Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ mong ước có thêm 1 đứa con

Chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2019 đã chính thức khởi động với việc bắt đầu ghi hình vòng Giấu mặt. Một trong những bất ngờ mà The Voice Kids mang lại chính là việc để Phạm Quỳnh Anh ngồi ghế nóng huấn luyện viên. So với những đồng nghiệp khác như Dương Khắc Linh - Dương Cầm - Hương Giang - Ali Hoàng Dương, Phạm Quỳnh Anh được ủng hộ nhiều hơn hẳn.

Phạm Quỳnh Anh.

Không ít khán giả cho rằng Dương Khắc Linh vướng ồn ào đạo nhái ca khúc, Dương Cầm không có tính giải trí, Hương Giang hát không tốt, Ali Hoàng Dương quá non kinh nghiệm, chỉ có mỗi Phạm Quỳnh Anh là lựa chọn hợp lý cho vị trí huấn luyện viên này.

Về phần Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ tỏ ra khá thích thú khi ngồi ghế nóng The Voice Kids. Tự chụp ảnh của mình, Phạm Quỳnh Anh còn tuyên bố xanh rờn rằng: "Mong ước có thêm 1 đứa con nhưng mùa hè này lại đông con hơn cả sự mong đợi. Lãi to".

Phạm Quỳnh Anh và các đồng nghiệp.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh đã chịu nhiều tổn thương. Phạm Quỳnh Anh cho biết có người thứ 3 xuất hiện và đó chính là nguyên nhân làm hôn nhân của cô đứt gánh. Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh tích cực quay lại với showbiz để chạy show kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ.

The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí là chương trình truyền hình thực tế của VTV3 được sản xuất theo khuôn mẫu chương trình The Voice Kids của Hà Lan. Nhờ The Voice Kids mà Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Hồng Minh, Thiện Anh, Hoàng Anh tóc xù mới được đông đảo công chúng biết tới. Cho đến hiện tại, Phương Mỹ Chi là sao nhí thành công bậc nhất của The Voice Kids.