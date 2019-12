Nữ chính phim Hoa ngữ xấu hổ ăn rau đến "xanh cả người" vì thừa cân, 2 người đàn ông bế không nổi

Phim Mộng hồi Đại Thanh do Lý Lan Địch đóng chính vẫn đang phát sóng với hàng loạt ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời chê bai rằng nội dung phim không cuốn hút, nhiều tình tiết hư cấu thiếu thuyết phục thì ngoại hình của Lý Lan Địch cũng gây tranh cãi liên tục.

Mới đây, khi đoạn clip hậu trường với cảnh bồng bế Lý Lan Địch xuất hiện, khán giả một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình của nữ diễn viên. Cảnh bồng bế này đáng lý ra phải được thể hiện một cách đầy tình cảm, nào ngờ nam chính Vương An Vũ lại tỏ ra khá chật vật.

Lý Lan Địch trong "Mộng hồi Đại Thanh".

Cảnh tượng Vương An Vũ méo mặt dùng nhiều cách bồng bế Lý Lan Địch quả là làm người xem phì cười. Vương An Vũ phải dùng sức rất nhiều mới bế được Lý Lan Địch lên nhưng đi được vài bước thì vấp ngã do Lý Lan Địch quá béo khiến nam diễn viên không bế được nữa.



Để cứu Vương An Vũ, đoàn phim đã nhờ 1 nhân viên tới hỗ trợ, nhưng nhìn cảnh 2 người đàn ông chật vật bế nữ diễn viên, thậm chí dùng thang đạo cụ mới hoàn thành được cảnh quay, khán giả chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Vương An vũ vất vả khi bế Lý Lan Địch.

Nói về cảnh quay này, Lý Lan Địch chia sẻ: "Thật sự là rất xấu hổ". Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chia sẻ cô đã phải cấp tốc giảm cân bằng cách ăn rau đến mức xanh cả người.

Lý Lan Địch sinh năm 1999, cô có gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn và từng đóng rất nhiều phim truyền hình khai thác đề tài thanh xuân ngôn tình. Những tác phẩm Lý Lan Địch từng tham gia gồm: Phú sơn xuân cư đồ, Toàn dân mục kích, Thục nữ chi gia, Quan hệ kiểu Trung Quốc, Pháp sư Vô Tâm 2.

Vấp ngã ngay trên trường quay vì cảnh bồng bế.

Ở các dự án trước, Lý Lan Địch được khen khá nhiều, tuy nhiên đến Mộng hồi Đại Thanh, cô nàng ăn cả rổ gạch đá vì vẻ ngoài to béo, thừa cân. Khi đoàn phim Mộng hồi Đại Thanh tung poster đầu tiên, Lý Lan Địch còn được ngợi khen là xinh xắn, song đến lúc phim thực sự phát sóng, Lý Lan Địch lại bị mắng không thương tiếc. Nhiều khán giả cho rằng cô nàng đã được photoshop hình ảnh quá đà, đến lúc lên phim thì khác xa 1 trời 1 vực. Thậm chí, có khán giả còn nặng nề bảo rằng Lý Lan Địch là phiên bản lỗi của "Hoàng hậu" Tần Lam.