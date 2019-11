"Nước mắt loài cỏ dại": Yêu anh trai không thành, Mỹ Uyên trong cơn say ngủ với người em để trả thù

Tập 3 và 4 của phim truyền hình Nước mắt loài cỏ dại mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết căng thẳng, kịch tính. Diễn tiến của hai tập mới nhất cũng hé lộ lý do vì sao khi bước chân vào gia đình quyền quý này, Phương (Mỹ Uyên) tìm đủ âm mưu, thủ đoạn để muốn gia đình mình chiếm vị trí độc tôn.

Năm xưa, cô gái Phương yểu điệu đã trót đem lòng yêu thương chàng công tử con nhà giàu hào hoa là Thành (Khương Thịnh). Phương tìm mọi cách tiếp cận Thành nhưng anh lúc đó đã có người khác để yêu thương. Thành lại rất vô tư mai mối Phương cho Minh – em trai mình – người cũng để ý Phương từ lâu nhưng không có cơ hội bày tỏ. Phương, dù biết Minh có tình ý với mình nhưng nhất mực cự tuyệt. Nhưng, ngay cả khi giả đau chân để được ôm eo Thành khi anh đưa mình về nhà, mọi sự cũng chẳng đến đầu đến đũa.

Mỹ Uyên trong vai Phương.

Trái tim cô như chết lặng khi hay tin Thành cưới Ngọc. Trong phút tuyệt vọng, cô uống say đến không biết gì và bày tỏ khao khát được về làm dâu nhà bà Hai Đài. Khỏi phải nói, Minh đã sung sướng như thế nào. Và, họ đã nên duyên vợ chồng trong một cơn say. Cho đến hiện tại, khi chứng kiến cảnh chồng về nhà say xỉn, đòi hỏi đủ thứ cô chỉ biết than thân trách phận. Điều này lý giải vì sao Phương muốn Thành phải nếm mùi đau khổ và quyết không để anh đi bước nữa khi Ngọc đã qua đời.

Nhưng, âm mưu thủ đoạn của Phương đâu chỉ có thế. Chính cô là người trực tiếp đẩy mối quan hệ của bà Hai và cô con gái tên Kiều đến bờ vực chia lìa, mẹ con không nhìn mặt nhau.

Nghe lời ngon ngọt của Phương, bà Hai muốn con dâu thứ là cầu nối để gửi gắm tình cảm của mình, muốn hai mẹ con gái sẽ làm hòa với nhau. Phương bề mặt ngọt xớt nhưng, như các cụ nói cấm có sai "miệng thơn thớt, bụng ớt ngâm". Khi gặp Kiều, cô đã tự ra bịa một câu chuyện tráo trở. Cô cho rằng bà Hai vẫn giận dữ và khuyên Kiều không nên về gặp mẹ khi cô muốn trở về ăn năn. Kết quả, bà Hai đã từ mặt, không nhận Kiều là con gái nữa.

Sự tráo trở, thủ đoạn của Phương càng khiến cậu con trai tên Việt (Võ Đăng Khoa) trở nên láu cá. Việt, có lẽ là bản sao hoàn hảo của mẹ. Dù là em bé hơn trong nhà xét về vai vế, nhưng Việt – vì được bà nội yêu quý hơn Khang nên luôn nghĩ mình mới là người làm chủ, luôn tìm cách ức hiếp Khang. Bản tính ăn vạ của Việt khi muốn giành giật đồ chơi với Khang lộ rõ khi có màn diễn kịch hoàn hảo trước mắt bà Hai.

Trước đó, bà Hai tỏ ra lạnh nhạt với Khang, phớt lờ cả thỉnh cầu của cậu bé muốn bà đi họp phụ huynh cho mình. Nghĩ rằng Khang hơn thua với Việt bà càng nghiêm khắc hơn. Khỏi phải nói Khang tủi thân biết nhường nào cho đến khi lần đầu gặp mẹ con Kiều và được an ủi hết lời.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa khi mái tóc đã phủ sương, nhớ lại tất cả những chuyện cũ, bà Hai giờ sống đơn độc, tự hối hận mình đã không nuôi dạy được con gái. Bà tự nhận mình gây ra nhiều chuyện không tốt, phải nhận quả đắng. Bà cũng thấy mình may mắn vì cho đến giờ chỉ có duy nhất bà quản gia câm luôn ở bên mình.