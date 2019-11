Nói "bạn gái Iron Man" đã 47 tuổi chắc không ai tin, vì cô áp dụng 5 độc chiêu sau để chống lão hóa

Gwyneth Paltrow năm nay đã 47 tuổi nhưng nhan sắc của cô thì không nói lên điều đó. "Người tình màn ảnh" của Iron Man trông trẻ trung hơn tuổi thực rất nhiều với làn da khỏe và nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh những bí kíp làm đẹp đơn giản như không bao giờ quên thoa kem chống nắng hay bôi serum mỗi ngày, nữ diễn viên có thêm 5 tuyệt chiêu dưới đây để duy trì nhan sắc tươi trẻ.

1. Thêm muối vào nước lọc

"Tôi uống rất nhiều nước, điều này đã trở thành thói quen nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể như bị mất nước vậy", nữ diễn viên chia sẻ. "Và thế là dạo này, tôi đã thử thêm muối biển Himalaya vào nước để cơ thể thẩm thấu tốt hơn. Vị của nó chẳng ngon lành chút nào, tuy nhiên muối Himalaya đã giúp bổ sung khoáng chất cho nước, và tạo nên sự khác biệt vô cùng ngoạn mục (cho nhan sắc nói riêng và cơ thể nói chung)".

2. Tẩy da chết thường xuyên

Khi tuổi tác cao hơn, tốc độ tự tái tạo của làn da sụt giảm, dẫn đến tình trạng da sần sùi, xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn. Điều này đồng nghĩa, bạn sẽ phải chú trọng hơn tới bước tẩy da chết. Những người đẹp không tuổi của Hollywood đều coi thao tác loại bỏ da chết là phần không thể thiếu trong quy trình và Gwyneth Paltrow cũng vậy. Nữ diễn viên thậm chí còn tẩy da chết hằng ngày để thúc đẩy da tái tạo; tuy nhiên, việc tẩy da chết quá thường xuyên không thích hợp với tất cả mọi người, bạn chỉ nên thực hiện với tần suất 2 – 3 lần/tuần là đủ để da khỏe đẹp, mịn màng và tươi sáng hơn.

3. Dùng thực phẩm chức năng chứa vitamin C

Gwyneth Paltrow cho rằng thực phẩm chức năng chứa vitamin C chính là giải pháp giúp làm sáng da từ bên trong. Cô thường dùng bột vitamin C vào buổi sáng, nó có khả năng đánh thức làn da tuyệt vời. Bổ sung vitamin C cho bữa sáng cũng là bí kíp được Jennifer Lopez áp dụng để có được làn da ở tuổi 50 trẻ trung khó tin.

4. Dùng sáp tẩy trang

Sáp tẩy trang là bí kíp làm sạch lớp makeup từ sâu bên trong, ngay cả sản phẩm chống nước cứng đầu nhất cũng phải ngoan ngoãn cuốn theo làn nước, để lại cho bạn làn da tinh khiết đến từng lỗ chân lông. Cách dùng sáp tẩy trang của Gwyneth Paltrow cũng rất đáng để tham khảo: "Bạn hãy nhũ hóa lớp sáp tẩy trang, đừng quên massage rồi lau bằng một chiếc khăn ấm, làn da của bạn lập tức sẽ trở nên sạch sẽ và rạng rỡ".

5. Làm dịu da ngay sau khi tẩy da chết

Gwyneth Paltrow mê mẩn bước tẩy da chết, nhưng cô cũng rất chú trọng đến thao tác "vỗ về" làn da sau khi loại bỏ lớp tế bào già nua, cứng đầu. Cô dùng sản phẩm chuyên để làm dịu, phục hồi, nuôi dưỡng làn da. Điều này sẽ giúp da tránh được tình trạng kích ứng, trở nên khỏe mạnh và tươi sáng hơn.

