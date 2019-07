Nóng: Bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Tối 14/7, nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, lực lượng cảnh sát hình sự Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) phối hợp cùng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm Grab, cướp xe máy tại phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) vào ngày 10/7.

Hình ảnh nghi phạm qua camera.

Thông tin ban đầu, nghi phạm cứa cổ tài xế cướp tài sản tên Ngọ (quê tỉnh Nghệ An), bị công an bắt giữ vào trưa 14/7 tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Bình. Đây cũng chính là khu vực tên cướp đặt xe Grab, sau đó yêu cầu chở đến phường Bình Chiểu gây án.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, chiều 10/7, ông Đinh Hoàng M. (46 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) hành nghề chạy xe ôm công nghệ (Grab) đang chạy xe trên đường Nguyễn Tri Phương (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì một nam thanh niên đứng bên đường gọi xe, không thông qua ứng dụng Grab.

Khi ông M. dừng lại, nam thanh niên này yêu cầu ông chở về KCN Bình Chiểu (quận Thủ Đức). Đến khoảng 18 giờ chiều, khi ông M. chở nam thanh niên qua khu đất trống vắng người ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức). Bất ngờ, thanh niên này dùng dao đặt vào cổ tài xế uy hiếp, yêu cầu ông M. đưa tiền và tài sản cho y.

Ông M. bị vết cắt ở cổ nguy hiểm đến tính mạng.

Ông M. đã chống trả tìm và cách thoát ra nhưng vẫn bị tên cướp cứa dao vào cổ bị thương, mất máu gục xuống đường.

Nam thanh niên nhanh chóng cướp xe của ông M. rồi tháo chạy về hướng Bình Dương. Ông M. được người đi đường phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.