Những sự cố gây chấn động ngành Giáo dục năm 2019: Nhìn lại vẫn thấy nhói lòng

Bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 6/8. Vợ chồng anh Sơn đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) học. Đây là buổi thứ hai bé L. học tại ngôi trường này.

Trường Gateway đã để xảy ra vụ tử vong thương tâm của cháu bé 6 tuổi.

Sau khi giáo viên của Trường Gateway đón bé L. lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, khoảng 4h chiều cùng ngày gia đình nhận được tin báo con trai phải cấp cứu, chạy đến bệnh viện thì ngã quỵ khi biết tin con trai đã tử vong.

Theo thông tin chia sẻ từ nhà trường, Getway có chương trình học tân tiến và cơ sở vật chất hiện đại, sở hữu bậc học từ cấp 1 đến cấp 2, có tổ chức kiểm tra xét tuyển đầu vào.

Học phí bậc tiểu học năm học 2019-2020 là 117,7 triệu đồng. Mức học phí này chưa bao gồm phí học liệu, tiền ăn, buýt và phí trông muộn.

Bị can Nguyễn Bích Quy

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra cáo trạng số 09/CT-VKSCG truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty Ngân Hà) và Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Gateway) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 360, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng

Ngày 15/5, cộng đồng mạng chia sẻ những dòng tâm trạng đầy bức xúc kèm hình ảnh và clip dài 11 phút đăng tải nội dung cô giáo tát hàng loạt em học sinh tiểu học.

Clip cô giáo tát học sinh.

Vụ việc xảy ra vào sáng 8/5, tại Trường Tiểu học Quán Toan (Hải Phòng), trong giờ kiểm tra của lớp 2A7, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên lớp 2A8) khi thực hiện nhiệm vụ giám sát đã có hành vi đánh nhiều học sinh.

Trong đoạn clip ghi lại, cô giáo liên tiếp tát vào mặt, đầu và cầm thước dài khoảng gần 1m đánh nhiều học sinh. Trong đó 2 nam học sinh phải bật khóc, tay ôm chỗ đau.

Không dừng lại ở đó, một nữ giáo viên khác sau khi bước vào lớp cũng tát một học sinh. Đó là cô Phạm Thị Vân (chủ nhiệm lớp 2A7).

Một học sinh bị cô giáo tát bị thương.

Trưa ngày 8/5, thấy con đi học về có nhiều vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt, vùng cẳng chân của con, mẹ học sinh A. vô cùng bức xúc và hỏi con về sự việc. Khi nghe con nói, phụ huynh cháu A. đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra.

Ngay sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu kiểm tra lại việc kỷ luật cô Nguyễn Thị Thu Trang, xử lý với hình thức cao nhất là cho thôi việc, thay vì đình chỉ 6 tháng. Còn với cô giáo Vân là hình thức kỷ luật là khiển trách.



Phụ huynh TP. HCM bí mật gắn camera, ghi lại bằng chứng cô giáo đánh và véo tai liên tục hàng loạt học sinh

Phụ huynh lớp 2/11, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, nghi ngờ con mình bị giáo viên đánh nên lén đặt camera trong lớp để theo dõi từ ngày 27/8 đến 30/8. Phụ huynh sốc khi thấy hình ảnh cô giáo đánh, mắng hàng loạt học sinh trong lớp.

Đặt lén camera, phụ huynh sốc khi thấy cô tát hàng loạt học sinh.

Trong clip ghi lại, cô giáo N.H.H. mặc bộ áo dài hồng tím cánh sen, liên tục đánh đập, xách tai, tát, tát vào đầu, lấy thước đánh vào chân, dí tay vào mặt học sinh, phạt đứng... và học sinh trong lớp hoảng loạn. Cô giáo đánh học sinh khi kiểm tra bài, đánh khi đang trong giờ học, đánh khi gọi học sinh dậy trả lời...

Chưa kể, cô dùng lời lẽ chửi bởi, miệt thị học sinh vô cùng khủng khiếp như "Nó không muốn ngoan, nó muốn bị đòn"; "Con người đâu phải con vật không nghe, lỗ tai không biết nghe tiếng người nên mới phải đợi bị đánh mới làm".

Được biết, lớp 2/11 hiện có khoảng 50 em học sinh. Cô giáo N.H.H. cũng đã thừa nhận thiếu sót khi quá nóng vội trong lúc dạy học.

Cô H. chấp nhận xử lý của phòng GD&ĐT về hành vi của mình.

Tuy nhiên, cô H. cho biết hiện cô cũng đang có trong tay kết luận một số sai phạm của cô Hiệu trưởng trường này. Trong lúc vụ việc đang tiếp tục làm rõ thì xuất hiện clip cô giáo đánh học sinh.

Giáo viên trường mầm non Ecokids bạo hành học sinh đến rách môi, bầm má

Vào giữa tháng 6, một phụ huynh đăng tải lên trang cá nhân phản ánh lại vụ việc con trai mình bị bạo hành tại trường mầm non Ecokids (Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đi kèm với những hình ảnh con mình bị tổn thương nhiều ở vùng mặt.

Tài khoản facebook L.N cho biết, trước đây đã có lần bé về nhà với những vết bầm tím, cô giáo giải thích qua loa là do bé tự ngã. Vì tin tưởng trường học thuộc top trường có tiếng về giáo dục cũng như chăm sóc bé, vị phụ huynh này hoàn toàn tin tưởng vào phản ánh của cô giáo.

Bé trai bị rách vùng môi và lằn 5 ngón tay của cô giáo trên má.

Thế nhưng, đến ngày 18/6, khi đến đón con, phụ huynh phát hiện trên mặt bé còn in hằn rất rõ vết lằn 5 ngón tay, môi bé bị rách và bầm dập. Tuy nhiên, lúc này cô giáo vẫn nói với phụ huynh bé tự ngã.

Lúc này gia đình của bé trai yêu cầu truy xuất camera thì thấy vào khoảng 11h trưa cùng ngày, bé bị cô giáo tát mạnh vào mặt, sau đó cố tình bế bé ra góc khuất của camera.

Sau nhiều trốn tránh trách nhiệm và tìm lý do để lấp liếm cho hành động bạo hành học sinh của mình, cô giáo này đã phải thú nhận hành vi của mình.

Lý do dẫn đến việc bạo hành học sinh này của cô giáo là do hai cháu bé có tranh giành với nhau. Trong lúc đến can thiệp thì lôi các cháu ra nhưng không giữ được cảm xúc nên đã có hành động không đúng mực.

Trường mầm non Ecokids.

Sau đó, phía nhà trường thành thật nhận lỗi và thiện chí nói chuyện với gia đình cháu bé, đây là sự việc rất đáng tiếc đối với một cơ sở giáo dục mầm non. Bản thân cô giáo trực tiếp chăm sóc cháu bé cũng đã nhận lỗi, phía nhà trường cũng không che giấu bất cứ điều gì và đã cùng gia đình trích xuất camera. Được biết, cô giáo trong sự việc trên mới được nhận vào cơ sở làm việc.

Cô giáo dùng thước đánh chửi học sinh dã man tại lớp học thêm

Cuối năm 2019, ngành Giáo dục lại phát hiện thêm một vụ bạo hành học sinh ngay tại lớp học thêm.

Vụ việc xảy ra tại cơ sở dạy thêm ở số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo Báo Giao Thông thâm nhập thực tế và ghi nhận, tình trạng cô giáo bạo hành học sinh đã diễn ra trong một thời gian dài.

Cô giáo này tên là Thu, khá đứng tuổi và lớp học tại nhà có nhiều học sinh độ tuổi tiểu học. Thế nhưng, trong quá trình dạy học, cô giáo liên tục dùng tay và thước đánh học sinh. Không những thế, cô còn có lời lẽ xúc phạm và xưng hô mày-tao với các em.

Được biết, lớp học diễn ra từ 8-20h do cô giáo Thu và một người đàn ông cùng đứng lớp. Học sinh sẽ được phân theo các lớp với các giờ học khác nhau trong ngày.

Liên quan đến vụ học sinh bị đánh đánh đập, miệt thị xảy ra tại một cơ sở dạy thêm, ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cho biết, đích thân ông đã xuống kiểm tra thực tế và xác nhận đúng như thông tin phản ánh:

“Người phụ nữ đứng lớp xuất hiện trong clip tên là Thu và bà Thu không phải là cô giáo. Khi tôi hỏi người phụ nữ này về quá trình dạy học và các bằng cấp sư phạm hay không thì bà Thu nói vòng vo và cho biết trước kia do gây lộn với chồng đã đốt hết giấy tờ...”.