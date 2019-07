Phát thanh viên thời sự đài SBS quay lén phụ nữ trên tàu điện ngầm, bị bắt giữ vẫn chối và đổ hết lỗi lầm do say xỉn

Quay lén phụ nữ đã và đang là vấn nạn đáng quan ngại ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng sợ hơn, kẻ biến thái giờ đây còn có thể là người của công chúng, có học thức cao. Bằng chứng là mới đây, phát thanh viên thời sự kỳ cựu đài SBS Kim Sung Joon đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội quay lén trên tàu điện ngầm



Vào khoảng 11h55 (giờ địa phương) ngày 3/7 vừa qua, tại ga tàu điện ngầm ở quận Yeongdeungpo, Seoul, Kim đã thực hiện hành vi quay lén phần thân dưới 1 người phụ nữ mặc đầm bên cạnh. Mọi người xung quanh sau khi phát giác hành vi biến thái của Kim đã báo cho nạn nhân biết trước khi trình bày sự việc lên cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, Kim một mực phủ nhận cáo buộc quay lén. Vậy nhưng, nhân viên điều tra lại tìm thấy đoạn clip đồi trụy ấy trong điện thoại của phát thanh viên.

"Thường ngày tôi có sở thích chụp hình. Hôm đó vì uống rượu quá say nên đã không kiểm soát được hành động của mình. Tôi thành thật xin lỗi nạn nhân" - Kim nói. Sau khi vụ việc xảy ra, Kim chủ động rút khỏi chương trình radio do ông dẫn phát sóng vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Sáu vì lý do cá nhân. Hiện tại, Kim đã nộp đơn thôi việc tại SBS.

Năm 1991, Kim được nhận vào làm việc tại SBS vị trí ký giả trước khi trở thành phát thanh viên thời sự. Bắt đầu từ năm 2011, Kim dẫn chính "SBS 8NEWS" bản tin thời sự chuyên đưa tin về những vấn đề chính trị, xã hội. Năm 2016, Kim được thăng chức giám đốc sản xuất tin tức và giữ chức vụ quan trọng trong ban biên tập. Gần đây, Kim tham gia dẫn chương trình radio mang tên "Đài quan sát thời sự của Kim Sung Joon".

Chính vì kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí và truyền thông dày dặn, Kim nhận được rất nhiều sự tín nhiệm của người dân Hàn Quốc. Trước vụ việc ông dùng camera quay lén phụ nữ trên tàu điện ngầm, mọi người không khỏi bất ngờ.

(Nguồn: Naver)