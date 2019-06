Phần phim mới "Men In Black" do "Thần Sấm" Chris Hemsworth đóng chính có gì đáng xem?

Sau 7 năm dài chờ đợi, thương hiệu hành động – hài đình đám Men in Black cuối cùng cũng trở lại với khán giả với Men in Black: International (tựa Việt: Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu). Phần phim thứ 4 này không chỉ tiếp nối những thành công vang dội trước đây mà còn mang đến một làn gió mới cho loạt phim với dàn diễn viên hay nội dung mới toanh.



Dàn diễn viên mới toanh toàn những gương mặt triển vọng

Từ tập đầu tiên ra mắt năm 1997, Men in Black đã ghi được dấu ấn nhờ diễn xuất tài tình và hài hước của bộ đôi Will Smith và Tommy Lee Jones. Vốn là hai cái tên đình đám nhất thời bấy giờ, cả hai đã mang đến cho khán giả một màn kết hợp đầy ăn ý và hài hước với vô số tiếng cười cùng những pha hành động đặc sắc.

Hai vị trí ngôi sao của Men in Black: International thuộc về cặp đôi "lầy lội" Tessa Thompson và Chris Hemsworth.

Nhưng sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng, vai trò này sẽ được giao cho 2 cái tên mới toanh là Chris Hemsworth và Tessa Thompson. Nổi lên từ vai Thần Sấm của MCU, nam diễn viên người Úc vẫn không ngừng chứng tỏ bản thân qua nhiều dạng vai diễn khác nhau và cuối cùng ghi được dấu ấn trong lòng khán giả với thể loại hành động - hài.



Hẳn người hâm mộ sẽ khó mà quên được một Thor "lầy lội" trong Thor: Ragnarok rồi trở nên béo ú ụ trong Avengers: Endgame mới đây. Đến với vai Đặc Vụ H lần này, anh chàng sẽ được trở lại đúng với sở trường hài hước của mình và hứa hẹn sẽ mang đến người xem vô số tràng cười sảng khoái.

Và đừng quên "già gân" Liam Neeson cũng có mặt trong phim nữa đó.

Trong khi đó, bạn diễn của Chris Hemsworth, không đâu xa lạ, chính là "Vakyrie" Tessa Thompson. Ngoài vai diễn trong MCU, cô nàng cũng nổi tiếng khi góp mặt trong hàng loạt bộ hài hước và châm biếm như Dear White People (2014), War on Everyone (2016), Sorry to Bother You (2018)… Màn kết hợp giữa cả hai trong Men in Black: International lần này hứa hẹn sẽ bùng nổ và đậm tính giải trí không kém Thor: Ragnarok trước đây.



Ê kíp sản xuất tên tuổi

Ngoài "ông hoàng kỹ xảo" Steven Spielberg vẫn ngồi ở vị trí giám đốc sản xuất thì chiếc ghế đạo diễn của Men in Black: International đã được chuyển sang cho F. Gary Gray thay vì Barry Sonnenfeld như bộ ba phim trước đây. Người hâm mộ điện ảnh hẳn sẽ chẳng xa lạ gì với cái tên F. Gary Gray – người đứng sau doanh thu trên 1 tỉ USD của The Fate and the Furious (2017).

Tốc độ, hài hước, hoành tráng và kịch tính hơn trước nhiều lần chính là những gì mà vị đạo diễn hứa hẹn sẽ mang đến cho phần thứ 4 của loạt phim viễn tưởng 22 năm tuổi đời này. Ngoài ra, không thể không kể đến hai biên kịch tài năng Art Marcum và Matt Holloway. Họ chính là hai cái tên chấp bút cho tác phẩm mở đầu MCU mang tên Iron Man (2008) và bom tấn Transformers: The Last Knight (2017). Sự góp mặt của bộ đôi này sẽ mang đến một làn gió mới hấp dẫn cho Men in Black: International.

F. Gary Gray (The Fate of the Furious) là cái tên cầm trịch ghế đạo điễn của Men in Black: International.

Quy mô phim mang tính toàn cầu



Trong 3 phần phim trước, quy mô của Men in Black gần như chỉ gói gọn trong lãnh thổ nước Mỹ. Điều này khiến không ít khán giả tự hỏi liệu tổ chức MIB khổng lồ và hiện đại như thế lại không có "chi nhánh" nào khác chăng. Câu hỏi nhức nhối suốt nhiều năm này giờ đây đã có lời giải đáp khi Đặc Vụ M (Tessa Thompson) sẽ được Đặc vụ O (Emma Thompson) gửi sang London để khám phá những bí ẩn trong tổ chức.

Lần này, người xem sẽ được khám phá MIB chi nhánh Anh Quốc với nhiều nhiệm vụ trên toàn thế giới.

Giờ đây, cả một thế giới mới được mở ra để người xem có thể chứng kiến quy mô thật sự cùng hàng loạt những mối liên kết giữa các chi nhánh MIB trên toàn cầu. Đồng thời, fan còn có cơ hội tìm hiểu cách tổ chức, vận hành và những chiến công hiển hách khác nhau của từng chi nhánh.



Những kẻ thù mới tồn tại ngay trong tổ chức

Từ trước tới nay, tổ chức MIB chưa từng bị kẻ thù xâm nhập. Trong phần 2, ác quỷ ngoài hành tinh Serleena tuy chiếm được trụ sở New York nhưng chẳng thể khai thác được bất kì thông tin gì. Song, sự xuất hiện của một chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng biến hình thành bất kì ai trong Men in Black: International lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bằng cách giả dạng thành một đặc vụ, chúng dễ dàng tiếp cận được những thông tin tuyệt mật về người ngoài hành tinh trên toàn thế giới.

Sự xuất hiện của những kẻ ngoài hành tinh có khả năng giả dạng khiến bộ phim hấp dẫn thêm bội phần.

Không những thế, những tên ác nhân này hoàn toàn có thể đóng giả những lãnh đạo cao cấp và phá hủy MIB ngay từ bên trong. Dù cho kế hoạch của chúng có là gì đi chăng nữa thì cả thế giới cũng đang phải đối mặt với hiểm họa đáng sợ nhất từ trước đến nay khi lớp phòng vệ cuối cùng của nhân loại chẳng còn an toàn nữa.



Vô số công nghệ mới cực hiện đại

Hai mươi hai năm kể từ ngày đầu tiên Men in Black ra mắt khán giả, kỹ xảo và trí tưởng tượng của các nhà làm phim Hollywood đã tiến bộ vượt bậc và các công nghệ trong phim cũng hiện đại theo từng ngày. Trong Men in Black: International mới đây, người xem sẽ được chứng kiến vô số vũ khí và phương tiện di chuyển mới vô cùng đặc sắc, từ những khẩu súng bá đạo giấu trong mọi bộ phận xe cho tới những chiếc xe hơi có khả năng biến thành phi thuyền chỉ trong chớp mắt hay con tàu ngầm đi xuyên lục địa…

Men in Black: International có sự xuất hiện của hàng loạt vũ khí và công nghệ cực hiện đại.

Và cái tên Steven Spielberg chính là bảo chứng cho phần kĩ xảo có một không hai của tác phẩm sắp tới. Vừa gây tiếng vang với Ready Player One (2018) cách đây ít lâu, vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất đại tài này chắc chắn sẽ khiến các fan lâu năm của Men in Black phải choáng ngợp trước sự mới lạ và phát triển vượt bậc của thương hiệu sau 7 năm vắng bóng khỏi màn ảnh rộng.



Men in Black: International (Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu) sẽ có suất chiếu đặc biệt từ 19h00 ngày 13.06.2019 tại Việt Nam.