Nở rộ bán xe máy trên mạng

Trong bối cảnh thị trường xe máy có dấu hiệu bão hòa, chi phí mặt bằng kinh doanh ngày càng cao, các hãng xe đã tìm đến những sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn như để tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn vừa giảm chi phí.

Nhiều ưu đãi, không lo đội giá

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, hầu hết các sàn đều thừa nhận việc kinh doanh xe máy thời gian qua khá hiệu quả nhờ giá bán được niêm yết rõ ràng, không bị đội giá như mua ngoài cửa hàng. Đặc biệt, mỗi sàn còn có ưu đãi, giảm giá riêng nên thu hút được nhiều khách hàng trẻ vốn ngày càng chuộng mua sắm trực tuyến.

Các sàn thương mại điện tử đua nhau tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá để thu hút khách hàng mua xe máy trên mạng. (Ảnh chụp từ màn hình)

Đại diện truyền thông của Sendo cho biết khách hàng mua xe máy trên sàn tùy thuộc vào dòng xe sẽ có những mức ưu đãi riêng. Cụ thể, nhà bán mạnh dòng xe nào hoặc cần đẩy hàng tồn, dòng đó sẽ được khuyến mãi sâu. Ngoài ra, do các sàn TMĐT hoạt động với cơ chế "đốt tiền" để duy trì và cạnh tranh lẫn nhau nên luôn có mức giảm giá riêng cho khách hàng. Do đó, khi mua xe trên sàn, người tiêu dùng nhận được khá nhiều ưu đãi lên tới vài triệu đồng, điều mà rất ít cửa hàng có thể làm được.



Phóng viên đã khảo sát trên các sàn TMĐT và nhận thấy đang có khá nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe máy, như giảm từ 1-3 triệu đồng cho xe từ 15 triệu đến trên 35 triệu đồng, tặng đồng hồ, hỗ trợ 700.000 đồng đăng ký xe, giảm 500.000 - 800.000 đồng khi trả góp 0% bằng thẻ tín dụng, cũng có chương trình trợ giá đến 2 triệu đồng khi mua xe, trả góp "5 không"…

Một sàn TMĐT khác cho biết sàn cam kết bán các sản phẩm xe máy chính hãng vì ngay từ khâu sàng lọc nhà bán hàng để hợp tác, sàn đã lựa chọn rất kỹ. Theo đó, bên bán hàng ngoài bảo đảm chất lượng sản phẩm còn phải cam kết hỗ trợ, tư vấn tốt cho khách hàng từ khâu nhận xe, làm biển số, giấy tờ… cho đến khi lăn bánh. Cùng đó, các chế độ hậu mãi cũng phải được giữ nguyên như mua hàng trực tiếp.

Về các chính sách ưu đãi khác, một số sàn TMĐT cho biết bởi xe máy là mặt hàng có giá trị lớn nên các sàn thường hỗ trợ trả góp lãi suất 0% nếu khách hàng thanh toán trực tuyến khi đặt hàng trên sàn. Các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm sẽ được sàn TMĐT phối hợp cùng bên bán giải quyết.

Anh Huy Thắng (ngụ TP HCM) cho biết anh từng mua chiếc Honda SH 125i 2018 trên một sàn TMĐT và rất ưng ý với các chế độ được hưởng. "Mua xe trên mạng dễ dàng so sánh giá và có thể chọn điểm bán có mức giá cạnh tranh nhất, không mất công chạy tới chạy lui khảo sát giá như trước. Sau đó, tôi nhận xe tại đại lý của hãng, được kiểm tra đầy đủ, hỗ trợ làm giấy tờ, nhận phiếu bảo hành... Tuy nhiên, khi mua phải lựa chọn sàn TMĐT có uy tín để tránh rắc rối" - anh Thắng chia sẻ.

Không tiện và rẻ như mong đợi

Thông thường, việc mua bán hàng hóa diễn ra trên các trang mạng rẻ hơn so với hàng mua trực tiếp tại các cửa hàng từ 5%-10% vì không phải tốn chi phí mặt bằng, nhân viên, quản lý. Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều mẫu xe máy được bán trên các sàn TMĐT giá cũng không chênh nhiều so với cửa hàng hay đại lý.

Ông Lê Minh Nam (ở quận 3, TP HCM) cho biết được bạn bè tư vấn mua xe trên mạng sẽ có giá rẻ hấp dẫn hơn so với mua tại cửa hàng nên ông lên trang Tiki tìm vào mục xe máy, thấy giá Honda Vario 150 màu đen là 52,1 triệu đồng, thấp hơn ở cửa hàng chỉ 100.000 đồng nhưng phải chờ cả tháng mới làm được thủ tục vì đây là xe nhập khẩu. Tương tự, chiếc Honda Air Blade có giá 38,37 triệu đồng, tức chỉ rẻ hơn một ít so với ở cửa hàng. Hay chiếc Honda SH 150 phanh ABS trên Tiki là 104,06 triệu đồng còn ở cửa hàng là 105,4 triệu đồng, tức rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng. Nhưng do Tiki đang có chương trình ưu đãi mua xe nên khi nhập mã giảm giá có thể tiết kiệm thêm từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đặt mua phải đi khá xa, đến tận cửa hàng ở quận Bình Tân để nhận xe và làm các thủ tục khá bất tiện. "Nếu Tiki không có mã giảm giá, tôi sẽ chạy ra cửa hàng Honda gần nhà để mua và nhận xe cho tiện" - ông Nam chia sẻ.

Trong khi đó, ông Kiều Minh Khôi (ngụ quận 11, TP HCM) kể mới đây, ông lên Lazada tìm mua chiếc Winner 2019 của Honda vừa ra mắt nhưng chỉ tìm thấy xe đời 2017-2018 với giá bán 45-47 triệu đồng, ngang ngửa giá bán của đời 2019 trong khi chẳng có ưu đãi giảm giá gì nên quyết định ra cửa hàng mua cho "lẹ".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại lý Sapa của hãng Piaggio tại TP HCM xác nhận có liên kết với một số sàn TMĐT nhưng chủ yếu để dễ tiếp cận khách hàng hơn chứ giá bán không chênh nhiều với mua trực tiếp, trừ khi các sàn có chương trình ưu đãi giảm giá. Đại lý này còn cho biết nếu khách mua xe trực tiếp sẽ được tặng thêm mũ bảo hiểm, thảm lót sàn, bộ chén, bình nhớt xe… trong khi mua trên mạng chỉ nhận được ưu đãi của sàn mà thôi.