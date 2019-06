Ở ẩn đã lâu, bà xã U50 của Jang Dong Gun bất ngờ xuất hiện, khiến ai cũng ngỡ ngàng vì vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp

Thời gian gần đây, Jang Dong Gun liên tục là tâm điểm của truyền thông với màn trở lại cùng "Arthdal Chronicles". Mới đây, bà xã của anh, nữ diễn viên Go So Young lại tiếp tục khiến truyền thông bối rối vì vẻ ngoài trẻ trung xinh xắn của mình.

Được biết, mới đây, bà xã của Jang Dong Gun đã có mặt tại Italy để tham dự sự kiện thời trang đồng thời đi du lịch ở nơi đây. Trên trang cá nhân của mình, Go So Young liên tục chia sẻ những hình ảnh của bản thân.

Nhìn ảnh của Go So Young, chẳng ai nghĩ rằng cô đã bước sang tuổi 47.

Dù đã hạn chế các hoạt động giải trí nhưng Go So Young vẫn là gương mặt được rất nhiều nhãn hàng ưa chuộng. Nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài trẻ trung của Go So Young là hình ảnh mà nhiều nhãn hàng hướng tới.

Chính vì thế, loạt ảnh mới của người đẹp nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Hai lần sinh con nhưng Go So Young vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung.

Nguồn: IG