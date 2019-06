Nhìn Cao Viên Viên năm ấy 17 tuổi, ai nấy tấm tắc khen Triệu Hựu Đình đúng là có mắt chọn vợ!

Mới đây, một loạt ảnh thời đi học của Cao Viên Viên xuất hiện trên internet đã khiến cư dân mạng xứ Trung sục sôi và xuýt xoa không ngớt. Những bức ảnh này đã chứng minh rằng không cần filter hay Photoshop, nhan sắc cùng danh hiệu "nữ thần" của Cao Viên Viên không phải là hư danh.

Cao Viên Viên được công ty quảng cáo phát hiện trong những ngày còn là sinh viên. Cô đã quay quảng cáo. Năm 2000, một quảng cáo về "Máy tính bảng Qingzuo" khiến Cao Viên Viên nhanh chóng nổi tiếng

Năm 1997, cô chính thức ra mắt với phim điện ảnh Súp Gia Vị Tình Yêu, xoay quanh cuộc sống của một cặp đôi yêu nhau. Châu Kiến và Hạ Bội là một cặp đôi đang trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất đời mình - gặp bố mẹ, tìm nhà mới, đăng ký kết hôn, mua nhẫn, chụp ảnh cưới... Đối với họ, đó cũng là một trải nghiệm đặc biệt trong đời. Bộ phim đã dẫn dắt khán giả cùng tìm đến năm câu chuyện tình cảm ở các độ tuổi khác nhau: "Âm thanh", "Ảnh", "Đồ chơi", "Mười ba mùi hương", "Mạt chược".

Cao Viên Viên trong tác phẩm đầu tay "Súp Gia Vị Tình Yêu"

Tới năm 2001, người đẹp Bắc Kinh tiếp tục tham gia trong một bộ phim nghệ thuật - Xe Đạp Mười Bảy Tuổi (tựa tiếng Anh: Beijing Bicycle). Bộ phim lấy bối cảnh Bắc Kinh những năm cuối thế kỷ 20, kể về một chàng trai 17 tuổi Thôi Lâm từ nông thôn đến Bắc Kinh để làm thuê. Anh tìm được công việc trong một công ty chuyển phát nhanh.

Cuộc đời Thôi Lâm thay đổi khi chiếc xe đạp anh yêu thích bị đánh cắp, khiến anh có cơ hội gặp một người bạn mới là Tiểu Kiên - người mua lại chiếc xe của anh ở chợ trời. Trong phim, Cao Viên Viên chỉ đóng một vai nhỏ, đó là người mà Thôi Lâm thầm thương trộm nhớ. Mặc dù chỉ là vai diễn nhỏ, nhưng nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nữ diễn viên cũng là một điểm đáng nhớ của bộ phim.

Cao Viên Viên trong bộ phim "Xe Đạp Mười Bảy Tuổi"

Cao Viên Viên sở hữu vẻ đẹp rất độc đáo. Không quá bốc lửa, không sắc sảo, nụ cười của cô luôn rạng rỡ và dịu dàng. Đặc biệt, đôi mắt của cô, được xếp vào loại "vũ khí giết người". Đôi mắt giống như hạt hạnh nhân của Cao Viên Viên chính là công cụ để nữ diễn viên truyền tải cảm xúc của các nhân vật mà cô đảm nhận.

Loạt ảnh chứng minh nhan sắc nữ thần của Cao Viên Viên

Một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Cao Viên Viên phải kể tới vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2003). Phiên bản Chu Chỉ Nhược của nữ diễn viên mang đậm vẻ đẹp của con gái Giang Nam, ấm áp, ánh mắt trong vắt như nước. Nụ cười của cô được ví như hoa sen nở trên núi tuyết, thanh lịch và quý phái.

Nhân vật kinh điển nhất của Cao Viên Viên chính là nàng Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" (2003).

Cao Viên Viên tái xuất màn ảnh sau thời gian dài không đóng phim với "Chúng Ta Cưới Nhau Đi". Bốn đôi uyên ương tất bật chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến sau một tuần nữa thì xảy ra vô vàn xung đột và rắc rối do khủng hoảng tiền hôn nhân.

Đến năm 2012, khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Tìm Kiếm (Caught In The Web), Cao Viên Viên đã bén duyên với ông xã hiện tại là Triệu Hựu Đình. Tìm Kiếm là một bộ phim được đánh giá cao về nội dung, nói về mặt trái của Internet trong xã hội hiện đại ngày nay. Nhân vật Diệp Lam Thu do Cao Viên Viên thủ vai sau khi biết tin mình bị ung thư máu đã cảm thấy vô cùng đau khổ. Trên chuyến xe buýt đi làm, do quá tuyệt vọng nên Lam Thu đã trở nên cáu gắt với mọi người, cô quyết định không nhường ghế cho ông cụ và bị mọi người trên xe chỉ trích.

Thật không may, hành động của cô bị một nữ phóng viên tập sự ở đài truyền hình quay lại và tung lên mạng. Bản tin về cô gái xinh đẹp không chịu nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt lan truyền khắp Trung Quốc, trở thành tin tức nóng hổi về tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội. Lam Thu bị mọi người lùng sục, bị báo chí và dư luận chỉ trích. Cuối cùng, cô tự tử vì tuyệt vọng với bệnh tật, với dư luận.



Sau khi chính thức công khai hẹn hò một thời gian, Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình đã quyết định tổ chức hôn lễ vào năm 2014. Viên Viên sinh năm 1979, hơn chồng 5 tuổi. Thế nhưng cặp đôi vẫn rất hạnh phúc. Ở tuổi 40, Cao Viên Viên vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được lần đầu làm mẹ. Hiện tại, người đẹp không tham gia đóng phim nữa mà ở nhà chăm sóc chồng con, điều hành công việc kinh doanh riêng.