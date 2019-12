Nhiều phụ nữ Việt tiêu tốn hàng chục triệu để trẻ hóa nhưng không thành

Bước vào độ tuổi 30, từ khóa được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất đó là trẻ hóa da, chống lão hóa hay làm cách nào để duy trì làn da tươi trẻ...Bởi những dấu hiệu của tuổi tác như nếp nhăn trên mí mắt, làn da mất dần sự săn chắc lại còn bị xỉn màu, xuất hiện những đốm tàn nhang trở thành nỗi lo lớn nhất của các chị em. Phụ nữ ngày càng tham gia vào nhiều vai trò trong xã hội, thường xuyên gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người, vì thế, làn da kém sắc khiến họ thiếu tự tin khi xuất hiện trước đám đông.

Phụ nữ tuổi 30 càng quan tâm đến vấn đề lão hóa hơn

Đứng trước những nỗi lo đó, hàng ngàn phụ nữ tìm đến các phương pháp để cải thiện sự tươi trẻ cho làn da.

Nhiều phụ nữ tìm đến mỹ phẩm để tìm kiếm sự tươi trẻ

Những phương pháp này đã tiêu tốn của chị em không ít mà kết quả của nó chưa hẳn duy trì mãi mãi, bởi trong khi làn da được chăm sóc để trở nên tươi trẻ hơn thì quá trình lão hóa vẫn đang ngầm diễn ra bên trong bạn. Vì thế, đã đến lúc chúng ta thay đổi tư duy, không chỉ chú trọng chăm sóc bên ngoài mà còn cần kết hợp chống lão hóa từ bên trong cơ thể. Có như vậy, chúng ta mới có thể duy trì cuộc sống khỏe mạnh dài lâu.



Các phương pháp chăm sóc bên ngoài tiêu tốn nhiều tiền nhưng không duy trì kết quả lâu dài

Lão hóa thật ra chính là quá trình oxy hóa đang diễn ra liên tục trong cơ thể bạn mỗi ngày. Trong cơ thể chúng ta luôn tồn tại sự cân bằng giữa quá trình tạo ra các gốc tự do là những phân tử mà hoạt động của chúng gây ra các rối loạn trong cơ thể và quá trình sản sinh ra các chất chống oxy hóa. Thế nhưng, các tác động từ môi trường bên ngoài như ô nhiễm môi trường, khói bụi, tia cực tím... và những thay đổi nội tại như quá trình trao đổi chất và tuổi tác làm hệ thống cân bằng trên bị thay đổi, gia tăng các gốc tự do và giảm các chất chống oxy hóa. Đó là nguyên nhân khiến các tế bào bị tổn thương, dẫn đến cơ thể suy yếu dần.

Các tác động của môi trường làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn

Trong cơ thể, có một cơ quan rất quan trọng đảm nhiệm chức năng tạo ra tế bào và các thành phần máu cho cơ thể giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa từ bên trong, đó chính là gan. Và gan cũng giúp bạn đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Vì thế, muốn cơ thể chống lại những tác nhân gây lão hóa, bạn cần phải duy trì và tăng cường chức năng của gan.

Bảo vệ gan giúp cơ thể tăng cường khả năng chống oxy hóa từ bên trong

Duy trì một lối sống lành mạnh, hạn chế các chất kích thích độc hại, ăn uống thực phẩm giàu chất chống oxy hóa là những cách bảo vệ gan tốt nhất. Tuy vậy, ngày nay phụ nữ quá bận rộn để chăm sóc sức khỏe. Mặc khác, ai cũng muốn có một sức khỏe tốt và vẻ ngoài tươi trẻ mà không làm tổn hại đến cấu trúc da. Vì thế, có một cách đơn giản để bạn bảo vệ gan và tăng cường khả năng chống oxy hóa cho cơ thể đó chính là sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa tinh chất chống lão hóa sesamin chiết xuất từ hạt mè.



Sesamin được hấp thụ qua mạch máu, tiếp cận tới gan mà không bị phân giải như những thành phần có khả năng chống oxy hóa khác và giúp loại bỏ oxy hoạt tính hay các tác nhân gây ra lão hóa cho cơ thể. Tuy nhiên, tinh chất Sesamin lại được bọc trong lớp vỏ cứng, khó hấp thụ. Vì thế, công ty Suntory Wellness Nhật Bản đã dành nhiều năm nghiên cứu và tìm ra phương pháp chiết xuất tinh chất này để đảm bảo cho bạn hấp thụ toàn diện tinh chất Sesamin thông qua thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX.

Sesamin được chiết xuất thành công trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX giúp bạn hấp thụ toàn diện tinh chất quý giá

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX là một trong những thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 2 triệu người dùng mỗi năm. Với mục đích mang sản phẩm này trở thành chìa khóa bảo vệ sức khỏe cho người Việt Nam, công ty Suntory Wellness chính thức nhập khẩu trực tiếp thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX về Việt Nam trong năm nay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX với thành phần là tinh chất sesamin chiết xuất từ hạt mè cùng vitamin E và tocotrienol, không chỉ giúp chống oxy hóa, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và giảm cảm giác mệt mỏi cho bạn. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ bạn duy trì một cơ thể khỏe mạnh.



