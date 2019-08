Nhiều người vẫn tự biện minh sự vô văn hóa của mình là "thẳng tính", mà không biết đâu mới là giới hạn

"Tôi thẳng tính, bạn đừng để bụng nhé."

Tiểu Lâm là một thực tập sinh mới của công ty chúng tôi gần đây, con người cậu ấy đặc biệt đáng tin cậy, năng lực làm việc cũng được tất cả mọi người công nhận, nhưng cả công ty chẳng có mấy người sẵn lòng tiếp xúc giao lưu với anh ấy.

Nguyên nhân là vì cậu ta quá thẳng thắn, thẳng thắn tới mức quá đáng.

Vài bữa trước trong buổi liên hoan tập thể, đồng nghiệp Cường Tử nói rằng mình năm nay 25 tuổi rồi, tính ra là đáng tuổi làm anh của Tiểu Lâm, sau này có chuyện gì cần đến thì cứ tới tìm anh ấy, Tiểu Lâm tỏ ra kinh ngạc: Anh mới chỉ 25 thôi á, nhìn cứ như trên 30, đúng là năm tháng khiến người ta già đi nhở. Khuôn mặt Cường Tử vô cùng ái ngại chỉ miễn cưỡng cười cười cho qua.

Sau này, khi bàn đến chuyện người hiện đại đều thích phẫu thuật thẩm mỹ, Tiểu Lâm chỉ vào một trong số những cô gái và nói: Các cơ sở làm đẹp thích nhất những cô gái như các chị đấy, các chị mà đi thì đều phải làm lại toàn bộ khuôn mặt, họ lại được thể kiếm cả đống tiền, hahaha. Các cô gái vừa hoảng hốt vừa tức giận nhưng không biết phải nói sao, chỉ có thể xị mặt ra câm nín.

Khi các món ăn được bưng lên đầy đủ, một số người đã sẵn sàng chụp ảnh để post lên moment, Tiểu Lâm lại trực tiếp hắt một gáo nước lạnh: Thực ra, em ghét nhất cái kiểu chụp ảnh đăng lên tường sống ảo, giống như thể làm thế thì trên dòng thời gian của mình sẽ hiện rõ đẳng cấp cao sang vậy. Mọi người bạn nhìn nhau đầy ái ngại và đặt điện thoại di động xuống.

Đại khái là trong bữa ăn hôm đó không còn ai muốn nói thêm câu nào, Tiểu Lâm mới nhận ra rằng cậu ấy đã ăn nói hơi quá đáng rồi, và quay sang giải thích: Xin lỗi, em vốn là người thẳng tính nghĩ sao nói vậy, không quen vòng vo, anh chị đừng để bụng nhé.

Mọi người cười cười và nói không sao đâu.

Sau đó, trên đường về nhà, Cường Tử nói với tôi: Cậu ấy có phải chỉ là thẳng tính không? Trước mặt bao nhiều người như thế, chọc vào nỗi đau của người khác, cậu ấy căn bản là không được giáo dục đàng hoàng.

Haruki Murakami từng nói: Nhiều người đều sẽ nói điều này: Tôi nghĩ sao nói vậy, không biết vòng vo tam quốc; Tôi nhạy cảm yếu đuối dễ bị tổn thương, và rất khó để giao tiếp với mọi người.

Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần chứng kiến những người nhạy cảm yếu đuối lại không ngừng làm tổn thương người khác, và những người nghĩ gì nói đấy lại vô thức hết lần này đến lần khác nhấn mạnh bản thân mình có lý.

Trong cuộc sống thực, có quá nhiều người đem cờ hiệu tính cách ngay thẳng để làm ra những việc vô văn hóa.

"Tôi thẳng tính, bạn đừng để tâm."

"Xin lỗi, tôi rất bận tâm!"

Một số người miệng lưỡi sắc như dao là thật, còn trái tim mềm yếu như đậu phụ chỉ là giả dối.

Bạn không phải người thẳng tính, bạn chỉ là đồ vô học

Nhà văn Hemingway từng nói: Chúng ta mất hai năm để học nói và mất cả cuộc đời để học cách im lặng.

Nhà văn Hemingway

Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tưởng Hân nổi lên nhờ vai diễn Hoa Phi, nhưng con người ta dường như nổi rồi liền có chút "phiêu".

Tôn Lệ trong một buổi tiếp nhận phỏng vấn từ giới truyền thông khi nói về mối quan hệ với Tưởng Hân, cô nói rằng Tưởng Hân luôn gọi mình là tiện nhân. Đôi khi, bản thân mình còn không thể phân biệt được là cô ấy gọi Chân Hoàn hay là đang nói Tôn Lệ, do vậy nhiều lúc cảm thấy hơi tức giận.

Tưởng Hân là nữ diễn viên Trung Quốc được biết đến nhiều nhất với vai Mộc Uyển Thanh trong Thiên long bát bộ năm 2003.

Còn nhớ khi cùng Tôn Lệ tham gia "Happy Camp", lời mở màn của Tôn Lệ là: "Xin chào tất cả quý vị khán giả, chúc mọi người vạn phúc kim an."

Thật bất ngờ, Tưởng Hân, người đóng vai Hoa Phi trong bộ phim Chân Hoàn truyện, ngay lập tức tiếp lời bằng một câu: "Uyển quý nhân, bổn cung thấy ngươi lại phạm phải cái tội dùng chiêu trò hồ ly mà mê hoặc lòng người, sao mà bổn cung còn ở đây mà ngươi cũng dám chào hỏi khán giả như vậy?"

Sau đó, trong phần trò chơi Tưởng Hân thua rồi, liền mở miệng mắng: Chân Hoàn, ngươi là con tiện nhân.

Có lẽ đó là vì hiệu ứng của bộ phim, nhưng phải thừa nhận rằng câu nói này rất không phù hợp, đặc biệt nói ra câu nói này là Tưởng Hân với biểu cảm vô cùng tự mãn đắc ý, càng khiến mọi người cảm thấy rất không thoải mái, đến cộng đồng mạng còn nhìn thấy khuôn mặt Tôn Lệ lúc ấy đặc biệt khó coi.

Tôn Lệ là nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng Trung Quốc

Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều cư dân mạng cảm thấy rằng Tưởng Hân làm quá, vốn không phải là thẳng tính, đây rõ ràng là không được giáo dục.

Nếu một lần nói rằng do tính cách cương trực còn có thể chấp nhận được, nhưng hai lần cùng một lý do thì rất dễ khiến người ta nghi ngờ vấn đề là do giáo dục.

Trong "Chúng tôi đến rồi", Tưởng Hân đã hỏi Quan Chi Lâm: "Cái bài mà Coco Lee hát về một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ngu ngốc, bài đấy là hát tặng cậu à?

Quan Chi Lâm đứng bên cạnh chỉ có thể trả lời một câu: Tất nhiên rồi.

Vốn dĩ tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Không ngờ Tưởng Hân lại chêm thêm một câu: "Vậy cậu chẳng phải là người phụ nữ ngu ngốc sao?" làm cho Quan Chi Lâm vô cùng xấu hổ.

"Cô ấy nói tôi ngu ngốc, thực tế, cô ấy cũng ngu ngốc, Cô ấy căn bản không biết rằng cô ấy nói ra câu ấy sẽ khiến người khác không vui, nhưng cô ấy không quan tâm." Lưu Đào, người từng cùng Tưởng Hân hợp tác đã đánh giá cô ấy như vậy.

Trong cuộc sống luôn có một nhóm người như vậy. Họ nói chuyện chủ yếu chỉ để làm cho mình vui, chứ không bao giờ nghĩ đến liệu họ có đang đâm người khác một nhát dao hay không.

Người như vậy căn bản không phải vấn đề là tính cách thẳng hay không thẳng. Nói cho cùng thì chính là ích kỷ và vô văn hóa.

Quá ngay thẳng là một kiểu ngu xuẩn

Trong "Phi Thành Vật Nhiễu", có một mùa mà một vị khách nam có điều kiện rất tốt về mọi mặt, nhan sắc cũng rất tuyệt vời, vì vậy anh ấy vừa xuất hiện đã nhận được sự ưu ái của hầu hết các cô gái.

Nhưng chỉ sau một lần nói chuyện đã khiến tất cả các cô gái hoàn toàn tắt điện.

Tại sao ư? Vì tính tình anh ấy cương trực đến nỗi không thể tưởng tượng nổi .

Trong quá trình trò chuyện, một cô gái hỏi liệu anh ta có thể đánh giá các vị khách mời nữ có mặt trong trường quay hôm nay không, anh ta trực tiếp thốt ra một câu: "Tất cả dữ liệu về các vị khách nữ có mặt, tôi đều xem qua rồi, đừng giận khi tôi nói thẳng, nhìn giống kiểu con gái có IQ khiến người ta phải lo lắng."

Ngay sau đó, đèn của các khách mời nữ toàn bộ đều tắt hết, chỉ còn một đèn còn sáng cho anh ta. Tuy nhiên, hai người cũng không thành công nắm tay nhau bước ra khỏi chương trình.

Cuối cùng, anh chàng mặt đầy hối tiếc nói: "Nói họ IQ thấp đã đủ lịch sự lắm rồi."

Theo dõi toàn bộ chương trình, tôi chỉ cảm thấy may mà không nắm tay thành công không thì người sống cũng bị anh ta làm cho tức chết.

Anh ta tưởng rằng những lời đó rất bộc trực, là một kiểu ăn nói thẳng thắn, là một kiểu mở lòng mà giao tiếp, nhưng lại quên đi mất những người nghe lời chỉ trích đó có thể chấp nhận được hay không.

Tự cho rằng mình thẳng thắn, chính là một kiểu ngu ngốc vô hình làm tổn thương con người.

Thầy Mạnh Phi đã nói một câu đặc biệt hay: "Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta, trong tất cả các mối quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân, chúng ta đều phải học cách kiềm chế bản thân, đem mặt tốt đẹp nhất ra giao tiếp với người khác."

Điều này không liên quan gì đến giả tạo, Chúng ta đều phải cân nhắc cảm nhận của người khác càng nhiều càng tốt trong mối quan hệ của chúng ta với người khác.

Chúng ta đâu nhất thiết phải làm một người mà ai ai cũng thích, nhưng ít nhất là trở thành một người không bị người ta ghét bỏ.

Trên zhihu từng có một chủ đề thảo luận: Sự khác biệt giữa thẳng tính và vô học là gì?

Câu trả lời của cư dân mạng trên đó là: Sự khác biệt nằm ở "mức độ".

Tính cách thẳng thắn cũng có lúc buột miệng nói thiếu suy nghĩ, nhưng không phải để tranh giành hiếu thắng, hay chỉ nói cho sướng mồm , còn mấy đứa vô học thì cứ mở miệng ra là làm tổn thương người khác và không bao giờ biết tiết chế cả.

Người thẳng tính nói chuyện đơn giản đi trực tiếp vào vấn đề, không vòng vèo trầm bổng, nhưng tâm hồn lương thiện; còn kẻ vô học thì ăn nói, hành động trong cuộc sống trên mọi khía cạnh đều sẽ làm người khác ghét.

Người thẳng tính thông thường không phải là người có lòng dạ nham hiểm, nhưng người vô văn hóa đôi khi trong câu nói "vô tình" đó đều đã tính toán kỹ càng cả rồi.

Cùng một người thẳng tính kết giao, bạn biết rằng anh ta không giỏi nói chuyện, nhưng khi gặp chuyện vẫn sẵn sàng lắng nghe lời khuyên, ý kiến của anh ta, không quan tâm lời nói khó nghe đến mức nào; còn đối với mấy đứa vô học, bạn sẽ cố gắng tìm đường mà tránh né.

Người thẳng tính nói chuyện nhanh nhảu, nhưng họ sẽ biết quan tâm đến cảm xúc của bạn. Nếu biết mình sai, sẽ nói lời xin lỗi; còn người không có giáo dục thì chỉ biết toan tính thỏa miệng nhất thời, thấy thoải mái là nói, ngay cả khi biết điều đó là sai, cũng sẽ lại sử dụng từ "thẳng tính" để lấp liếm.

Đối với những người đã quen sử dụng câu bao biện: "Tôi tính tình thẳng thắn, bạn đừng để tâm nhé" làm cái cớ, bạn có thể đáp lại: "Tôi tính tình cực kỳ nóng nảy, ưa động chân động tay, bạn cũng đừng để tâm nhé."