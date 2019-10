PGONE - Người tình kém 13 tuổi của Lý Tiểu Lộ: Từ thần tượng tài năng cho tới kẻ bị người đời phỉ nhổ

Hơn một năm trước, cả làng giải trí Hoa ngữ và người hâm mộ cặp đôi Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng đã vô cùng sốc trước tin tức nữ diễn viên "Thiếu niên Trương Tam Phong" ngoại tình với PGONE - người anh em của chồng mình - thậm chí nam rapper còn kém cô tới 13 tuổi.

Và tới nay sau hơn một năm, những tưởng vụ bê bối đó đã dần chìm vào quên lãng, thì mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải những clip ghi lại khoảnh khắc Lý Tiểu Lộ cùng PGONE không những nhảy nhót vui vẻ mà còn ôm, khóa môi nhau vô cùng tình cảm. Thông tin này ngay lập tức đã trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo.

Lắm tài nhưng nhiều tật

Có thể nói, trước khi dính vào vụ bê bối đầu đời và cũng là nguyên nhân khiến cho sự nghiệp ca hát "tan thành mấy khói", PGONE được biết đến là một nam rapper tài năng, được công chúng cùng rất nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ yêu mến.

PGONE sinh năm 1994, quê tại Hắc Long Giang (Cáp Nhĩ Tân). Từ bé, PGONE (tên thật là Vương Hạo) là một cậu bé có niềm yêu thích với nhảy breaking. Thậm chí vì đam mê nhảy, PGONE còn quyết định bỏ học ở nhà nằm nghe nhạc và chơi game. Chính nhờ việc này mà "người tình trẻ" của Lý Tiểu Lộ bắt đầu có đam mê với rap. PGONE từng chia sẻ: "Tôi cảm giác dây thần kinh hiphop của tôi đã được khởi động".

Tuy nhiên, Huỳnh Nghị Thanh - chồng cũ Huỳnh Dịch đã tiết lộ sự thật về thân thế của PGONE. Theo đó, Bố của nam rapper này là Vương Ngạn X, từng là lưu manh trong vùng và là người chuyên cho vay nặng lãi. Mẹ PGONE là bà Mã X trước từng phục vụ nhảy trong các quán bar, có mối quan hệ trai gái khá phức tạp. Chồng Huỳnh Dịch cũng tiết lộ thêm trước đây PGONE từng nhiều lần dẫn các cô gái về nhà, thậm chí là cả phụ nữ có chồng. Và mẹ của anh ta cũng biết điều này song lại ủng hộ con trai, ngay cả việc con trai sử dụng chất kích thích bà cũng không hề phản đối hay ý kiến gì.

Chỉ mới 23 tuổi, PGONE đã trở thành rapper triển vọng nhất làng giải trí Hoa ngữ và lên ngôi Quán quân chương trình "The Rap Of China" mùa đầu tiên cùng với GAI. Trong vòng đầu, PGone đã nhận được cơn mưa lời khen từ phía ban giám khảo là Ngô Diệc Phàm và Phan Vỹ Bá. Năm 2016, anh chàng còn gây tiếng vang hơn với single mang tên "Phạm Băng Băng", với nội dung ca ngợi và bày tỏ sự tôn thờ của mình với nữ hoàng giải trí. Sau khi giành ngôi quán quân của "The Rap Of China", PGone đã phát hành ca khúc "Penta Kill" với chỉ số thành tích đáng khen ngợi trên bảng xếp hạng xứ Trung.

Có thể nói, PGONE là một trong những rapper thành công nhất vào thời điểm đó, bởi lẽ, không chỉ vợ chồng Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng hâm mộ, mà trong làng giải trí, nhiều nghệ sĩ khác cũng rất thích anh chàng như Đỗ Giang, Phạm Băng Băng, Mã Tô, Hàn Đông Quân, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trần Mạn, Lâm Canh Tân...

Bê bối đầu đời làm tiêu tan sự nghiệp

Nếu không dính vào vụ bê bối ngoại tình với Lý Tiểu Lộ, thì có lẽ hiện giờ tên tuổi của PGONE đã vươn xa ra khỏi Trung Quốc. Phải nói rằng, trong ngành giải trí Hoa ngữ, PGONE có mối quan hệ thân thiết với Giả Nãi Lượng. Chính PGONE cũng từng thừa nhận điều này trong bức tâm thư nam rapper này đăng tải lên trang weibo sau khi vụ bê bối ngoại tình nổ ra. Nam rapper cho biết, anh coi Giả Nãi Lượng là anh trai, còn Lý Tiểu Lộ là chị dâu. Cả hai người đã giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp của nam rapper trong những ngày tham gia giới giải trí.

Điều đáng nói, bê bối này không chỉ khiến PGONE bị công ty, người hâm mộ quay lưng mà còn khiến sự nghiệp của nam rapper xuống dốc không phanh. Đầu tiên, PGONE bị Cục nghệ thuật Trung Quốc "sờ gáy" khi loạt ca khúc với nội dung nhạy cảm, lăng mạ phụ nữ, cổ vũ kích động sử dụng chất cấm,... Hàng loạt các ca khúc đã bị xoá sạch khỏi các trang nhạc lớn nhất nhì Trung Quốc như QQ Music, NetEase Music, XiaMi Music...

Bị xóa khỏi danh sách những ca sĩ sẻ biểu diễn chỉ trong một nốt nhạc sau bê bối ngoại tình với Lý Tiểu Lộ

Chưa dừng lại ở đó, các show diễn lớn đã ký hợp đồng từ trước cũng bị huỷ bỏ. Đặc biêt, trong một concert của chương trình "The Rap Of China" bao gồm các huấn luyện viên cùng 8 thí sinh xuất sắc nhất diễn ra tại Hồ Nam cũng thẳng tay không cho PGONE xuất hiện. Trên poster của concert, người ta dùng tạm vải đen che hình ảnh của nam rapper này.

Mới đây, sau khi những clip mùi mẫn giữa PGONE và Lý Tiểu Lộ được đăng tải, nam rapper còn đăng bài ám chỉ chính Giả Nãi Lượng là người đã phong sát anh ta, âm thầm chỉnh anh ta sau lưng. "Các bạn thật sự ngây thơ khi nghĩ có một số người đáng thương. Bạn không thể tưởng tượng được sự thật nó khủng khiếp ra sao. Tại sao các clip lại được tung ra vào thời điểm này khi mà không có bất kỳ lời đồn nào? Ai đứng sau những điều này", PGONE viết.