Nóng trên mạng xã hội: Mẹ chồng - con dâu túm tóc, giằng co, đánh nhau ngay giữa nhà

Chuyện mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn xưa nay không phải là chuyện hiếm, thế nhưng việc con dâu đánh nhau tay đôi với mẹ chồng thì quả thật rất ít khi xảy ra.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn đánh nhau kịch liệt giữa một cặp mẹ chồng - nàng dâu khiến dân mạng không khỏi sốc.

Cụ thể, hình ảnh đoạn clip ghi lại cho thấy, 2 mẹ con vật nhau ra giữa sàn nhà, chửi bới giằng co và túm tóc đánh nhau. Mẹ chồng vật con dâu xuống nền nhà, con dâu thì túm chặt áo mẹ chồng, giằng co chẳng hề khoan nhượng. Vừa giằng co, đánh nhau, miệng 2 người này còn liên tục chửi rủa đối phương.

Mẹ chồng - con dâu vật nhau, đánh nhau ngay giữa nhà. Ảnh cắt từ clip

Khi đánh nhau xong, người con dâu đứng lên, chỉnh sửa lại váy áo, buộc lại tóc và tiếp tục hằn học, chửi bới nhau với những từ ngữ khá tục tĩu.

Hết đánh nhau, 2 người này lại chửi bới nhau với những từ ngữ khá tục tĩu. Ảnh cắt từ clip

Người mẹ chồng này cho rằng, con dâu hỗn láo, không tôn trọng bố mẹ chồng và sẽ đuổi ra khỏi nhà: ''Mày cút ngay ra khỏi nhà tao''.

Cô con dâu mặc áo đỏ cũng không vừa, cô này chỉ tay và nói: ''Ờ, ai đưa tôi về đây? Ai đón tôi về đây? Bà không đáng để tôi nể, tự xem lại bản thân mình đi''....

Điều đặc biệt là, dù 2 mẹ con ẩu đả, chửi bới nhau như vậy, nhưng người đàn ông (được cho là bố chồng) vẫn nằm dài ra ghế và không có phản ứng can ngăn. Sau khi 2 người phụ nữ xô xát, cãi nhau, người đàn ông này mới lè nhè thốt ra câu gì đó rất nhỏ.

Thấy 2 mẹ con đánh nhau, nhưng ông bố vẫn nằm nguyên ở ghế, không đứng dậy can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Mặc dù chưa rõ nguồn cơn sự việc ra sao, song ngay sau khi đăng tải, sự việc này đã thu hút rất đông sự quan tâm của người dùng mạng. Ai nấy đều sốc và không khỏi bàng hoàng về cách hành xử của mẹ chồng - nàng dâu ''một 9, một 10'' này.

Được biết, sự việc xảy ra tại Lào Cai.