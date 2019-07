Nổ lớn tại trường đại học ở Afghanistan, ít nhất 12 người thương vong

Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Wahid Mayar cho biết nhà chức trách đã tìm thấy các thi thể và đưa những người bị thương tới bệnh viện cấp cứu. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h10 sáng (giờ địa phương). Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ việc.



Một sinh viên trường đại học này cho biết vụ nổ xảy ra khi nhiều sinh viên đang đợi ở gần cổng trường để tham gia một kỳ thi. Một nhân chứng khác cho hay một phương tiện giao thông đã bốc cháy sau vụ nổ.

Theo người phát ngôn cảnh sát Kabul Faramarz Firdaw, cảnh sát đã vô hiệu hóa một quả bom thứ hai gần khu vực xảy ra vụ nổ ở cổng trường đại học kể trên. Giới chức đang điều tra vụ việc.

Vụ nổ trên xảy ra chỉ một ngày sau khi ít nhất 12 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ đánh bom xe và tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại thành phố Kandahar, miền Nam quốc gia này.

Afghanistan hiện đang trong tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Theo Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và khoảng 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp tiến trình đối thoại hòa bình giữa các phe phái đối địch tại nước này nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Sau hội nghị giữa các tổ chức chính trị có ảnh hưởng tại Afghanistan và đại diện Taliban vừa diễn ra tại Doha, Qatar trong 2 ngày 7-8/7, các bên tham gia đàm phán đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân Afghanistan.