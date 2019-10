Phẫn nộ kẻ nghi “ngáo đá”, người chồng bệnh hoạn tưởng tượng vợ loạn luân

Vào sáng ngày 17/10, trên mạng xã hội lan truyền 4 clip ngắn ghi lại hình ảnh 2 đứa trẻ một trai, một gái nói về việc ông nội và mẹ đẻ của 2 bé có hành vi loạn luân, quan hệ bất chính. Qua xác minh, người quay clip là Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu 2, phường Hà An, thị xã Quảng Yên,) là bố đẻ của 2 cháu.



Sau khi các clip trên xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, gây bức xúc trong dư luận. Người nhà nạn nhân cho biết, Ngô Văn Hùng có sử dụng ma túy đá và nhiều lần có biểu hiện “ngáo” đá, gây ra ảo giác con dâu quan hệ với bố chồng. Thậm chí Hùng còn tưởng tượng ra việc bố loạn luân với em gái mình.

Các vết thương trên người cháu bé do chính bố đẻ bạo hành.

Trong khoảng một tuần nay, Ngô Văn Hùng đã hành hung 2 con đẻ cho đến khi nói đúng ý bố và quay clip tung lên mạng xã hội. Trao đổi với PV, đại diện Công an thị xã Quảng Yên cho biết những thông tin trong clip là không đúng sự thật. Công an thị xã đã đưa 2 cháu bé đi giám định sức khỏe tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí) và tạm giữ đối tượng Ngô Văn Hùng để làm rõ sự việc, trước mắt là xử lý về việc bạo hành trẻ em.

Nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên cơ quan chức năng cũng cho biết, đối tượng Ngô Văn Hùng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng. Hiện nay, vợ và bố đẻ đối tượng Hùng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí) do cách đây nửa tháng, cũng trong một lần lên cơn ngáo, Hùng đã cầm dao chém hai người. Tuy nhiên do gia đình không có đơn khiếu kiện nên sau thời gian tạm giữ, đối tượng đã được Công an thị xã Quảng Yên trả về địa phương.

Hiện nội dung vụ việc đang được làm rõ.