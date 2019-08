Những lưu ý đặc biệt dành riêng cho các nhà có con nhỏ khi chọn mua căn hộ chung cư

1. Vị trí căn hộ chung cư nên gần trường học

Việc học của con trẻ luôn là sự quan tâm hàng đầu của cha mẹ. Quá trình học tập của các con sẽ kéo dài từ khi học mầm non cho đến khi trưởng thành, ước tính khoảng thời gian hơn 20 năm. Do đó, việc chọn căn hộ gần ngay các trung tâm, hệ thống giáo dục là hết sức quan trọng. Căn hộ càng gần trường học bao nhiêu thì việc vợ chồng bạn đưa đón con đi học mỗi ngày càng trở nên dễ dàng bấy nhiêu. Bên cạnh trường học, bạn cũng nên xem xét chọn cho mình một căn hộ chung cư nằm gần nơi làm việc, bệnh viện hay siêu thị, trung tâm thương mại để thuận tiện cho cuộc sống của cả gia đình.



2. Căn hộ chung cư phải có thiết kế ban công cao, nội thất thân thiện với trẻ em

Đã có không ít những vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi trẻ em mải chơi, hay sự chủ quan của người lớn khiến các bé ngã từ tầng cao các tòa chung cư. Chính vì vậy, dù chung cư bạn mua có tốt đến đâu, việc xem xét kỹ càng thiết kế bên trong căn hộ, đặc biệt là thiết kế của khu vực ban công là vô cùng cần thiết. Ban công cần phải cao và có các gờ bảo vệ xung quanh, tránh trẻ em trèo lên hay va đầu vào rất nguy hiểm. Nếu như không có, bạn nên đề cập luôn với chủ đầu tư, để làm hàng rào bảo vệ tại khu vực ban công. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên những căn hộ có trang bị hệ thống bếp âm an toàn và sử dụng một số đồ nội thất thân thiện với môi trường, đặc biệt không gây nguy hiểm đến sức khỏe của con trẻ.

3. Chung cư phải có môi trường sống tốt

Căn nhà bạn sắp chọn mua có thể là nơi bạn dành cả đời của mình, thậm chí của cả con cháu sau này ở đó. Chính vì thế, bạn nên nghiên cứu thật kỹ về môi trường sống. Những nơi có môi trường kém như: rác thải, ô nhiễm tiếng ồn... chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của bạn. Nếu xung quanh căn hộ chung cư được thiết kề gồm nhiều cây xanh, hồ bơi, công viên, khu vui chơi và mật độ xây dựng thấp sẽ là môi trường sống lý tưởng. Với các bé, đó sẽ là không gian để vui chơi mỗi buổi chiều, được hoạt động, chạy nhảy thoải mái khám phá thiên nhiên, gặp gỡ bạn bè và tăng tính gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.



4. Cộng đồng dân cư văn minh, dân trí cao

Đa số gia đình trẻ mới có con tại Việt Nam luôn chọn lựa các căn hộ chung cư. Nguyên nhân đơn giản là vì hiện nay hầu hết các dự án căn hộ chung cư đều có môi trường dân trí cao, đồng đều và văn minh, đó chắc chắn là nơi tốt nhất cho con cái của bạn phát triển một cách toàn diện. Ở đó trẻ sẽ có khoảng thời gian giao lưu, kết bạn với những người cùng trang lứa và tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài.



5. Chung cư phải đảm bảo an ninh, trang bị hệ thống báo cháy

Trên thực tế, rất nhiều tòa chung cư đã xảy ra những vụ hỏa hoạn khiến cư dân khiếp sợ. Do đó, khi mua căn hộ chung cư cho gia đình, đặc biệt là đối với gia đình có con nhỏ, bạn cần hỏi rõ về hệ thống phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà và tìm hiểu xem đó có phải là hệ thống chất lượng không? Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu về hệ thống đảm bảo an ninh cho tòa nhà, hệ thống kiểm tra ra vào trong khu nhà, camera quan sát an ninh... trước tình cảnh nạn bắt cóc trẻ em đang diễn ra rất phức tạp tại các khu vực thành thị.

Bên cạnh đó, bạn nên tìm hiểu và trang bị cho con những kiến thức cơ bản trong việc phòng cháy chữa cháy, hay những kĩ năng thoát hiểm khi có tai nạn xảy ra. Không ai có thể lường hết được mọi bất trắc, nên những điều này sẽ không thừa với bất kì đứa trẻ nào. Mọi bậc cha mẹ đều mong muốn dành những gì tốt nhất cho con của mình, để con có thể lớn lên và phát triển trong an toàn, khỏe mạnh với môi trường sống tốt nhất. Và ngôi nhà chính là nơi mà các con tiếp xúc từ khi chào đời, nơi con được cảm nhận tình yêu và học những bài học đầu tiên.

Gia đình bạn có thể chuyển chỗ ở, nhưng kí ức về những ngày đầu đời sẽ theo con mãi mãi. Chính vì vậy, hãy chắc chắn rằng, nơi bạn sống, hay dự định sinh sống lâu dài, sẽ là môi trường lý tưởng nhất cho con cái sau này.