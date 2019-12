Những ngày nghỉ Tết, giới trẻ đổ xô đi du lịch, nhiều tour "cháy" phòng

Ông Trung cho biết, thông thường vào các dịp Tết Nguyên đán khách hàng sẽ lựa chọn đi du lịch để nghỉ dưỡng. Mỗi năm có nhu cầu lớn hơn và tăng dần.



"Thời điểm Tết, khách hàng thường tập trung đi theo gia đình hoặc các nhóm nhỏ từ 3-5 người. Thời gian khởi hành tour bắt đầu từ trước 29, 30 tết và bắt đầu tăng mạnh từ đêm mồng 1 và 2 tết. Đông nhất là các tour khởi hành trong ngày mồng 2,3,4 Tết".

Du khách đi Thái Lan thường tăng đột biến vào dịp Tết

Chủ yếu là giới trẻ và một phần trung niên

Theo ông Trung, để có được những tour ưng ý, khách thường phải đặt từ 2-3 tháng trước ngày khởi hành. Thậm chí, khách hàng muốn có tour giá rẻ thì phải đặt cọc ngay khi đăng ký để đảm bảo giữ được chỗ trong tour.

"Với những khách hàng đăng ký tour muộn thường sẽ phải trả giá tour cao hơn so với những khách hàng đăng ký sớm, vì thời điểm càng gần Tết giá vé máy bay và các dịch vụ tại điểm đến đều tăng cao, thậm chí còn không đủ chỗ để đặt. Có những khách hàng chấp nhận và sẵn sàng chi trả giá tour Tết cao hơn ngày thường từ 20%-40%".

Đoàn đến Trung Quốc và Nhật Bản cũng tăng cao

Chia sẻ về xu hướng đi du lịch trong dịp Tết, ông Trung cho hay, khách hàng thường đặt nhiều các tour ở Châu Á và Đông Nam Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Dubai, Singapore, Thái Lan,..

Riêng năm nay có thêm điểm đến mới là Bali – Indonesia cũng được nhiều khách hàng lựa chọn vì giá cả hợp lý, dao động từ 12tr-14tr/khách.

"Xu hướng người dân đi du lịch vào dịp tết giờ đây là thói quen rồi", ông Trung nhấn mạnh.

Cũng theo nhà cung cấp dịch vụ, để đáp ứng được nhu cầu và chạy đua với các đối thủ, phía các công ty du lịch thường tổ chức quảng cáo các tour dịp tết từ trước đó 3-4 tháng. Đàm phán với các hãng hàng không mở thêm các chuyến bay vào ngày cao điểm mồng 2,3,4 Tết. Hỗ trợ giá với các khách hàng đặt tour Tết sớm. Hoặc cty du lịch phải đưa ra những tuyến điểm, điểm đến mới lạ và hấp dẫn đế đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Quan niệm khác về văn hóa du lịch

Những người trong ngành du lịch cũng thừa nhận rằng quan niệm "Tết sum vầy" hiện nay đã có nhiều thay đổi, chủ yếu là giới trẻ và trung niên, nhưng cũng rất đa dạng.

"Trước đây có thể là do kinh tế và du lịch chưa phát triển nên mọi người không quan tâm lắm. Làm trong nghề, chúng tôi nhận ra rằng; giới trẻ có xu hướng đi du lịch vào dịp này nhiều hơn. Có thể là họ không bị ràng buộc, không vướng mắc chuyện 'lễ tết'. Một trong những lý do khiến nhiều người thuộc giới trung niên gia tăng du lịch, có thể do họ đã ổn định hoặc không có nhiều mối quan hệ ràng buộc phải ở nhà lo việc lễ nghĩa…", một nhân viên hướng dẫn tour du lịch nhận định.

"Thường sau khi đón giao thừa xong, sáng mồng 1 sáng sẽ bắt đầu chuyến đi. Những năm gần đây, cứ mồng 1,2,3,4 là các sân bay đông nghịt, công ty du lịch đều phải cắt cử nhân viên trực Tết và điều hành các tour chạy trong ngày này", ông Trung cho biết.

Tour du lịch Dubai cũng rất thú vị