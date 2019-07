Nữ lễ tân cùng chồng sắp cưới livestream trần tình sau vụ clip nhạy cảm ở cầu thang bị phát tán chóng mặt trên MXH

Những ngày gần đây, thông tin một cô gái làm lễ tân thẩm mỹ viện bất ngờ bị phát tán đoạn clip nóng lên mạng xã hội đã khiến dân mạng dậy sóng. Hàng loạt đường link lưu lại clip được dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Danh tính của cô gái được tìm ra nhanh chóng. Tuy nhiên, rất nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh clip cũng được thêu dệt và trở thành chủ đề bàn tán không ngớt của người dùng mạng. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng có lẽ đây là 1 chiêu trò PR của thẩm mỹ viện nơi cô gái làm việc.

Sau nhiều ngày hoàn toàn im lặng trước "bão" dư luận, ngày 21/7, cặp đôi được cho là nhân vật chính trong đoạn clip nhạy cảm đã chính thức xuất hiện bên cạnh chị H. chủ spa H.N để cùng livestream trần tình và làm rõ ràng sự việc ồn ào những ngày qua.

Cặp đôi lên tiếng đính chính sau khi clip nhạy cảm bị phát tán trên mạng xã hội

Mở đầu buổi livestream, chị H. giới thiệu: "Tôi là chủ của thẩm mỹ viện N.H và đây là bạn P., thời gian qua những hình ảnh cuả bạn P. đã bị phát tán rất là nhiều dẫn đến những lùm xùm không đáng có. Thế nên sau khi kết thúc giờ làm việc, chúng tôi quyết định ngồi lại đây để nói một lần cuối cùng.

Bởi điều đầu tiên là ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi, việc các bạn đưa hình ảnh chồng tôi vào gán ghép, rồi việc kinh doanh của chúng tôi cũng bị cho rằng là PR bẩn. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ nói một lần. Thêm nữa, tôi cũng muốn nói đến danh dự của bạn P., mối quan hệ của bạn ấy và chồng tương lai của bạn ấy chứ không liên quan gì đến chồng tôi".

Chị H. cũng quay sang hỏi nam thanh niên - người được cho là chồng sắp cưới cũng như là người đã xuất hiện trong đoạn clip nhạy cảm, "T. em có xác nhận em là nhân vật chính trong đoạn clip ấy không?".

Thanh niên này lên tiếng khẳng định, "Vừa rồi, clip đó được tung rất nhiều trên mạng xã hội thì mình xin đính chính là clip đó là do mình tự quay và giữ lại làm kỉ niệm. Nhưng thật ra là cũng không may, mình có sơ suất để lộ clip ra ngoài và bị kẻ xấu lợi dụng và phát tán với nhiều lời lẽ chế cùng hình ảnh xúc phạm danh dự của hai bọn mình. Và sự thật là clip đó là do mình quay chứ không liên quan gì đến anh chủ spa như các bạn đã đồn đại".

Bên dưới phần bình luận, một số bạn thắc mắc về khu vực cầu thang xuất hiện trong đoạn clip nhạy cảm, chị H. - chủ spa cũng phân bua, "Cầu thang này là ở bên chỗ chúng tôi, ở đấy là tầng kho nơi không đặt camera nên tôi không thể chứng minh cho các bạn thấy được, và tôi cũng không muốn nói nhiều về cơ sở bên mình. Còn hai bạn đều làm việc bên chỗ tôi cùng một cơ sở, nên tôi muốn giải đáp trước ý kiến thắc mắc là "làm gì có ai bước chân vào đây được".

Sau đó, cô gái tên P. - người xuất hiện trong đoạn clip cũng lên tiếng một cách gay gắt, "Em cũng xin đính chính một lần cuối cùng là bọn em là người yêu của nhau, và bạn bên cạnh cũng là chồng sắp cưới của em nữa. Mọi người cũng đừng thắc mắc lung tung vớ vẩn nào là thế này, thế kia nữa, bị cắm sừng này nọ rất là vớ vẩn".

Theo như chia sẻ, sự việc đoạn clip bị phát tán cũng đã được hai bạn đi trình báo công an ngay sau đó. Đồng thời, nam thanh niên cũng lên tiếng đính chính một lần nữa với cộng đồng mạng: "Thực sự, clip này mình muốn quay để giữ làm kỉ niệm nên không có ý định phát tán hay làm sao cả. Vấn đề quay cả bảng tên là rất bình thường, mình chỉ muốn quay để làm kỉ niệm thôi".

Qua đó, anh này cũng lên tiếng mong mọi người không tiếp tục chia sẻ đoạn clip đó hay gán ghép sự việc với anh chủ spa gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân.