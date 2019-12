Nhìn lại top 10 sự kiện xã hội đáng chú ý năm 2019

1. Những bê bối diễn ra tại Chùa Ba Vàng (Uông Bí - Quảng Ninh)

Phóng sự trên báo Lao Động với tiêu đề "Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ" đăng tải vào ngày 20-3-2019 đã khiến dư luận không khỏi hoang mang.

Từ câu chuyện ngôi chùa được xây dựng với tổng chi phí lên đến hàng trăm tỷ đồng đến những bài giảng đạo lý phản khoa học gây nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của bà Bà Phạm Thị Yến - 'người phụ nữ quyền lực' của chùa Ba Vàng. Dù không nắm giữ chức vụ nào nhưng sức ảnh hưởng của bà Yến tới nhà chùa lại rất lớn. Bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa.

Ngày 24/3, UBND TP. Uông Bí (Quảng Ninh) đã ký văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng, yêu cầu chấm dứt hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng.

2. Thảm án "bê tông" tại Bình Dương

Khoảng 18 giờ ngày 15/5 tại một căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, phát hiện một bồn nước bằng nhựa loại 1000l được bịt chặt để giữa phòng ngủ, bên trong chứa đầy bê tông.

Chủ nhà dùng búa đập bồn nước ra thì bất ngờ phát hiện có thi thể người đang phân huỷ bên trong. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể khác vùi lấp trong khối bê tông vứt bên hông nhà.

Vụ thảm án với 3 thi thể được phát hiện đã làm rúng động dư luận cả nước. Hung thủ của vụ án mạng giết người giấu xác này nhanh chóng được các cơ quan chức năng bắt giữ.

Vụ thảm án bê tông giết người giấu xác ở Bình Dương.

3. Bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của trường tiểu học Gateway

Tối 6/8, lái xe đưa đón học sinh của trường Gateway mở cửa xe để đón học sinh sau giờ học chiều bàng hoàng phát hiện 1 em học sinh trên xe với trạng thái đã tử vong.

Sau 5 tháng điều tra tích cực, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo Trường tiểu học Gateway) tử vong trong ôtô, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội "Vô ý làm chết người"; bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cái chết thương tâm của bé trai L.H.L đã khiến cộng đồng vô cùng đau xót.

4. Vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông - thảm hoạ cháy khủng khiếp nhất lịch sử Thủ đô trong thập kỉ qua

Đám cháy nhà kho Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (số 87-89 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bùng phát lúc 18h ngày 28-8, kéo dài suốt 5 tiếng. Thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng, trong đó sản phẩm đèn huỳnh quang là 480.000 chiếc, đèn tròn 2 triệu chiếc và bóng đèn HQ compact 1,6 triệu chiếc.

Theo quan trắc của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường do vụ cháy từ 15,1 kg đến 27,2 kg, trong đó 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thuỷ ngân lỏng có độc tính cao hơn viên Amalgam.

Vụ cháý để lại nhiều hậu quả nhất lịch sử Thủ đô trong 1 thập kỷ qua.

5. Ô nhiễm nước sạch Sông Đà và những ngày tháng người dân Hà Nội sống trong cảnh thiếu nước

Sáng 8/10, 3 nghi phạm dùng ôtô chở 10 thùng dầu thải xả ra đầu nguồn nước dẫn vào Nhà máy nước sạch sông Đà (Hòa Bình), gây khủng hoảng nước cho nhiều quận, huyện ở Hà Nội. Ngay sau đó, các đối tượng này đã bỏ trốn.

Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng có liên quan, các đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tích cực điều tra thì Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cũng khẩn trường tiến hành các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Vụ ô nhiễm nước nghiêm trọng khiến nhiều hộ gia đình tại Hà Nội sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.

6. Khá Bảnh và 1 loạt "giang hồ mạng" bị bắt giữ vì vi phạm pháp luật

Khá Bảnh bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ khẩn cấp sau khi phát hiện có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định đối tượng này liên quan đến tội phạm ma túy.

Dương Minh Tuyền lãnh án 32 tháng tù giam vì tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.

Quang Rambo - đàn anh khá thân thiết của Khá Bảnh, với nhiều video ăn chơi thác loạn đã sa lưới pháp luật khi bị bắt giữ vì hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngoài ra còn rất nhiều giang hồ mạng đã phải cúi đầu trước pháp luật.

Khá Bảnh trong ngày hầu toà vì các hành vi vi phạm pháp luật.

7. 39 thi thể trong container ở Anh

23/10/2019, 39 thi thể được tìm thấy trong 1 chiếc xe container tại cảng Essex, nước Anh. Khoảng 09 giờ tối 8/11, trang web của cảnh sát hạt Essex (Anh) đã công bố danh sách tên tuổi, quê quán của toàn bộ 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng trong container trong hành trình di cư bất hợp pháp.

Sáng 30/11/2019, thi thể và tro cốt của 23 nạn nhân còn lại trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh quốc đã được đưa về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

39 thi thể được tìm thấy trong container tại Anh đều là người Việt Nam.

8. Khép lại xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại - 6 án tử hình dành cho những kẻ đã gây ra tội ác

Vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị cưỡng bức, sát hại chiều 30 Tết gây chấn động. Với 4 ngày xét xử, phiên toà luận tội những kẻ thủ ác đã khép lại. 6 án tử hình đã được đưa ra với các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả.

9. Niềm vui nhân đôi được các tuyển thủ bóng đá nước nhà mang về từ SEA Games 30

Với huy chương vàng mà đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã mang về. Người hâm mộ bóng đá nước nhà lần đầu tiên được sống trong không khí bóng đá sôi động, cuồng nhiệt đến như vậy.

Những chiếc huy chương vàng đã mang lại cho lịch sử bóng đá nước nhà những trang vẻ vang nhất.

10. Văn Mai Hương và nhiều nạn nhân nữ bị nhóm hacker đăng tải clip riêng tư lên trang web đen

Những ngày cuối cùng của năm 2019, ca sĩ trẻ Văn Mai Hương trở thành nạn nhân của 1 nhóm có tên hackerPTG khi nhóm người này đã đã tải và thách thức sẽ làm "1 seri" về nữ ca sĩ này.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm hacker này đã hack rất nhiều camera khác và nạn nhân đều là nữ giới. Cộng đồng vô cùng bức xúc và chung tay ủng hỗ nữ ca sĩ trẻ với thông điệp ngừng xâm phạm quyền riêng tư.





Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương. Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.