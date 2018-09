Phát hiện 18 người nước ngoài dương tính với ma túy trong quán bar ở Đà Nẵng

Chiều 28/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện 21 người trong 1 quán bar trên địa bàn dương tính với chất ma túy.

Trước đó, khoảng 22 giờ khuya 27/9, công an bắt quả tang Nguyễn Quang Anh Quân (19 tuổi, ngụ quận Sơn Trà), đang bán cần sa cho khách trước quán Pub Crazy Cort ở số 12 đường An Thượng 6 (phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn).

Quán Pub Crazy Cort nơi phát hiện 21 du khách dương tính với chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bọc ni lông bên trong có chứa chất cần sa, điện thoại di động và một xe máy. Khám xét nơi ở của Quân, công an thu giữ thêm một gói cần sa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính bên trong quán Pub Crazy Cort. Thời điểm này, bên trong quán, tiếng nhạc lớn cùng với ánh đèn đủ màu chớp nháy liên tục và có gần trăm người đang lắc lư theo theo điệu nhạc.

21 du khách ở khu phố Tây tại Đà Nẵng dương tính với ma túy.

Qua tiến hành thử test 60 khách là người nước ngoài và người Việt Nam đang có mặt tại quán, lực lượng chức năng phát hiện 21 người dương tính với chất ma túy. Trong đó, có đến 18 người nước ngoài quốc tịch Anh, Mỹ, Colombia, Malaysia...

Khám xét tầng 2 của quán, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều đồ vật để sử dụng cần sa. Bước đầu, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định đối tượng quản lý các đồ vật trên là Tống Duy Phong (SN 1999, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi).