thì STEAM được xây dựng để giúp các em học sinh thực hành và giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ thấy rất hiếm có một công việc chỉ đòi hỏi một kỹ năng toán học, vật lý học thuần túy. Chúng tôi lấy ví dụ là: Hình ảnh một kiến trúc sư, họ áp dụng và kết hợp các kiến thức khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ để thực hiện công việc của họ. Trong thực tế các kiến thức không tách rời ra riêng lẻ mà chúng phải được kết hợp với nhau theo cách thực tế và liền mạch. Chính vì vậy các kỹ sư có thể thiết kế các tòa nhà phức tạp, các máy móc hiện đại…

Trong thời kì công nghệ 4.0, ứng dụng những chú robot lập trình đáng yêu trong chương trình học khiến các bạn nhỏ tại Hệ thống Mầm non vô cùng thích thú. Dù ở mức học phí không cao, nhưng Nhà trường luôn tạo môi trường học tập hiện đại và hiệu quả nhất cho các con!

Để các mầm non tương lai của Đất nước trở thành những con người vừa có Đức, vừa có Tài!

