Phải cần cả sự mạnh mẽ và dịu dàng mới có thể "bảo vệ" gia đình cả thập kỉ như thế này

1. Mạnh mẽ qua thử thách, sóng gió, khó khăn



Người ta thường nói, chồng vợ là do duyên phận, có duyên mới gặp được nhau, có phận mới ở bên nhau thành vợ thành chồng. Mỗi người đều có một định mệnh của đời mình, một người sinh ra chỉ để dành cho mình mà chúng ta rồi sẽ gắn bó.

Tuy nhiên, không phải hành trình yêu thương nào cũng gặp suôn sẻ, không phải tình yêu nào ngay từ đầu cũng đã được chấp nhận, nhận được ủng hộ từ người thân. Không ai hiểu cảm xúc và lý trí của mình hơn người trong cuộc, nhờ đó, họ cũng mạnh mẽ hơn khi quyết định gắn kết với nhau và chứng minh cho mọi người thấy họ thật sự sinh ra là để dành cho nhau.

Có những cuộc hôn nhân không gặp sóng gió trước kết hôn, nhưng khi về chung sống với nhau mới nảy sinh nhiều vấn đề. Kết hôn khi còn trẻ, kinh tế chưa có sự tích luỹ nhiều, cuộc sống sẽ khó khăn nhiều khi gia đình nhỏ xuất hiện thêm những thành viên tí hon. Lúc này, cần nhất là sự san sẻ và tin tưởng của cả hai vợ chồng.

Vô vàn những thử thách liên tiếp được đặt ra khi người vợ ở nhà ôm con sốt, còn người chồng vẫn mải mê với công việc chẳng thể ở bên cạnh. Lòng tin khi đó là một thứ sức mạnh tinh thần cần thiết nhất để cả hai vợ chồng vượt qua mọi khó khăn. Sự san sẻ trách nhiệm, san sẻ lo âu khi đó làm giảm gánh nặng đè lên vai một người, còn là sự cam kết đồng cam cộng khổ để hoàn thiện một mái ấm gia đình. Khi một biến cố nào đó xảy đến, người ta càng cần hơn cả là sự mạnh mẽ, đôi khi chỉ là mạnh mẽ để người còn lại có thể dựa vào mình, đôi khi là cả sự mạnh mẽ để chống lại những điều kinh khủng nhất.

2. Dịu dàng để xoa dịu những va vấp ngoài kia

Nhà là nơi trở về sau những bon chen cuộc sống, là nơi vỗ về, tái tạo năng lượng cho chúng ta. Dù bộn bề cuộc sống có làm ta mệt mỏi, có làm ta chán ngán thì khi trở về nhà, mọi thứ sẽ lại bình yên.

Cùng nhau bên bữa cơm gia đình, cùng nhau xem tivi, cùng nhau trò chuyện, mọi chia sẻ bình dị thường nhật đó tưởng như chẳng có gì đáng kể nhưng lại là liều thuốc tinh thần xoa dịu tâm hồn ta rất nhiều. Chỉ cần những ánh mắt ấm áp chạm nhau trong những câu chuyện, chỉ những ân cần rất nhỏ như đưa tay chấm những giọt mồ hôi trên trán vợ khi đang làm việc nhà, phơi mẻ quần áo mới giặt trong nắng và hít ngửi mùi thơm lưu lại trên đồ, hay nhìn ngắm nụ cười con trẻ, áp lực nào rồi cũng sẽ làm người ta quên đi.

Gia đình là sự dịu dàng của nghĩa vợ chồng, sự dịu dàng từ những hành động vụng về của em bé non nớt. Thứ cảm giác an tâm khi mọi thứ đều được vợ/ chồng mình lo liệu tròn vẹn, an tâm khi dù có chuyện gì xảy ra, người còn lại cũng luôn ở đó chờ ta về sẽ là động lực để ta nỗ lực hơn nữa trong công việc, trong cuộc sống. Có nỗ lực nào không đem lại quả ngọt? Có nỗ lực nào mãi phụ lòng người?

3. Đôi khi cần cả mạnh mẽ và dịu dàng để giữ tổ ấm

Không có gì là hoàn hảo, không có gì là tuyệt đối, vợ chồng cũng vậy, gia đình cũng vậy. Điều quan trọng không phải là chúng ta bất đồng bao nhiêu mà chính là chúng ta giải quyết bất đồng đó ra sao. Người ta ở bên nhau vì giống nhau bởi cảm thông, thấu hiểu, cũng vì khác nhau bởi mỗi con người là một cá thể độc lập. Lựa chọn cách đưa ra ý kiến của mình thế nào khi bất đồng quan điểm là điều mà chúng ta phải học tập và trau dồi hàng ngày.

Với bản năng và thiên chức của một người mẹ, người phụ nữ, vợ có những thế mạnh của mình trong việc chăm sóc gia đình, con cái; ngược lại, chồng với đặc tính giới luôn mạnh mẽ và quyết đoán sẽ khuất phục trước những kiên-định-dịu-dàng của vợ. Bản năng của người phụ nữ rất đáng nể, khi cần họ cũng sẵn sàng mạnh mẽ, kể cả làm chỗ dựa cho chồng, thay chồng gánh vác tất cả.

Gia đình bên nhau vượt qua mọi sóng gió và thử thách, cần rất nhiều sự hi sinh, sự thấu hiểu, cần biết san sẻ với đối phương, biết đặt tin tưởng vào người mình lựa chọn gắn kết, cần những ân cần quan tâm, cần một lòng thuỷ chung son sắt trước những cám dỗ cuộc đời. Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp bằng một cuộc sống viên mãn.

