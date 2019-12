Nữ bí thư huyện bị kẻ bịt mặt xông vào nhà trói, cướp tiền: Tôi không la, nên hắn không ra tay dã man

Qua trích xuất camera, công an đã xác định được một thanh niên nghi là kẻ gây ra vụ cướp táo tợn ở nhà bà Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1967, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) hôm 25/12. Tên này đi xe máy, mặc áo khoác sẫm màu và bịt kín mặt rời khỏi nhà bà Tuyết sau vụ việc.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước trong sáng nay (27/12) cũng đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài điều tra và truy bắt nghi can trên.



Sự việc xảy ra trưa 25/12. Khi đó, bà Tuyết cùng tài xế riêng đi về căn nhà của bà ở đường Hồ Xuân Hương, còn gọi đường vành đai hồ Suối Cam, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời điểm bà vừa mở cổng bước vào thì một nam giới bịt mặt, mặc áo khoác chạy xe máy lao vào, rút vật nghi là súng ra khống chế.

Hắn đe dọa bà Tuyết và tài xế, rồi trói hai người, lấy đi một số tiền và tẩu thoát. Sau đó tài xế tự mở trói, giải thoát cho bản thân và bà Tuyết rồi trình báo công an.

Nhớ lại thời khắc nguy hiểm với bản thân, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết kể trên tờ Đất Việt, tên cướp đội mũ bảo hiểm có kính chụp đằng trước và bịt mặt, chĩa một vật giống súng vào đầu bà để khống chế bà cùng tài xế. Hắn lục đồ đạc, két sắt thấy không có gì nên quay sang lục ví của bà.

Tổng số tiền tên cướp lấy của bà và tài xế là hơn 30 triệu đồng. Trong đó, bà có hơn 5 triệu đồng và 300 USD, tài xế có hơn 22 triệu đồng. Số tiền 22 triệu đồng là tiền mà tài xế ứng của cơ quan để chở bà đi công tác.

Theo bà Tuyết, lúc đó bà và tài xế không ai dám nói câu gì.

"Tôi chỉ biết khóc lóc van xin tha mạng cho hai người chúng tôi thôi nên tên cướp bảo gì tôi cũng nghe theo. Điều quan trọng lúc đó tôi cũng không la lên, không nói gì ảnh hưởng đến tinh thần của cướp nên hắn không ra tay dã man mà vẫn còn tình người.

Kể từ hôm đó đến nay tôi không thể ngủ được vì vẫn còn ám ảnh thời điểm xảy ra sự việc. Cũng may hôm đó đứa cháu tôi không về nhà buổi trưa, không có thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ sợ tên cướp ở trong này thấy có người bên ngoài hắn sẽ giết chúng tôi luôn", tờ Đất Việt dẫn lời bà Trần Thị Ánh Tuyết.

Camera ghi lại nghi can của vụ cướp tài sản của bà Trần Thị Ánh Tuyết . Ảnh: Vietnamnet.

Tuổi trẻ online trước đó ghi nhận, ngôi nhà riêng của bà Trần Thị Ánh Tuyết, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn, được xây dựng theo kiểu biệt thự khá nguy nga. Song đây cũng là khu vực thưa thớt dân cư, lại vắng vẻ.

Nói về căn nhà, bà Tuyết cho PV Đất Việt biết, căn nhà 2 tầng này gia đình bà mới xây. Khu đất xây nhà có đủ giấy tờ, sổ đỏ. Bà nói hình ảnh các báo đăng mới chỉ chụp chiều dài của căn nhà.