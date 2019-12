Nhiều cặp đôi đang “mây mưa” bỗng "dính chặt" vào nhau, hé lộ một chứng bệnh bất cứ phụ nữ nào cũng có thể mắc

Điều này xuất phát từ một căn bệnh rất khó nói của phụ nữ, một căn bệnh có thể biến những giây phút thăng hoa trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời.

Cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng "dính chặt" vào nhau, không mảnh vải che thân

Đầu tháng 4 năm nay, một bệnh viện tại Ba Lan tiếp nhận trường hợp rất đặc biệt: Một cặp vợ chồng trẻ bị "dính chặt" vào nhau trong trạng thái không hề mặc quần áo.

Được biết, khi cặp vợ chồng đang "gần gũi" thì đột nhiên "cậu nhỏ" bị mắc kẹt lại bên trong "cô bé" của vợ, không có cách nào thoát ra.

Cuối cùng, cặp đôi đành phải gọi cấp cứu. Cặp đôi được chở về bệnh viện trong tư thế xếp chồng lên nhau, cơ thể được che bằng một chiếc chăn của nhân viên cứu hộ.

Người vợ thừa nhận với bác sĩ rằng vì nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài nên chị đã lén bôi chất gây dị ứng vào bao cao su. Không ngờ, vợ chồng chị lại dùng chính chiếc bao cao su ấy. Đây chính là nguyên nhân khiến người vợ bị co thắt âm đạo và gây ra tai nạn mắc kẹt cho chồng.

Đang thăng hoa bỗng… dính liền

Một trường hợp khác xảy ra hồi tháng 6 năm 2018. Cặp đôi sống tại Kê-ni-a (một quốc gia tại Đông Phi) bị bắt tại trận khi đang ngoại tình với nhau. Đáng nói, cặp đôi này đã hoàn toàn bị "dính chặt" khi bị bắt quả tang. Sau đó, cặp tình nhân này đã được vận chuyển trên một chiếc xe lăn bằng gỗ để đi tìm hỗ trợ y tế. Người phụ nữ che mặt bằng khăn trải giường trong khi người tình của cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

Theo tờ Daily Mail, người phụ nữ trong câu chuyện này đã mắc chứng co thắt âm đạo. Chính vì vậy người đàn ông không thể nào tách rời được bạn tình của mình.



Cả gia đình hợp sức vẫn không thể "tháo kẹt"

Bác sĩ Đặng Văn Quế, nguyên BS Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cũng từng chia sẻ mình đã "tháo kẹt" cho 2 trường hợp, một ở Việt Nam, một ở Ba Lan.

Cặp đôi phải nhờ đến bố mẹ và em chồng giúp "tháo kẹt" nhưng không thành công...

Vụ cấp cứu ở Việt Nam bác sĩ được người nhà kể lại rằng, sau phút thăng hoa, người chồng làm mọi cách vẫn không thể rút lui. Quá hốt hoảng, cặp đôi liền gọi bố mẹ và em chồng đến giúp đỡ nhưng không thể giúp gì được, ngược lại còn khiến họ thêm đau đớn. Cuối cùng, cặp đôi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức và được "tháo kẹt" thành công, các bác sĩ chưa kịp hỏi để ghi chép vào sổ thì hai vợ chồng do xấu hổ đã tự trốn viện về.



Hiện tượng bị "dính chặt" khi quan hệ là gì?

Thực tế, hầu như tất cả các tai nạn "dính chặt" của các cặp đôi đều bắt nguồn từ căn bệnh co thắt âm đạo.

Theo Tiến sĩ Laura Berma, một chuyên gia về tình dục học của Hiệp hội nghiên cứu tình dục Hoa Kỳ, hiện tượng co thắt âm đạo khiến nạn nhân không thể kiểm soát được các cơn co thắt nơi vùng kín. Sự co này làm đóng kín âm đạo và hệ quả là không thể quan hệ được hoặc bị "dính chặt" khi quan hệ.

Chứng bệnh kỳ lạ này không phổ biến, không có một con số chính xác về những phụ nữ bị bệnh và không nhiều người có cách hiểu đúng đắn về nó.



Theo Medicalnewstoday, chứng co thắt âm đạo xuất phát từ 4 lý do chủ yếu đó là viêm âm đạo, nhiễm trùng nấm men, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, nhiễm trùng đường tiết niệu…



Ngoài ra, chứng co thắt âm đạo có thể xảy ra vì một số nguyên nhân sau:

- Bị các vấn đề về tâm lý.

- Đã từng bị chấn thương vùng sinh dục hoặc bị ngược đãi, lạm dụng tình dục.

- Đã từng bị khó chịu, thất bại khi quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh cũng không có một nguyên nhân rõ ràng nào.

Phụ nữ mắc chứng co thắt âm đạo thường gặp khó khăn khi quan hệ tình dục, thậm chí không thể quan hệ. Một số khác thì bị đau vùng âm hộ, lan ra cả vùng chậu khi quan hệ. Tuy nhiên, những bệnh nhân gặp tình trạng này vẫn bị cuốn hút trước phái mạnh và vẫn có thể đạt cực khoái…

Khi phụ nữ có những biểu hiện trên, tốt nhất hãy tìm khám tại các bác sĩ chuyên về sản phụ khoa. Qua việc điều tra bệnh sử cùng với việc khám lâm sàng, các bác sĩ sẽ đưa ra giải thích xác đáng và tìm cách điều trị cho bệnh nhân. Theo nhiều nghiên cứu, kết quả điều trị co thắt đau âm đạo rất cao, ví dụ như nghiên cứu của Biswas & Ratnam, 1995, có kết quả đến 100%; của Butcher, 1999, 98-100%; của Masters & Johnson, 1970, 97,7%.