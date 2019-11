Đừng nói ai biết 3 cách dùng kem dưỡng ẩm sau, bởi da bạn sẽ mọng mướt long lanh hơn người ta gấp 10 lần nếu áp dụng

Có thể nói rằng vào mùa đông, da đẹp và mướt mát hay không phụ thuộc rất nhiều vào bước dưỡng ẩm. Tuy nhiên đối với nhiều nàng, chỉ thoa kem dưỡng đôi khi chẳng mang đến kết quả như mong muốn. Và nếu cũng dưỡng ẩm chăm chỉ nhưng da không đẹp căng, lấp lánh hơn người ta, bạn hãy ghim 3 cách bôi kem dưỡng dưới đây; đảm bảo, làn da mướt mát sẽ nằm trong tầm tay.

1. Bôi chồng 2 loại kem dưỡng ẩm

Chỉ cần bạn làm đúng cách, sự kết hợp của 2 loại kem dưỡng sẽ cung cấp độ ẩm cực kỳ lợi hại cho làn da. Cụ thể là thế này, bạn hãy thoa một lớp kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ (nên tận dụng luôn lọ kem dưỡng dùng cho mùa hè), sau đó bôi chồng một lớp kem dưỡng đậm đặc hơn. Như thế, làn da sẽ được thẩm thấu trọn vẹn tinh hoa của hai lọ kem dưỡng, từ đó da thêm khỏe và ẩm mọng suốt cả ngày dài. Tuyệt chiêu này sẽ là cứu cánh tuyệt vời cho những nàng da khô.

2. Dùng thêm essence và serum trước kem dưỡng

Vào mùa đông, một trong những siêu bí kíp gái Hàn hay áp dụng để có được làn da căng mọng như phủ mật ong, chính là bôi chồng nhiều lớp sản phẩm khác nhau.

Sau khi đã làm sạch hoàn hảo rồi thoa toner để dưỡng ẩm và cân bằng da cấp tốc, bạn hãy thoa thêm một lớp essence, sau đó đến serum và kết lại bằng kem dưỡng. Sự kết hợp của nhiều lớp skincare từ mỏng đến dày sẽ cung cấp độ ẩm dồi dào hơn cho làn da, đồng thời tạo một lớp hàng rào để da duy trì được vẻ căng mọng, mướt mát như trái chín được lâu hơn.

3. Mix serum vitamin C với kem dưỡng

Vitamin C rất hữu dụng trong khoản làm mịn làn da sần sùi, bong tróc, đồng thời nâng da sáng hồng, rạng rỡ thêm vài tông. Trong khi đó, thành phần Hyaluronic Acid nổi tiếng với khả năng cấp ẩm, bơm căng làn da. Và khi kết hợp serum vitamin C với kem dưỡng chứa Hyaluronic Acid, bạn sẽ phải bất ngờ với làn da mềm mịn, căng mướt và óng ả như lụa của mình. Bật mí thêm, bộ đôi này còn chống lão hóa cực tốt bởi vitamin C có khả năng ngăn chặn sự tấn công của gốc tự do, còn HA thì giúp da thêm săn khỏe, khiến các nếp nhăn bị lu mờ.

Nguồn: The Klog