Nổ lớn xé toạc căn nhà bếp: Con trai tử vong, con dâu bị sẩy thai phải cắt bỏ chân

Ngày 19/12, ông Đặng Xuân Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay vụ nổ xảy ra trên địa bàn đã làm hai người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 18/12, nhiều người dân xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn hoảng hốt khi nghe một tiếng nổ lớn như bom phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn T. (SN 1970) nên hô hoán nhau tới kiểm tra.

Khi tới nơi, mọi người hoảng hốt phát hiện căn nhà bếp 2 gian của gia đình ông T. đã đổ sập hoàn toàn. Ông T. đã tử vong, con trai là anh Nguyễn Văn Th. (SN 1997) và vợ là chị H Hen Đung (SN 1999) bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Các nạn nhân được chữa trị tại trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, sau đó được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh Th. cũng không qua khỏi. Riêng chị H Hen Đung đang mang bầu tháng thứ 4 cũng bị sẩy và phải cắt bỏ hai chân.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Anh Sơn đã chỉ đạo công an huyện tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Trong sáng 19/12, đoàn công tác do ông Đặng Xuân Quang cùng các đoàn thể đã đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.