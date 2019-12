Những giọt mồ hôi "tìm vàng" không ngừng nghỉ của chiến binh lớn tuổi nhất tuyển nữ Việt Nam

Chuyện về nữ cầu thủ đứng một mình với chiếc huy chương vàng

Sau trận thắng đầy cảm xúc đêm qua của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, dường như lần đầu tiên người hâm mộ và truyền thông dành nhiều sự quan tâm cho các nữ cầu thủ đến thế. Trên mạng xã hội, người ta tìm nhiều cái tên Hoàng Thị Loan - nữ cầu thủ được mệnh danh xinh đẹp nhất đội tuyển, Phạm Hải Yến - tiền vệ ghi bàn thắng vàng giúp tuyển nữ thắng Thái Lan và Chương Thị Kiều - trung vệ nén đau thi đấu đầy chắc chắn dù tróc miếng da lớn trên đùi trái.

Và mãi đến status của ông Nguyễn Hoài Nam - người sáng lập và điều hành Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal, nhiều người mới quan tâm đến thêm một cầu thủ nữa. Cầu thủ Nguyễn Thị Xuyến, người đảm nhận vị trí hậu vệ trái cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Nam viết: “Tôi mở đi mở lại Facebook của Xuyến, chiến binh lớn tuổi nhất của đội tuyển nữ quốc gia vừa đoạt huy chương vàng SEA Games. Cô đứng một mình, chỉ có một ít lời chúc, số like tăng đột biến nhưng mãi mới chỉ có vài trăm cái, khiến bức ảnh cô chụp một mình càng trở nên cô đơn.



Tôi hiểu like chẳng là gì, chẳng ai đem like ra để sống, nhưng tôi hiểu rằng nếu bất ngờ có một cơn bão chia sẻ và cô may mắn đón một lượng follow lớn, biết đâu truyền thông quan tâm tới cô hơn. Những câu chuyện thú vị về chiến binh 32 tuổi vắt những giọt mồ hôi cuối cùng đem Vàng và sự tự hào về cho dân tộc Việt Nam. Từ đó cô có cơ hội đón nhận những thứ cô xứng đáng được hưởng từ xã hội, từ người hâm mộ, quà tặng hay cơ hội việc làm tốt hơn cho một tương lai không còn được thi đấu phía trước.

Bạn có tin mình sẽ là một phần của sự thần kỳ đó không, chỉ bằng một cú chia sẻ, một cái like hay một cái ấn nút kết bạn với cô ấy, Xê Ko! Cùng tôi thử nhé!”.

Sau dòng chia sẻ chân tình ấy, từ vài trăm like và vài chục bình luận, ảnh Nguyễn Thị Xuyến đứng một mình “cắn” HCV SEA Games 30 nay nhận hơn nhận lượng tương tác cực khủng: Hơn 45.000 người thả biểu tượng cảm xúc, hơn 3300 bình luận và hơn 886 lượt chia sẻ. Lượng follow trang cá nhân của Xuyến cũng tăng lên đột biến tới hơn 10 ngàn.

Và cũng chỉ sau những dòng chia sẻ ấy, người ta mới biết, không chỉ là cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đôi chân của Xuyến là “cần câu cơm” chính trong một gia đình thuần nông khi đồng lương cầu thủ bóng đá giúp cô thể giúp đỡ cha mẹ ít nhiều.

Dù vậy, ít ai biết, dù là cầu thủ chuyên nghiệp, dù có lương nhưng những dịp nghỉ lễ Xuyến vẫn về quê, không ngại cấy lúa bình thường. Cứ mỗi lần cô về nhà, mẹ Xuyến lại không muốn con gái ra đi vì thấy phận nữ nhi đá bóng sao khổ và cực quá. Xuyến chỉ cười và nói rằng: “Mẹ ơi, con đá vài năm nữa rồi nghỉ, đội bóng cần con và con còn chơi được”.

Món quà tuyệt vời nhất của nữ cầu thủ 8x vẫn vắt mồ hôi tìm vàng

Nguyễn Thị Xuyến hay còn được người hâm mộ gọi âu yếm là Xuyến Xê Ko sinh năm 1987, quê ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Năm 17 tuổi Xuyến mới bắt đầu tập bóng đá bài bản, nhưng cùng năm ấy, cô đã bắt đầu thi đấu cho tuyển từ năm 2007. Để rồi, với sự nỗ lực của bản thân, Xuyến đã trở thành cầu thủ kỳ cựu nhất có 12 năm thi đấu cho đội tuyển bảo vệ HCV SEA Games 30 của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở tuổi 32 nếu đa phần các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số đã giải nghệ nhưng Nguyễn Thị Xuyến vẫn miệt mài tập luyện và cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam lẫn CLB Hà Nội I.

“Xê Ko, tốt lắm con ơi, tốt rồi, cứ đá vậy nhé”, đứng ở ngoài cabin, HLV Mai Đức Chung vỗ tay khen ngợi Nguyễn Thị Xuyến, cô học trò đã hơn 30 ở đội bóng đá nữ Việt Nam. Đá hậu vệ trái ở đội tuyển quốc gia, Nguyễn Thị Xuyến gây ấn tượng nhờ thể lực tốt, sự dẻo dai, bền bỉ đến không ngờ, lên công về thủ nhịp nhàng, đeo bám và khóa các cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương.

Đá hậu vệ cánh đòi hỏi thể lực tốt, thế nên không nhiều người dám tin một cô gái chỉ cao 1m53 như Xuyến lại có thể đảm đương được. Vậy mà nữ cầu thủ của Hà Nội I này lại làm tốt nhiệm vụ từ việc phòng ngự, dâng cao tấn công cho đến việc đeo bám và "bắt chết" các cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương.

Dưới sự dẫn đắt của HLV Mai Đức Chung, tại SEA Games 29, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu thành công để giành HCV. Khi đó, Nguyễn Thị Xuyến ở tuổi 30 vẫn có giải đấu ấn tượng.

Với đại đa số các vận động viên, tiếp tục thi đấu ở cái tuổi ngoài 30 là điều xưa nay hiếm, vì thế người ta khâm phục tinh thần, ý chí vô cùng quyết liệt của người không còn trẻ như Xuyến. Năm nay, tại SEA Games 30, Xuyến Xê Ko tiếp tục thi đấu tốt và không hề lơ là một phút giây để cùng đồng đội giành thắng lợi.

Trước trận đấu tối qua, Xuyến nói rằng: “Cơ hội đã đến thì phải chớp lấy vì có thể đây là SEA Games cuối cùng của tôi”. Đáp đền cho tinh thần nỗ lực, nước mắt và máu của cả tập thể nói chung và cá nhân nữ cầu thủ 8x nói riêng, tuyển nữ bảo vệ thành công HCV bóng đá nữ SEA Games lần thứ 6, trở thành đội bóng đoạt nhiều HCV nhất trong lịch sử Đông Nam Á



Và với Xuyến Xê Ko, trận đấu này cũng đem đến cho cô một sự đèn đáp nhất định: Mùa giải lớn cuối cùng này cái tên cô đã được người ta biết tới và yêu mến. Cũng là bõ cho bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của một chiến binh kiên cường có đôi chân dẻo dai và một trái tim dồi dào nhiệt huyết được đổi lại bằng một sự ghi nhận dù trước đó cô đã miệt mài cống hiến mà chẳng mong cầu một ngày được nhiều người biết tên.