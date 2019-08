Ông xã Lan Khuê khoe ảnh siêu âm, đếm ngược ngày để làm một việc siêu đặc biệt cho con

Sau đám cưới trong mơ với chồng doanh nhân, Lan Khuê đang mang thai con đầu lòng và đếm ngược ngày chào đón thiên thần nhỏ ra đời. Nữ siêu mẫu được khen dù mang bầu nhưng sắc vóc vẫn không hề xuống dốc, thậm chí còn đẹp lên.

Lan Khuê cũng được nhiều mẹ bầu theo dõi bởi thường xuyên chia sẻ những mẹo chăm sóc bản thân trong thời gian mang thai, cũng như các kiến thức cần thiết trước khi làm mẹ. Trong khi đó, ông xã John Tuấn Nguyễn của cô cũng háo hức không kém, sự quan tâm và chăm sóc chu đáo của anh dành cho bà xã khiến nhiều người ghen tị.

Mới đây, John Tuấn Nguyễn đã chia sẻ bức ảnh siêu âm thai của con trai đầu lòng. Ông bố tương lai hài hước viết: "Connor, my lil man, now countin down till the day I have to wipe yo booty" (Connor, người đàn ông bé nhỏ của bố, bây giờ bố đang đếm ngược ngày phải lau mông cho con đây).

Dòng chia sẻ hài hước của ông xã Lan Khuê đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng và lượt thích từ bạn bè, cư dân mạng. Có thể thấy, ông xã doanh nhân của Lan Khuê đang rất mong chờ ngày con chào đời.

Trước đó, cả Lan Khuê và John cũng nhiều lần đăng tải hình ảnh chuẩn bị mua sắm đầy đủ các vật dụng cần thiết cho con. John Tuấn Nguyễn còn học các chơi với trẻ em để sau này dễ trông con giúp vợ. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên đưa bà bầu Lan Khuê đi du lịch để thư giãn, thoải mái tâm lý.