Hành trình nuôi con sinh non chỉ nặng 1.1kg, người "bé như chai nước" thành cô bé bụ bẫm, trắng trẻo của mẹ Hải Phòng

Khi mang thai người mẹ nào cũng mong muốn con mình phát triển bình thường và chào đời khỏe mạnh. Sinh non là điều không mẹ nào mong muốn. Thêm vào đó, quá trình chăm sóc một đứa trẻ sinh non ai cũng biết sẽ khó khăn, vất vả vô cùng. Đây cũng là điều mà chị Nguyễn Thu Trang (sống tại Hải Phòng) đã trải qua, khi con gái chị, bé Lê Nguyễn Mai Phương bị sinh non ở tuần thứ 28 và nặng có 1.1kg, "chỉ nhỏ bằng cỡ chai nước Lavie 2,5 lít".

"Đến tuần thứ 28, mình thấy bụng bị tụt và ra huyết hồng nên đến bệnh viện ngay, lúc đó đã mở 2, 3 phân rồi nhưng không bị vỡ ối. Mình nằm theo dõi đến chiều tối thì sinh luôn.

Bác sĩ có nói gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý 50/50 vì bé bị sinh non. Mình xót xa lắm, đẻ con ra còn chưa được nhìn thấy mặt đã phải cách xa rồi vì con được chuyển đi cấp cứu ngay lập tức. 11 ngày xa con, ngày nào mình cũng lo lắng vì không biết tình hình con ở trong viện ra sao".



Bé Mai Phương khi được 11 ngày tuổi.

Những ngày sau đó, chị Trang có được lên bệnh viện để gặp con và cho con bú. Nhìn thân hình nhỏ bé, yếu ớt của con mà bà mẹ trẻ không cầm được nước mắt. Trong suốt 1 tháng chăm con ở viện, chị không tránh khỏi những bỡ ngỡ và lo lắng. Thậm chí, khi mới cho bé bú được một tháng thì chị bị mất sữa, có làm cách nào sữa cũng không về được:

"Nhìn người ta có sữa cho con bú mà mình tủi thân lắm. Con đã sinh thiếu tháng rồi còn không được nuôi sữa mẹ. Những ngày ấy mình thực sự áp lực, đâm ra suy nghĩ nhiều rồi thức đêm, có lẽ đó là nguyên nhân khiến mình bị mất sữa. Dần dần mình cũng luyện được cách cho con ti bình, vì phải canh cữ cho con ăn nên mình đặt báo thức. Khi nào chợp mắt thì mình nhờ các chị giường bên trông con hộ. Có lần mình còn thức trắng 2 đêm liền vì trẻ sinh non thường có dấu hiệu tự ngừng thở nên mình rất lo sợ. Rồi có những lần con bị sặc sữa, tím tái người nhưng may có các chị cùng phòng và bác sĩ giúp đỡ".

Bé Mai Phương khi được 1 tháng tuổi.

Khi bé Mai Phương tăng được 1.6kg là 2 mẹ con chị Trang có thể xuất viện về nhà. Lúc này việc chăm con cũng không khác trên viện là bao, cứ 2 tiếng chị lại cho con uống 80ml sữa. Thậm chí chị còn không dám tắm cho con vì con nhỏ quá, sợ lọt tay mà phải thuê người làm hộ.

Hiện tại sức khỏe con gái chị đã ổn định hơn rất nhiều và trộm vía chưa phải quay lại viện lần nào. Bé giờ đã gần 6 tháng tuổi, nặng 6,3kg và được mẹ cho uống 160ml sữa mỗi cữ, cách nhau 2 tiếng một lần.

Những hình ảnh hiện tại của bé Mai Phương.

Trải lòng về hành trình chăm con, chị Trang cho biết chị đã lo lắng và buồn bã rất nhiều, nhưng mỗi ngày chị đều cố gắng vì con. Được thấy con mình khỏe mạnh, ăn uống tốt đối với chị đã là niềm hạnh phúc vô bờ. "Điều mình mong muốn nhất hiện nay đó là nuôi con sao cho thật tốt. Có những khi mình bị stress nặng hay buồn bã nhưng đều cố gắng vượt qua vì con".