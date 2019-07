"Nữ hoàng quần vợt" từng suýt chết vì biến chứng sau sinh - cảnh báo tới các bà mẹ sinh mổ

Serena Williams, tên đầy đủ là Serena Jameka Williams, là một trong những người phụ nữ Mỹ có cuộc sống thành công đáng mơ ước cả về sự nghiệp lẫn gia đình. Cô là tay vợt nữ hàng đầu thế giới, sở hữu vô số giải thưởng lẫy lừng, trong đó có 4 huy chương vàng tại các kì Olympic. Tuy nhiên, đằng sau sự nghiệp đầy ánh hào quang ấy, ngôi sao quần vợt 37 tuổi này cũng từng có một thời gian hết sức khó khăn do gặp phải biến chứng sau sinh mổ.

Tay vợt Serena Williams từng gặp khó khăn khi mang thai và sinh con gái Alexis Olympia Ohanian Jr.

Serena hạ sinh con gái đầu lòng hồi tháng 9/2017 bằng phương pháp sinh mổ. Chia sẻ trên tạp chí Vogue nổi tiếng, Serena cho hay: "Tôi suýt chết sau khi sinh bé Olympia. Nhưng tôi đã gặp may. Quá trình thai nghén của tôi khá bình thường. Nhưng con gái tôi rơi vào tình trạng báo động khi mổ đẻ, vì nhịp tim giảm nhanh chóng trong quá trình chuyển dạ. Chỉ khi thấy Olympia nằm da kề da trên ngực mình, tôi mới nhận ra ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Bé nặng 3,2kg, đó là cảm giác tuyệt vời nhất trong đời tôi. Nhưng ngay ngày hôm sau, mạng sống của tôi bị đe dọa khi tôi bắt đầu cảm thấy khó thở tăng dần".



Serena vốn có tiền sử bị đông máu nhưng do phải sinh mổ nên cô không thể uống thuốc kiểm soát đông máu như bình thường. Serena rơi vào tình trạng nguy kịch, cô đã năn nỉ bác sĩ cho chụp CT để tìm nguyên nhân. Sau khi được chụp phổi, bác sĩ kết luận cô bị thuyên tắc phổi do cục máu đông đã di chuyển vào phổi. Việc ho liên tục do thuyên tắc động mạch phổi đã khiến vết sẹo mổ của cô bị rách làm máu tràn khắp vùng bụng. Để bảo vệ tính mạng Serena, bác sĩ đã đặt một dụng cụ lọc vào động mạch chính của cô để ngăn cản các cục máu đông tiến vào phổi.

Serena đã phải nghỉ ngơi hồi sức suốt 6 tuần mà không thể nhấc mình ra khỏi giường.

"Tôi bị ho liên tục bởi chứng tắc mạch phổi, khiến vết thương khi đẻ mổ bị rách. Tôi đã phải phẫu thuật lần nữa khi bác sĩ phát hiện ra một cục máu tụ ở trong bụng tôi. Sau đó, tôi lên bàn mổ lần nữa để ngăn cục máu đi vào phổi. Trở về nhà, suốt 6 tuần đầu tiên, tôi chỉ có thể nằm trên giường", Serena chia sẻ thêm về ca biến chứng kinh hoàng của mình.

Anh Alex Ohanian, người chồng hiện tại của Serena cũng không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại những ngày tháng khủng khiếp ấy. "Đối với tôi, việc thay tã bỉm chẳng hề hấn gì, nhưng trên tất cả, cảm giác bất lực, không thể làm gì trong khi chứng kiến vợ mình đau đớn, khổ sở như thế nào khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều".



Trên thực tế, biến chứng mà tay vợt Serena đã trải qua không phải là một vấn đề quá lạ lẫm.

Câu chuyện về trải nghiệm biến chứng sau sinh mổ của Serena đã là động lực lớn lao thúc đẩy cô tham gia các hoạt động kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng tới việc bảo vệ các bà mẹ, đặc biệt là các sản phụ trẻ khỏi những nguy cơ biến chứng nguy hiểm từ sinh nở. Serena khẳng định: "Bất cứ người phụ nữ nào, tại bất cứ đầu, không phân biệt chủng tộc, màu da hay xuất thân cũng có quyền và xứng đáng được tiếp cận chăm sóc y tế để có một thai kì khỏe mạnh và ca sinh an toàn. Bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, bạn hãy tin vào trực giác và cảm nhận của bản thân để đưa ra những quyết định đúng đắn, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con."

Trên thực tế, biến chứng mà tay vợt Serena đã trải qua không phải là một vấn đề quá lạ. Tại Mỹ, mỗi năm có đến 25/100.000 phụ nữ tử vong do sinh nở, gấp đôi tỉ lệ tương tự tại Châu Âu. Theo thông tin từ Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật CDC (Mỹ), phụ nữ da đen có tỉ lệ tử vong cao gấp 3 lần so với những người da trắng vì các nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh nở. Tại các quốc gia kém phát triển, tỉ lệ này thậm chí còn cao hơn rất nhiều.

Phụ nữ da đen có tỉ lệ tử vong cao gấp 3 lần so với những người da trắng vì các nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh nở

Bác sĩ Lindsay Admon, đến từ Đại học Michigan cho biết, ngày nay mặc dù nhiều phụ nữ có được sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tuy nhiên tỉ lệ tử vong do sinh nở vẫn có chiều hướng gia tăng. Hiện tại, nhờ sự tiến bộ của y học, các biến chứng do nhiễm trùng hay xuất huyết trong ca sinh đã có thể được xử lí tốt. Tuy nhiên, ngày càng nhiều các mẹ gặp phải các rủi ro nguy hiểm đến tính mạng do các nguy cơ trước sinh, chẳng hạn như béo phì, tiểu đường, bệnh tim cũng làm gia tăng tỉ lệ tử vong sinh nở của các bà mẹ.

Thuyên tắc huyết khối trong thai kỳ có thể gây ra những cái chết bất ngờ cho sản phụ. Một trong những biến chứng nguy hiểm của thuyên tắc huyết khối là thuyên tắc phổi. Các yếu tố nguy cơ thuyên tắc phổi ở thai phụ như bất thường đông máu, tiền căn viêm tắc tĩnh mạch hay thuyên tắc phổi, tiền căn gia đình (yếu tố di truyền), viêm tĩnh mạch nông, béo phì, bất động, điều trị vô sinh bằng thuốc, hút thuốc lá, mổ lấy thai, sản phụ trên 35 tuổi.

Nguồn: Pop, Vogue