Nữ diễn viên 15 tuổi lên tiếng khi phim "Vợ Ba" bị dừng chiếu sau 4 ngày vì loạt cảnh nóng gây tranh cãi

Bộ phim Vợ Ba do Nguyễn Phương Anh làm đạo diễn vừa khởi chiếu được 4 ngày đã bị dừng. Lý do là vì sau những suất chiếu đầu tiên, Vợ Ba bị chỉ trích khá nặng nề vì loạt cảnh nóng 18+ do diễn viên Trà My thể hiện. Lúc đóng Vợ Ba, Trà My chỉ là cô bé 13 tuổi. Hiện tại, cô bé đã 15 tuổi.

Trà My.

Khi được hỏi về chuyện phim Vợ Ba bị dừng chiếu bởi tranh cãi quanh mình, Trà My chia sẻ với VietNamNet rằng: "Con hơi buồn thôi nhưng con buồn cho đoàn con. Lúc tụi con đi ra nước ngoài, được khán giả xếp hàng khen ngợi mà ai trong đoàn cũng nói mong mau về Việt Nam cho khán giả nước mình xem. Ngày ra mắt phim ở Việt Nam lần đầu con thấy cô Ash (đạo diễn Nguyễn Phương Anh) khóc trên sân khấu. Phim con cũng không mong doanh thu, chỉ mong được chiếu ở Việt Nam mà chiếu được chưa đến 1 tuần là ngưng rồi. Con cảm ơn mọi người nhiều đã thực sự thưởng thức phim. Con cảm động lắm vì nhiều người nhắn tin động viên cổ vũ con và phim".

Trước đó, thông qua Facebook cá nhân, mẹ Trà My - chị My Na cũng lên tiếng: "Trà My mãi là cô bé trong sáng, hiền lành, lễ phép của mọi người. Yêu Vợ Ba", "Hơn 40.000 vé đã được bán ra, trên 3.5 tỷ trong 3 ngày đầu tiên. Vậy mà, ngay lúc này đây, Mây đã chết tại Việt Nam".

Vợ Ba lấy bối cảnh vùng thôn quê Việt Nam cuối thế kỷ 19. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cô gái tên Mây (Nguyễn Phương Trà My thủ vai) được gả làm vợ ba cho một gia đình giàu có. Tưởng như bắt đầu một cuộc sống sung túc, đầy đủ, cô gái trẻ không ngờ mình bị lôi vào một cuộc tranh đấu ngầm trong gia đình mới với vợ cả (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai (Maya) để có được vị trí quan trọng ở nhà chồng.

Trong phim, nữ chính Trà My có khá nhiều cảnh nhạy cảm. Không chỉ có cảnh làm tình với nam diễn viên 46 tuổi, Trà My còn tự mình thực hiện loạt cảnh như mang bầu, sinh con, thậm chí là thủ dâm trong đêm tối.