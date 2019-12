Osad tiếp tục thả thính cực ngọt trong MV mới kết hợp cùng mỹ nam "I can see your voice"

Gần 4 tháng sau sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng sao nữ Thiên tài bất hảo, mới đây, nam ca sĩ Osad đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng MV mới toanh mang tên Vì đó là em.

Như đã chia sẻ từ trước, ở ca khúc lần này, Osad không còn thể hiện một mình mà kết hợp cùng nam ca sĩ Hàn Quốc Shin Hyun Woo - nghệ sĩ từng gây sốt khi tham gia I can see your voice mùa 2 tại Hàn Quốc.

Osad bắt tay cùng Shin Hyun Woo trong sản phẩm âm nhạc mới.

Chưa dừng lại tại đó, phần âm nhạc của Vì đó là em cũng được Osad trau chuốt kỹ lưỡng khi kết hợp cùng nhạc sĩ Hàn Quốc đình đám Krazy Park. Anh là producer từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Kpop tài năng như T-ara, AOA, Sistar, DIA và "quen mặt" với khán giả bằng hai ca khúc viết riêng để Chi Pu debut mang tên Từ hôm nay và Cho ta gần hơn.

Osad kết đôi cùng diễn viên - ca sỹ Fanny, Shin Hyun Woo hát tiếng Việt cực chuẩn trong MV kết hợp đầy bất ngờ.

Sự kết hợp Hàn - Việt đem tới nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả khi Osad đọc lời thoại mở đầu bằng tiếng Hàn đầy dễ thương thì Shin Hyun Woo cũng hát tiếng Việt cực chuẩn. Được biết, cả hai đã hỗ trợ nhau qua lại rất nhiều trong việc phát âm để có thể hoàn thành tốt ca khúc lần này.

Osad gây bất ngờ khi phát âm tiếng Hàn cực chuẩn.

Chia sẻ về người bạn Hàn Quốc của mình, Osad dành rất nhiều lời có cánh: "Shin Hyun Woo là một người anh vô cùng dễ thương. Khi ngỏ lời hợp tác chung, mình đã không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. Osad cũng chỉ cho anh cách hát tiếng Việt sao cho tròn vành rõ chữ nhất có thể. Trong quá trình hợp tác, anh em tụi mình đã có những kỉ niệm hết sức dễ thương cùng nhau và cả Fanny trên Đà Lạt. Đó thực sự là những ngày đáng nhớ mà bản thân mình sẽ trân trọng về sau".

MV Vì em là thế được Osad và ekip thực hiện mang tông màu rực rỡ, trẻ trung. Sự xuất hiện của hot streamer Fanny cũng là một điểm nhấn trong khi sánh đôi bên Osad cực dễ thương, nhí nhảnh. Trong khi Osad "tương tư" Fanny thì Shin Hyun Woo cũng cảm nắng một cô nàng xinh đẹp khác. Cả Osad và Shin Hyun Woo dù thích tới mức theo về trên đường nhưng lại không dám nói ra, cứ mãi tương tư vụng trộm khiến MV trở nên dễ thương hết nấc.