Nữ Việt kiều trình báo bị mất tiền tỷ trong 1 khách sạn ở Gò Vấp

Trưa 25-7, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp làm rõ vụ trộm tại một khách sạn trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP. HCM.



Lúc 0 giờ ngày 25-7, bà Vương Anh C. (SN 1977, Việt kiều Đức) đến công an trình báo bị trộm đột nhập vào phòng. Bà C. cho biết bị mất 20.000 Euro và một đồng hồ trị giá 33.000 USD, tổng tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Khách sạn, nơi xảy ra vụ trộm.

Bà C. nói số tiền sản bị mất trong khoảng thời gian bà khóa cửa phòng ra ngoài ăn tối. Nhận được trình báo của bà C., Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. HCM lấy lời khai nạn nhân và khám nghiệm hiện trường.

Qua trích xuất camera, công an ghi nhận có một nam thanh niên đã đột nhập vào phòng của bà C.