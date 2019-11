Ông bố đơn thân Lê Minh Ngọc gây sốt với những kỉ niệm thời đi học, đến khi làm bố thì "Chỉ là vai phụ bên con"

Rất nhiều người biết đến Lê Minh Ngọc với vai trò là stylist cho các ngôi sao đình đám showbiz, từ diễn viên, ca sĩ cho đến hoa hậu. Và 1 năm nay, mọi người còn ngưỡng mộ theo dõi Minh Ngọc nhiều hơn bởi anh đã lên chức bố, làm single dad của một em bé vô cùng đáng yêu là Xoài.

Trong những bài phỏng vấn, chia sẻ trên MXH, Minh Ngọc tâm sự khá nhiều về chuyện làm bố, chăm sóc con nhỏ khiến hội chị em phải trầm trồ vì anh quá khéo. Tuy nhiên, vừa mới đây khi Minh Ngọc kể lại những kỉ niệm thời đi học, mọi người lại càng thích thú yêu mến anh hơn vì ông bố trẻ đúng là "văn võ song toàn". Vừa giỏi vừa chăm, nhưng Minh Ngọc lại rất khiêm tốn, không làm "lố" quá đà nên ai cũng khen ông bố trẻ dễ thương. Và nhờ màn tâm sự tuổi hồng của Minh Ngọc, dân tình mới biết nickname siêu cute của anh là Na.

"CHÀNG TRAI MÔN PHỤ

Nhiều năm nay mình quen với việc đóng vai phụ trong mỗi bộ hình của celebs. Kể từ lúc đẻ ông Xoài, mình đóng vai phụ trên FB của mình luôn. Đời đúng là lật nhanh hơn lật tổ tôm, nào ai biết suốt những năm tháng học phổ thông, Na đây luôn là vedette.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái hồi thắt khăn quàng đỏ, làm sao đỏ, áo trắng đóng thùng kiêu hãnh bước lên sân khấu mỗi buổi chào cờ lễ lạt làm vedette ấy cũng là nhờ môn phụ cả.

Thời ấy, mình là ngôi sao của trường THCS Đống Đa chứ đùa đâu. Thời ấy, cô nào cũng cưng mình hết sức. Không phải vì mình học giỏi Toán Văn Anh mà vì… mình học giỏi tất cả các môn còn lại.

Thể dục ư, nhảy cao nhảy xa đều the best. Kỹ thuật ư, nấu ăn hay may vá với Na chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí còn kiếm được tiền tiêu vặt nhờ làm bài kỹ thuật hộ mấy bạn gái trong lớp. Môn mỹ thuật thì Na chả ngại mà môn âm nhạc thì đúng là cứu cánh của đời Na.

Nói không mê tín, xưa mình học hát thay môn chính cũng được á. Cô chủ nhiệm mình dạy Toán trong khi mình không xuất sắc gì chuyện cộng trừ nhân chia bằng tay. Nhưng cô chưa bao giờ o ép hay cáu giận với mình. Ngược lại cô toàn khen mình… hát hay. Lớp, trường có hoạt động văn nghệ nào, cô cũng cử mình đi.

Có đợt mình đi thi miết, hết cấp trường tới cấp quận, cấp thành phố, hết thi hát thì đi đóng kịch, đi quay các chương trình thiếu nhi, còn lên sóng với cả Hoàng Thùy Linh ahihi (tiếc là không chụp hình chung). Thế mà cô không những không cáu lại còn tạo mọi điều kiện cho mình… nghỉ học. Cô phân công các bạn trong lớp chép bài hộ mình, dành thêm giờ giải lao để giảng bài thêm cho mình. Ngày ấy, chuyện môn chính môn phụ đã bị phân biệt lắm rồi. Con ngoan trò giỏi là danh hiệu dành riêng cho các bạn 9, 10 Toán Văn Anh, chứ thành phần hát hay vẽ đẹp thể dục dẻo dai như mình chỉ là công dân hạng hai thôi. Vậy mà không hiểu sao, đời Na lại gặp được những người thầy như họ.

Suốt thời đi học, Na không phải trò giỏi nhưng luôn là con ngoan. Bỏ học đi hát hò nhiều nhưng chưa bao giờ dám bê trễ bài vở. Thành ra các cô cưng lắm. Rồi các bạn cũng yêu thương hay sao ý còn làm liên đội phó ở trường. Hễ đọc báo thấy có cuộc thi nào dành cho học sinh, cô lại bảo: “Ngọc đi thi đi. Cô đăng ký cho”.

Trong lòng thằng bé Lê Minh Ngọc năm ấy, không có môn học nào là cao cấp hay tẹp nhẹp, là chính hay phụ. Nó học môn nào cũng say sưa, mà càng giỏi môn gì nó càng say sưa môn đó. May mắn làm sao, những người thầy dạy nó đã cho nó được say sưa với cái nó yêu, nó giỏi, còn không ngừng khích lệ động viên nó, để nó luôn ảo tưởng tự tin rằng: “Mình là một người đặc biệt”, “Mình là một tài năng”. Hehe.

Nhiều năm xa Hà Nội, mỗi lần trở về hay ra đi đều vội vã, tôi lúc thấy mình thật tệ vì ngót nghét hai mươi năm không ghé thăm thầy cô giáo cũ. Nhưng dù kí ức có mai một, chỉ cần mở cuốn album cũ, xem lại những tấm hình xưa, cảm giác biết ơn lại trào dâng trong lòng. Cảm ơn các thầy các cô đã giúp cậu học trò môn phụ ngày ấy lúc nào cũng tràn đầy niềm tin vào bản thân, đã chắp cánh cho ước mơ của cậu bé ấy được bay cao, bay xa và dệt nên hiện tại trọn vẹn này".

Sau hơn chục năm thì giờ đây cậu bé Na "ngôi sao môn phụ" ngày nào đã trở thành stylist nổi tiếng, với sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ. Minh Ngọc có thể chưa phải đại gia giàu có, nhưng anh rất giàu tình cảm và đặc biệt từ khi có bé Xoài, anh chính thức dẹp hết mọi thú vui riêng trong cuộc sống để làm "vai phụ" bên cạnh con. Thậm chí, nhiều người còn nể Ngọc vì anh sẵn sàng dẹp bỏ cửa hàng đang kinh doanh ngon lành để tích cóp thời gian ở bên con yêu. Một ông bố bỉm sữa rất cute và luôn biết học hỏi để hoàn thiện bản thân mình, lại có lối nói chuyện duyên dáng, bảo sao hội chị em không yêu quý mê mệt!