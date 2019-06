"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My rạng ngời, hạnh phúc bên ông xã sau 25 năm hạnh phúc bền chặt

Diễm My được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Nữ diễn viên cũng được ông xã ủng hộ để tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật. Trong những sự kiện mà Diễm My tham gia, doanh nhân Hà Tôn Đức ủng hộ nhưng không xuất hiện bên cạnh nhằm tôn trọng sự tự do của vợ và bạn bè.