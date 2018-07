Nhóc Peter con trai Bella vừa được "đảo ngói", ngày càng sáng sủa, bụ bẫm hơn

Kể từ sau khi mẹ con "hot girl Bella" tách nhau, mẹ vào điều trị ở viện tâm thần, con trai thì được gia đình chăm sóc. Hiện tại, cậu nhóc Peter tạm thời được hot mom Hằng Túi chăm sóc. Thi thoảng, bà mẹ nổi tiếng vẫn chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ và hình ảnh mới nhất về Peter. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, bà mẹ 4 con lại vui vẻ ngồi cắt tóc cho bé Peter, con trai "hot girl Bella".

Qua loạt ảnh mới nhất, có thể thấy nhóc Peter đã tăng cân, trắng trẻo mập mạp hơn hẳn, chạy nhảy khắp nhà và nghịch ngợm cả lúc được "mẹ nuôi" Bích Hằng cắt tóc cho. Sau khi được Hằng "trổ tài" cạo tóc thì Peter đã có đầu mới nhìn khá mốt và hợp với gương mặt lanh lợi của cậu chàng.

Peter chịu ngồi ngoan cắt tóc, tuy vẫn hơi nghịch ngợm tò mò.

Nhìn gương mặt hớn hở, khoe răng thỏ của cậu nhóc, nhiều người theo dõi câu chuyện của mẹ con Peter cũng cảm thấy vui lây.

Peter sau khi "đảo ngói" trông khá đáng yêu.

Có thể thấy nhóc Peter ngày càng trắng trẻo, bụ bẫm.

Nhiều người theo dõi bé Peter lâu nay đều cảm thấy vui lây khi chứng kiến Peter đang được nuôi dưỡng tốt, và cậu bé cũng thích nghi với gia đình Hằng Túi rất nhanh. Bé rất lém lỉnh, hay cười, biết tạo dáng khi được chụp ảnh, da dẻ hồng hào tươi tắn hơn hẳn, khiến mọi người đều cảm thấy an tâm. Hi vọng rằng Peter sẽ luôn luôn vui vẻ như thế, và hành trình lớn lên của bé cũng an nhiên.