Nhiều sai phạm ở hồ bơi khách sạn có 2 nam sinh tử vong

Sáng 26-6, ông Nguyễn Đức Ba, Phó trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi), cho biết qua kiểm tra bước đầu, tại hồ bơi khách sạn Sông Trà (nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nam sinh tử vong) đã có nhiều sai phạm.



"Đoàn công tác xác định hồ bơi khách sạn này chỉ được phục vụ cho khách lưu trú tại khách sạn chứ chưa được cấp phép cho người ngoài vào bơi để thu tiền. Rõ ràng khách sạn để các em học sinh vào tắm ở hồ bơi là trái quy định. Ngoài ra, hồ bơi không có biển báo từng khu vực cho người biết bơi và không biết bơi; không có dây phao ngăn cách các bể bơi có độ sâu khác nhau", ông Ba nói.

Bể bơi khách sạn Sông Trà, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: T.Trực

Cũng theo ông Ba, dù vụ việc xảy ra hết sức nghiêm trọng nhưng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi dù 2 lần hẹn gặp nhưng lãnh đạo khách sạn Sông Trà "cáo bận", không hợp tác. Ngay tại thời điểm đoàn công tác kiểm tra tại hồ bơi khách sạn cũng không có lãnh đạo khách sạn.

Chiều 25-6, đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ngãi do đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã đến kiểm tra thực tế tại bể bơi này, tiến hành lấy mẫu nước kiểm tra. "Hiện vụ việc vẫn đang được công an lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết 2 nam sinh", đại tá Dương cho biết.

Khách sạn Sông Trà - Ảnh: T.Trực

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 24-6, 2 nam sinh là cháu Đỗ Trọng Tiến (11 tuổi, ngụ xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) và cháu Nguyễn Thái An (12 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) mua vé vào bể bơi khách sạn Sông Trà tắm nhưng bị đuối nước thương tâm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo khách sạn Sông Trà xác nhận bể bơi này có 3 nhân viên quản lý, trong đó có 2 người trực tiếp phụ trách dạy bơi. Các nhân viên quản lý bể bơi đang làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.