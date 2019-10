Những cách dạy con gây tranh cãi của sao Việt: Thủy Tiên, Phạm Quỳnh Anh khéo là thế vẫn bị chê trách, nhưng chưa đáng sợ bằng sự cố của Thu Thủy

1. Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh là một người hoạt động showbiz gần 20 năm và nổi tiếng với cách ứng xử khéo léo, chừng mực. Và trong cách nuôi dạy con, nữ ca sĩ gốc Hà thành cũng được nhiều người khen ngợi.

Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh cũng từng gây nên không ít những tranh cãi khi cô chia sẻ về quan điểm dạy con có phần tàn nhẫn, lạnh lùng. Cụ thể, trong 1 sản phẩm âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh có kể về 3 câu chuyện và cô tự nhận mình cũng có cách dạy con khá cứng rắn.

Câu chuyện 1 là người mẹ muốn con học bơi mà đẩy con vào hồ nước mặc bé chới với. Câu chuyện 2 là người mẹ không nâng con dậy khi con ngã xe dù con khóc mếu. Câu chuyện 3 là người mẹ đã "bơ toàn tập" khi con bị bạn cùng lớp ăn hiếp. Dù mục đích để rèn cho con sự tự lập, trưởng thành nhưng quan điểm dạy con này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Nói về cách dạy con của mình, giọng ca "Tình yêu cao thượng" cho rằng yêu thương con không phải là nâng niu, bảo bọc mà là tự do cho con trải nghiệm, vấp ngã và tự trưởng thành. Và những câu chuyện trong MV đó cũng chính là cách nuôi dạy con của cô “hãy sống mạnh mẽ như cây xương rồng”.

2 con gái của Phạm Quỳnh Anh: Tuệ An và Tuệ Lâm.

2. Hải Băng

Hải Băng từng khiến dư luận xôn xao vì công khai chuyện bầu bí lần 3 chỉ sau 3 tháng sinh mổ. Điều này khiến tình trạng sức khỏe của giọng ca "Viên đá nhỏ" không ổn định và chịu nhiều rủi ro, có thể phải đối mặt với nguy cơ nứt vỡ tử cung. Tuy nhiên, may mắn cô đã vượt cạn thành công và chào đón cậu út KiO khỏe mạnh vào hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Sau sinh không lâu, Hải Băng đã lấy lại vóc dáng và tất bật với cuộc sống của mẹ bỉm sữa. Có 1 lần, cô chia sẻ đoạn video luôn chân luôn tay dỗ dành các con ăn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Dù một nách 2 con nhưng Hải Băng không hề tỏ thái độ mệt mỏi, than vãn, cô hạnh phúc chú thích: "Mỗi ngày như mọi ngày..."

Hải Băng bị nhiều mẹ bỉm sữa nhắc nhở không nên cho con vừa ăn vừa xem điện thoại.

Không ít người khen ngợi cô đúng là "bà mẹ siêu nhân", nhưng cũng không ít người lên tiếng chê trách, góp ý. Và lý do là bà mẹ 3 con cho các bé vừa ăn vừa xem điện thoại. Nếu hành động này tiếp diễn nhiều lần, trẻ sẽ hình thành một thói quen khó bỏ. Điện thoại, Ipad trở thành điều kiện bắt buộc để trẻ ăn hết suất.

3. Thu Thủy

Một trong những lùm xùm lớn nhất của Thu Thủy chính là chuyện liên quan tới chồng mới Kin Nguyễn ngắt tay con riêng trên sóng livestream. Ồn ào đó khiến hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 8 vừa qua, Thu Thủy có livestream cùng chồng trẻ kém 10 tuổi và con trai Henry. Nữ ca sĩ có kêu con trai chào mọi người nhưng cậu bé lại chỉ mải đòi chơi điện thoại.

Lúc này, Kin Nguyễn đã kéo tay bé Henry xuống bàn và nhìn với ánh mắt nghiêm khắc. Mặc dù không biết chính xác Kin Nguyễn đã làm gì con riêng của vợ nhưng việc bé liên tục xoa tay và kêu đau đã khiến dân mạng vô cùng bức xúc, cho rằng anh đã lén cấu tay bé vì không nghe lời.

Scandal này nổ ra khiến Thu Thủy cũng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Không ít người nổi tiếng cũng lên tiếng chê trách giọng ca "Think of you". Nhất là hotmom Hằng Túi, bà mẹ 4 con khẳng định: "Muốn dạy con, con hư cũng không làm tiểu xảo như thế mà mắng thẳng rồi bảo đi ra chỗ khác cho mẹ làm việc. Không nghe thì phạt úp mặt vào tường hoặc cho nằm sấp ăn đòn, chứ không kiểu lườm nguýt, cấu véo, giấu dưới bàn xong quay đi cười cười kêu cho ăn bánh kem".

Dù sau này Thu Thủy có được minh oan nhưng cách hành xử khi con không ngoan của cô và chồng trẻ Kin Nguyễn vẫn bị đánh giá thấp.

4. Thủy Tiên



Con gái đầu lòng của Thủy Tiên - Công Vinh chào đời vào năm 2013. Thế nhưng từ đó tới nay, cặp đôi quyết không cho lộ mặt bé Bánh Gạo trước truyền thông để đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh cho con.

Những bức ảnh của bé Bánh Gạo do Thủy Tiên đăng tải đều được chụp từ phía sau hoặc che mặt lại bằng những icon dễ thương.

Dù thế, Bánh Gạo vẫn thường xuyên được nhắc tới trong những câu chuyện trên MXH của Thủy Tiên - Công Vinh. Cô bé có vẻ được hưởng sự giáo dục cẩn thận từ bố mẹ. Ngoài lối sống nhân hậu, cách tiêu tiền hợp lý, cặp đôi "Vic - Beck của Việt Nam" còn dạy con sống tự lập.

Khéo dạy con như Thủy Tiên cũng từng gây tranh cãi khi chia sẻ 1 câu chuyện đời thường. Cụ thể, vào khoảng tháng 5/2016, Thủy Tiên rất vui vẻ nói về buổi đi dạo với con gái: "Chiều mát rủ em đạp xe đi hóng gió, dắt xe ra cửa đạp chừng 100 mét là em tự nói với cái xe đạp "cái gì mà mệt dữ vậy trời" xong bỏ xe giữa đường, đi bộ về nhà coi hoạt hình tiếp. Mình hỏi "bỏ xe giữa đường kỳ cục vậy?", em nói "kệ đi, cho ông kẹ luôn đi, cho ông kẹ bắt chiếc xe luôn đi". Lần nào cũng vậy luôn á, chịu nổi với em".

(Ảnh chụp màn hình)

Độc giả đã nhanh chóng phát hiện ra chi tiết "bất hợp lý" trong cách dạy con của giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc". Nhiều ý kiến cho rằng Bánh Gạo còn nhỏ nhưng không được cha mẹ rèn luyện tính tiết kiệm, bảo vệ đồ đạc. Việc "lần nào cũng vậy" chứng tỏ Thủy Tiên đã nhiều lần "làm ngơ" với cách hành động này của con gái.

5. Diễn viên Hải Anh

Diễn viên Hải Anh quen mặt với khán giả truyền hình qua rất nhiều bộ phim. Không hiểu duyên cớ thế nào, anh chuyên trị những vai đầu gấu lấc cấc. Thế nhưng, ở ngoài đời Hải Anh lại không hề "hổ báo cáo chồn" như phim.

Nhất là trong khoản dạy con, nam diễn viên còn thừa nhận mình có phần nhu nhược trước cậu bé Híp 9 tuổi. Đôi khi anh cũng méo mặt vì con hơi "nhờn", không nghe lời. Nhưng bù lại, Hải Anh như một người bạn lớn của con, khi gặp vấn đề gì hai cha con sẽ chọn cách đối thoại trực tiếp, chia sẻ thẳng thắn.

Diễn viên Hải Anh và bé Híp.

Tuy nhiên, nam diễn viên lại bị dư luận “ném đá” không thương tiếc khi tiết lộ bé Híp không dám đi vào vũng nước bẩn, nếu bố mẹ rủ ăn hàng quán vỉa hè thì nhất quyết không đi, phải ăn nhà hàng, khách sạn hay chuyện bố mẹ cho bé đi học bằng ô tô dù nhà cách vài trăm mét...

Sau khi bị ném đá, 1 người bạn của nam diễn viên cũng lên tiếng giải thích về chuyện này. Theo đó, người này kể Hải Anh từng có cuộc sống khó khăn từ tấm bé, anh buôn trải rất nhiều trước khi trở nên sung túc như hiện tại. Anh kết hôn muộn, có con lúc tuổi đã gần 40, vì thế Hải Anh dồn hết tình cảm, vật chất như 1 sự bù đắp cho gia đình mình. Hơn nữa, với bản tính hồn nhiên, đơn giản nên những chia sẻ của anh gây nên sự hiểu lầm. Và quan trọng nhất, cậu bé Híp dù được nuông chiều nhưng vẫn rất tự lập và bản lĩnh. Cậu bé cũng ngoan ngoãn, dễ gần, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì...