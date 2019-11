Nổi tiếng là Hoa hậu "mộc mạc", H'Hen Niê lần đầu gây tranh cãi với gương mặt lạ lẫm, cằm nhọn như phẫu thuật lỗi

H'Hen Niê từ khi đăng quang đến nay luôn được lòng công chúng không chỉ bởi tính cách gần gũi, thân thiện mà còn bởi vẻ đẹp mộc mạc, cá tính. Là Hoa hậu nhưng cô không ngại khoe mặt mộc hay những lúc ăn mặc giản dị nhất của mình.

Tuy nhiên mới đây, H'Hen Niê lại khiến dân tình hốt hoảng khi đăng bức ảnh với chiếc cằm nhọn hoắt và khuôn mặt góc cạnh "sắc lẹm".

Ngay lập tức, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã nhận phải những phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng. Thậm chí còn xuất hiện những lời chê bai nặng nề cho rằng gương mặt lạ lẫm của H'Hen Niê trông giống như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

Gương mặt lạ của H'Hen Niê

Trước những tranh cãi và so sánh về gương mặt của mình, H'Hen Niê cũng đã có chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp Ê-đê bày tỏ: "Được so sánh vui chứ, nhưng khó lắm mới được như thế vì nét tự nhiên của Hen thì nhìn hay hay vui vui thôi chứ lấn sang đẹp là Hen không có được. Ai nói Hen xấu lạ hay nét lém lỉnh là quá đúng. Nhưng có vẻ càng già, càng làm nhiều, mặt càng hóp và xương xẩu ha. Nhưng mà Hen vẫn hi vọng làn da khoẻ và đẹp lên".

Chỉ không lâu nữa, H'Hen Niê sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ của mình. Thời gian gần đây, cô liên tục thay đổi và thử nghiệm các phong cách khác nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà nhan sắc của Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới gây tranh cãi nhiều đến vậy.