Nhìn lại năm 2019 của các giang hồ mạng: Khá Bảnh đi tù, Huấn Hoa Hồng đi cai nghiện và hàng loạt “thánh” nói đạo lý sa lưới công an

Thời gian qua, trên MXH xuất hiện hàng loạt những "hiện tượng mạng" khó hiểu gồm toàn các dân chơi, đại ca giang hồ, đại gia lắm tiền nhiều của... thường xuyên quay clip, livestream những nội dung chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí phản cảm nhưng lại được không ít người tung hô, trở nên nổi tiếng chẳng khác gì những ngôi sao giải trí. Những cái tên có thể kể tới như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Quang "Rambo"... đã cùng nhau tạo nên một khái niệm mới giành riêng cho chính mình, là giang hồ mạng.

Tuy nhiên, năm 2019 có vẻ như không phải là năm may mắn với các giang hồ mạng này khi lần lượt từng đối tượng kể trên, vì những hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ lối sống lệch lạc, sa đọa của bản thân đã vướng vòng lao lý và bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Khá Bảnh: Từ hiện tượng mạng lệch chuẩn đến bản án 10 năm 6 tháng tù

Nói tới các giang hồ mạng, sẽ là một thiếu sót nếu không kể tên Khá Bảnh. Khá Bảnh là một đối tượng bất hảo, nổi tiếng bằng việc chuyên cho vay nặng lãi, chửi bậy và đánh người. Trên MXH, Khá Bảnh thậm chí còn được tôn sùng như một thần tượng với lượng "fan" đông không kể siết thông qua những clip, những đoạn livestream nói "đạo lý giang hồ" cùng hàng loạt phát ngôn gây sốc.

Khá Bảnh gắn liền với hình ảnh ăn chơi thác loạn tại các quán bar, nhà hàng, ngông nghênh đốt xe máy và đặc biệt là điệu "múa quạt" đã nhanh chóng trở thành hot trend trong suốt thời gian dài.

Hình ảnh thường thấy của Khá Bảnh trước khi bị bắt.

Ngày 02/04, dư luận xôn xao khi Khá Bảnh bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam cùng 4 đồng phạm để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 44 ngày, Khá cùng đồng bọn đã tổ chức các giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên tới hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, Khá hưởng lợi 300 triệu đồng.

Ngày 13/11, sau một thời gian bị tạm giam, TAND Thị xã Từ Sơn đã đưa Khá Bảnh cùng đồng bọn ra xét xử về các hành vi phạm tội. Kết thúc phiên toà, Khá bị tuyên 10 năm 6 tháng tù giam cho các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bị truy thu hơn 4 tỷ đồng và nộp phạt 30 triệu đồng.

Khá Bảnh cùng đồng bọn tại phiên xét xử hôm 13/11.

Tên thật là Ngô Bá Khá (SN 1993, quê Từ Sơn Bắc Ninh), Khá Bảnh là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Bố mất sớm, nhà nghèo nhưng bản thân Khá lại là đối tượng mải chơi, đua đòi. Lớn lên, Khá trở thành đối tượng nghiện ngập, có các mối quan hệ xã hội phức tạp và không có nghề nghiệp ổn định. Trước khi nhận án tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc, với lối sống lệch lạc của mình, Khá cũng đã nhiều lần vi phạm pháp luật.

Khá Bảnh từng gây sốc với video đốt, đập phá xe máy giữa cánh đồng.

Năm 2011 khi mới 17 tuổi, Khá đã lần đầu vướng vòng lao lý, bị bắt vào trai giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, Ninh Bình vì tội cố ý gây thương tích. Khá cải tạo ở đây trong khoảng gần 2 năm, tới tháng 12/2012 thì được ra trại. Sau đó vài năm, cũng với cùng tôi danh trên, Khá phải ngồi tù và được thả tự do vào năm 2017.

Ngày ra tù cũng là lần đầu tiên cái tên Khá Bảnh được biết đến rộng rãi trên MXH thông qua đoạn clip "hàng trăm đàn em đón Khá Bảnh ra tù" được quay trước cửa trại giam. Từ đây Khá bắt đầu phất lên trông thấy. Khá sau đó lập ra kênh Youtube có tên Khá Bảnh và tài khoản Facebook cùng tên chuyên kể chuyện ăn chơi, nói đạo lý giang hồ.

Khá Bảnh từng một thời được một bộ phận giới trẻ tung hô như thần tượng.

Ở thời điểm "đỉnh cao", kênh Youtube của Khá Bảnh có tới 1,9 triệu lượt đăng ký, trang Facebook cũng có đến 600.000 lượt theo dõi, đưa cái tên Khá Bảnh trở thành một "hiện tượng mạng" được nhiều thanh thiếu niên tôn sùng như thần tượng. Tới khi bị bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, kênh Youtube của Khá Bảnh đã bị xóa.

Ánh mắt buồn của Khá khi nhận án 10 năm 6 tháng tù.

"Thánh" nói đạo lý Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc

Ngày 09/09, Công an quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã ra quyết định đưa Bùi Xuân Huấn (SN 1984, ngụ Yên Bái) đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó, Huấn bị công an bắt tại một tụ điểm ăn chơi ở phường 22 (quận Bình Thạnh). Thời điểm bị bắt giữ, Huấn dương tính với ma túy nên bị đưa về trụ sở làm việc.

Huấn Hoa Hồng bên chiếc xe đắt tiền.

Cao Xuân Huấn vốn được nhiều người biết đến với biệt danh Huấn Hoa Hồng, là một giang hồ mạng nổi tiếng, có trang cá nhân Facebook sở hữu gần 350.000 lượt theo dõi. Giống như đàn em Khá Bảnh, Huấn cũng có riêng một kênh Youtube với lượng đăng ký khủng, lên tới hơn 67.000 người. Trên trang cá nhân và kênh Youtube của mình, Huấn thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip có nội dung khoe của, khoe vàng đeo trĩu cổ, cuộc sống xa hoa với xe hơi đắt tiền... Đặc biệt, Huấn Hoa Hồng là kẻ rất thích rao rảng đạo lý giang hồ nhảm.

Mặc dù vừa bị bắt đi cai nghiện, tuy nhiên trong một video livestream trên Youtube trước đó không lâu, Huấn Hoa Hồng đã có những chia sẻ gây sốc về chất kích thích và ma túy. Theo đó, Huấn ngông cuồng tự nhận đã nhiều lần sử dụng các chất kích thích, tự gọi mình là "người chơi kích thích" (!?) và khoe khoang khoác lác rằng bản thân có tâm trí siêu mạnh nên có thể "điều khiển ma túy", thậm chí còn kiếm được tiền trong lúc chơi ma túy...

Huấn trong đoạn clip chia sẻ về ma túy.

Cũng trong video livestream này, Huấn còn có suy nghĩ lệch lạc rằng "ma túy là một loại chất kích thích giúp con người trở nên thông minh, minh mẫn hơn". Tuy nhiên sau đó, Huấn quay ra khuyên mọi người không nên dùng ma túy, nhất là các bạn trẻ chưa có tiền.

Tất nhiên, với những chia sẻ lệch lạc và có phần điên khùng, Huấn Hoa Hồng đã nhận về không ít chỉ trích của người dùng mạng.

Theo tìm hiểu, trước khi bị đưa đi cai nghiện, công việc chính của Huấn là cho vay lãi và kinh doanh các dịch vụ liên quan tới Facebook. Ngay sau khi sự việc xảy ra, trang cá nhân của Huấn đã bị khóa lại. Huấn cũng từng bị bắt vì thách thức CSGT khi đối tượng cùng một thanh niên khác chạy xe phân khối lớn nẹt pô trên đường phố Sài Gòn.

Hình ảnh thường thấy của Huấn trên MXH.

Quang "Rambo" – đàn anh Khá Bảnh bị bắt vì cáo buộc cưỡng đoạt tài sản

Trước Huấn Hoa Hồng ít ngày, một giang hồ mạng khác là Quang "Rambo" cũng bị công an "sờ gáy". Ngày 13/08, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Đỗ Văn Quang (hay còn gọi là Quang "Rambo", 35 tuổi) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Quang "Rambo" tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng Quang "Rambo" bị bắt quả tang vì có hành vi đòi nợ thuê vào ngày 09/08 . Phía cảnh sát đã thu giữ khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, ba gậy sắt và nhiều tang vật liên quan khác.

Theo công an, nhóm gồm nhiều thanh niên xăm trổ do Quang cầm đầu thường xuyên có hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này còn thường xuyên đăng tải clip, phát livestream những việc làm của mình lên MXH.

Trước khi bị bắt, Quang "Rambo" được cho là một "anh đại" trong giới giang hồ với số đàn em lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Có nhiều năm hoạt động bảo kê cho các quán bar, karaoke, nhà hàng và cho vay nặng lãi, nhiều người đồn đoán Quang "Rambo" sở hữu số tài sản cực lớn.

Hình ảnh quen thuộc của Quang "Rambo" trên MXH.

Đặc điểm nổi bật của Quang "Rambo" là ngoại hình to như hộ pháp cùng hình xăm kín người từ cổ đến chân không chừa chỗ nào, giống với các Yakuza - xã hội đen Nhật Bản.

Không chỉ vậy, như một xu thế chung của giới giang hồ thời 4.0, Quang Rambo cũng là một nhân vật tiếng tăm trên MXH. Trang cá nhân Facebook có tên Đỗ Văn Quang của đối tượng này hiện có tới hơn 135 nghìn lượt theo dõi. Trên trang cá nhân của mình, Quang thường xuyên đăng tải hình ảnh mang tính chất... khoe của với vàng, hàng đống tiền mặt, hàng hiệu... với mục đích khuếch trương thanh thế, lôi bè kéo cánh.

Trên người Quang "Rambo" chi chít những hình xăm.

Đáng chú ý, cuối tháng 7 vừa rồi, trong 1 video được livestream trên Youtube, Quang "Rambo" còn hé lộ việc đang hoàn thiện một sòng bạc đẳng cấp trị giá 2 triệu đô do mình làm chủ, dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 8 này.

Trong clip, Quang trực tiếp giới thiệu những máy đánh bạc đang được lắp đặt, hứa hẹn nhiều dịch vụ giải trí xa xỉ, đồng thời không quên việc sẽ triển khai dịch vụ hỗ trợ tài chính ngay tại chỗ.

Bên cạnh đó, Quang "Rambo" cũng có quan hệ thân thiết với hàng loạt "giang hồ mạng" cộm cán như Khá Bảnh (cũng đã bị bắt), Huấn Hoa Hồng, Phú Lê... Đối tượng này cũng thường xuyên xuất hiện trong các clip, hình ảnh của các giang hồ mạng kể trên.

Quang "Rambo" và đàn em.

Đặc điểm chung của các "giang hồ mạng" như Khá Bảnh hay Quang "Rambo" là đều xuất thân từ dân "anh chị" ngoài xã hội và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Trong các clip, hình ảnh được các đối tượng này chia sẻ, các nhân vật đều xuất hiện với hình ảnh đeo nhiều vàng, khoe hình xăm vằn vện khắp người cùng lối sống ăn chơi, buông thả.

Các video của các đối tượng đều lựa chọn câu chuyện tả thực về đời sống giang hồ, hồn nhiên khoe đao kiếm, súng ống cùng nhiều lời chửi thề tục tĩu, dằn mặt nhau. Điều đáng nói là những video này lại được một bộ phận giới trẻ tung hô, ủng hộ gây ảnh hưởng xấu, nguy cơ tạo hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Phúc XO – đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam bị bắt vì liên quan tới hoạt động ma túy tại quán bar do mình làm chủ

Sáng 10/04, mọi sự chú ý trên MXH đều đổ dồn vào thông tin đại gia Phúc XO – người được mệnh danh là đeo nhiều vàng nhất Việt Nam bị công an bắt giữ. Phúc XO (SN 1984, tên thật là Trần Ngọc Phúc, ngụ quận 12, TP.HCM) bị công an tạm giam để điều tra vì có liên quan tới hoạt động ma túy tại quán karaoke nằm trên đường Trường Trinh (Thân Thới Nhất, quận 12) do chính đối tượng này làm chủ.

Phúc bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên của mình cung cấp ma túy cho các dân chơi thường xuyên lui tới quán của mình.

Chân dung Phúc XO.

Trước khi bị bắt, Phúc XO nổi như cồn trên MXH, thường xuyên đeo trên người gần 20 kg vàng mỗi khi xuát hiện trước đám đông. Phúc XO cũng sở hữu rất nhiều vật dụng bằng vàng như dàn xe máy biển số ngũ quý cực độc, siêu ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam và thậm chí là cả chiếc snapback bằng vàng đặt riêng... Tuy nhiên sau khi bị bắt, Phúc thừa nhận toàn bộ số vàng nói trên đều là giả.

Phúc XO từng gây chú ý dư luận khi xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với 13 kg vàng trên người để cổ vũ ĐT Việt Nam, xung quanh là 4 vệ sĩ bảo vệ.

Bên cạnh sở thích khoe vàng, trên trang Facebook cá nhân, Phúc XO còn gây chú ý với những lần bán đồ mà theo vị đại gia này là để lấy tiền làm từ thiện. Trong đó gây xôn xao hơn cả là việc Phúc XO cho biết tự mình đã thiết kế và làm 500 đôi dép có gắn miếng vàng 2,5 phân để bán lấy tiền ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.

Hay như trong ngày đi nhận chiếc mũ vàng, Phúc XO tiết lộ sắp tới anh sẽ tiếp tục bán một chiếc nhẫn vàng nặng 0,5kg trên tay để làm từ thiện. Phúc XO thời điểm đó còn mạnh miệng tuyên bố, "Vàng và từ thiện là hai thứ tôi đam mê nhất".

Chưa biết đến bao giờ người ta mới được thấy Phúc XO khoe vàng trở lại...

Long 9 ngón – giang hồ mạng Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 16/07, Công an TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Cầu (hay còn gọi là Long 9 ngón, SN 1983, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng 8 "đàn em" để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước khi sa lưới công an, Nguyễn Sĩ Cầu là một nhân vật khá nổi tiếng trên MXH với cái tên Long 9 ngón, do ngón trỏ bàn tay phải của đối tượng này không còn nguyên vẹn.

Long 9 ngón trong một video livestream.

Giống như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng hay Quang "Rambo"..., Long 9 ngón là một guang hồ mạng sở hữu kênh Youtube riêng với hơn 30. 000 lượt đăng ký. Những video được đăng tải trên kênh của Long 9 ngón chủ yếu có nội dung rao giảng đạo lý giang hồ nhảm, hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view.

Theo tài liệu của cơ quan công an, là đối tượng cầm đầu nhóm, Long 9 ngón thường xuyên chỉ đạo đàn em đi đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu FLC và các tiểu thương thu mua ngao, sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) phải nộp tiền "luật" cho bọn chúng.

Cơ quan chức năng nhận định, đây là ổ nhóm đối tượng hình sự lưu manh, côn đồ, trong đó có nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, riêng Nguyễn Sỹ Cầu đã có 3 tiền án. Qua công tác nắm bắt địa bàn, nhiều tháng nay, nhóm đối tượng này đã nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan công an.

Cũng theo tài liệu của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4/2019 đến ngày 21/6/2019, Nguyễn Sỹ Cầu đã chỉ đạo đám đàn em chặn đầu xe taxi chở khách đi vào FLC, đe dọa, buộc các tài xế taxi phải nộp cho bọn chúng 20 nghìn đồng/lượt. Đối với các tiểu thương đến thu mua sò, ngao tại bến thuyền trên địa bàn phường Quảng Châu, Cầu cầm đầu nhóm đối tượng đã đe dọa, ép buộc các tiểu thương và lái xe phải nộp tiền "luật" cho bọn chúng là 1.000 đồng/1kg. Nếu ai đó không nghe theo sẽ bị bọn chúng tìm cách gây sự, hành hung.