Nóng: Tạm giữ đại gia Trịnh Sướng liên quan chuyên án buôn bán xăng dầu giả

Sáng 4/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ ông Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

"Ông Sướng bị tạm giữ để điều tra vì nghi liên quan đến vụ án sản xuất, mua bán hàng giả tại Đắk Nông. Hiện công an chưa khởi tố ông này", vị lãnh đạo công an tỉnh thông tin với Zing.

Ông Trịnh Sướng tại hội nghị tân niên 2019 do công ty của ông tổ chức ở nhà hàng Hải Tượng, Sóc Trăng - Ảnh: K.T.

Cũng theo nguồn tin của Zing, trước Tết Nguyên đán 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở thị xã Gia Nghĩa bán hơn 10 m3 xăng giả. Liên quan đến việc này, công an đã khởi tố vụ án sản xuất, mua bán hàng giả và khởi tố 2 bị can.

Nguồn tin trên cũng cho biết ngoài cửa hàng xăng tại thị xã Gia Nghĩa, công an cũng phát hiện hai trường hợp bán xăng giả tại huyện Đắk Song và Đắk R’lấp (Đắk Nông).

Sau khi phát hiện xăng giả, Công an tỉnh Đắk Nông lập chuyên án, báo cáo bộ Công an. Lãnh đạo bộ Công an đã giao Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế đấu tranh làm rõ đường dây buôn bán xăng dầu giả nói trên.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra mở rộng nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Cửa hàng xăng dầu bị phát hiện bán hơn 10 m3 xăng giả. Ảnh: Minh Lộc

Trước đó, tối 30/5, cảnh sát xuất hiện tại kho xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng, ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Ông Sướng sau đó có vấn đề về sức khỏe nên phải nhập viện.

Sáng 31/5, ông Sướng xuất viện về làm việc với cơ quan chức năng trong suốt 2 ngày diễn ra khám xét.

Đến ngày 3/6 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả xảy ra tại Công ty TNHH Mỹ Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) do đại gia Trịnh Sướng làm Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc.

Tuổi trẻ thông tin, việc khởi tố vụ án ở giai đoạn này là mở rộng vụ án từ giai đoạn 1. Theo đó, vụ án bắt nguồn từ một vụ cháy xe ô tô trên địa bàn, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, dùng nghiệp vụ điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông nắm được nguyên nhân cháy là do xe sử dụng xăng kém chất lượng. Các đối tượng khai nguồn cung cấp xăng từ miền Tây lên, cụ thể bắt nguồn từ kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng (Sóc Trăng).

Trụ sở công ty Mỹ Hưng cũng là nhà ở của đại gia Trịnh Sướng bị khám xét khẩn cấp.

Theo nguồn tin này, Công an Đắk Nông đã xác lập chuyên án, báo cáo Bộ Công an để mở rộng đấu tranh, làm rõ vụ án. Ở giai đoạn 1, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 9 bị can và đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2.

Tìm hiểu được biết Công ty TNHH Mỹ Hưng đã 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh (lần cuối ngày 28/12/2018), vốn điều lệ 60 tỷ đồng, chỉ có một thành viên.

Doanh nghiệp của ông Trịnh Sướng có quan hệ với 4 ngân hàng, tổng dư nợ trên 568,6 tỷ đồng. Tất cả vốn vay này đều ngắn hạn, gồm 1 chi nhánh ngân hàng ở Sa Đéc (Đồng Tháp, trên 147,3 tỷ đồng), còn lại là 3 chi nhánh ở TP Sóc Trăng.

Ông Trịnh Sướng sở hữu rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên quốc lộ 1 và các quốc lộ khác ở khắp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Khi có cửa hàng xăng dầu nào muốn sang nhượng, ông Sướng đều mua lại, sau đó sửa sang rất hoành tráng, trong đó có hàng loạt cửa hàng xăng dầu tọa lạc tại các vị trí đắc địa ở Sóc Trăng.

Đội xe vận tải xăng dầu của ông chủ Tám Sướng có hàng chục chiếc, từ xe bồn nhỏ đến xe đầu kéo đều có cả. Ông chủ hai công ty kinh doanh xăng dầu còn có 3 sà lan chở xăng dầu đang đậu ở TP.HCM.

Không chỉ có máu mặt trong giới kinh doanh xăng dầu, ông Sướng còn được biết đến như một đại gia sở hữu rất nhiều bất động sản chiếm vị trí đắc địa ở TP Sóc Trăng như: nhà hàng tiệc cưới, khách sạn ở đường Mạc Đĩnh Chi; khu đất nền trong khu dân cư 5A, nhà đất ở đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo...