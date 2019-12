Oanh Kiều trẻ trung xuất hiện, nhờ "Bán chồng" - "Tiếng sét trong mưa" mà lên hương năm 2019

Tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 diễn ra, Oanh Kiều gây ngỡ ngàng với cuộc lột xác về hình ảnh. Nữ diễn viên "Tiếng Sét Trong Mưa" xuất hiện đầy tinh tế trên thảm đỏ với thiết kế lạ mắt. Cô chọn lối make-up đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ đã thu hút ánh nhìn khán giả.

Vốn sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng nhan sắc rạng rỡ, Oanh Kiều ngày càng thể hiện được sự đa dạng trong phong cách khi mỗi lần xuất hiện đều mang đến sức hút mới mẻ. Không thể phủ nhận là trong thời gian này, Oanh Kiều càng đầu tư vô cùng nghiêm túc cho những bộ trang phục của mình mỗi khi đi sự kiện hay xuống phố. Ngay cả đứng giữa dàn sao ai cũng lộng lẫy thì Oanh Kiều vẫn chứng tỏ được khả năng hút ống kính.

Cô chia sẻ: "Kiều và ê-kíp muốn thử sức ở nhiều phong cách khác nhau nên mỗi lần xuất hiện Kiều luôn khó tính chọn lựa trang phục, make-up đến từng phụ kiện nhỏ. Với street style, Kiều có thể tự do phá cách nhưng với các sự kiện lớn, Kiều sẽ chăm chút hình ảnh kỹ càng hơn. Nhiều khi, ê-kíp cũng than là Kiều khó quá nhưng mọi người vẫn thương giúp Kiều rất nhiều, vì sự xuất hiện chỉn chu chính là cách mình tôn trọng những khán giả yêu quý mình".

Tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh năm nay, Oanh Kiều nhận được đề cử tại hạng mục "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" với vai Nương trong "Bán Chồng". Đây cũng là vai diễn "gây sóng gió" nhất trong sự nghiệp Oanh Kiều khi cô bị "hành" tả tơi trên phim trường vì hoàn cảnh nhân vật quá éo le. Nhưng chính diễn xuất ngày càng thăng hạng giúp vai Nương nhận được sự yêu mến từ khán giả và sự công nhận của giới chuyên môn.

Xuất hiện trong danh sách đề cử Ngôi Sao Xanh 2019, Oanh Kiều bày tỏ: "Những gì đang có hiện tại giúp Kiều an tâm vì ít nhiều sự cố gắng của bản thân đã được mọi người nhìn nhận. Tất cả như động lực, Kiều phải bận rộn hơn trên phim trường nữa, bởi vẫn có ý kiến Oanh Kiều an toàn khi diễn xuất. Chắc chắn, năm sau mọi người sẽ không thấy Kiều an toàn trong diễn xuất nữa".

Có thể nói rằng năm 2019 chính là thời gian bùng nổ nhất trong sự nghiệp của Oanh Kiều tạo được sự quan tâm lớn cũng như nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ khi liên tục góp mặt trong các dự án phim ảnh "gây bão" như "Bán Chồng", "Tiếng Sét Trong Mưa" hay vai trò nữ chính trong bộ phim điện ảnh thần tượng "Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em" hay sắp tới là liên tiếp 2 phim ra rạp năm 2020: "30 Chưa Phải Tết" và "Nắng 3: Lời Hứa Của Cha".

Chính sự bận rộn đó, khiến nhiều khán giả tò mò khi Oanh Kiều vẫn đi đi về về một mình mà chưa có bến đỗ. Hầu như mọi tin tức về Oanh Kiều đều không liên quan đến chuyện tình cảm. Oanh Kiều không ngại chia sẻ: "Đây cũng là câu hỏi gần Tết mà Kiều sợ nhất. Thực sự, lúc nào Kiều cũng nghĩ mình chỉ mới bắt đầu sự nghiệp dù đã hoạt động nghệ thuật khá lâu. Chính suy nghĩ đó càng khiến Kiều phải nỗ lực tìm kiếm vai diễn, thể hiện cá tính nhiều hơn trên các phương diện truyền thông. Mà nhiêu đó thì cũng chiếm hết quỹ thời gian của Kiều rồi. Vậy nên, nếu có tình yêu thì Kiều sẽ là người bật mí cho khán giả biết".

Ngoài ra, nữ diễn viên bật mí bản thân đang ấp ủ những kế hoạch để mang đến cho góc nhìn đa diện hơn về diễn xuất lẫn sự chuyển mình trong hình ảnh. Trong đó, nổi bật nhất là vai diễn của Oanh Kiều trong "Nắng 3: Lời Hứa Của Cha". Đây là vai diễn khác biệt, có nhiều áp lực với cô nhất.