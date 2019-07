Phát hiện đôi trai gái yêu nhau chết bất thường trong ngôi nhà mới mua

Chiều 5-7, đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng), cho biết cơ quan công an đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc đôi trai gái chết bất thường trong một ngôi nhà ở tổ 6 thị trấn An Dương.



Theo thông tin ban đầu, vào sáng 5-7, phát hiện dấu hiệu bất thường, hàng xóm đã sang nhà chị Mai Thị M. (SN 1989, tạm trú tại tổ 6, thị trấn An Dương) thì bàng hoàng phát hiện chị M. nằm chết trên giường, ở vùng cổ có thương tích. Không những thế, trong nhà của nạn nhân còn có 1 người đàn ông được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Dương đã khẩn trương có mặt, kết hợp cùng các lực lượng chức năng của TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ.

Quá trình xác minh điều tra, Công an huyện An Dương xác định nam giới tử vong là Nguyễn Trung T. (SN 1985, trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng).

Theo thông tin từ cơ quan công an, chị M. và anh T. đều là người cùng quê ở xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng. Cả 2 đã quan hệ quan hệ yêu đương. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là nhà chị M. mới mua chưa được bao lâu.