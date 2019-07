Nhật Bản sơ tán khẩn cấp gần 600.000 người dân do mưa lớn

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng kêu gọi người dân thường xuyên theo dõi tình hình mưa bão và tuân thủ lệnh sơ tán của chính quyền địa phương.



Tại buổi họp báo vừa được tổ chức sáng cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn đang tăng lên trong thời gian từ hôm nay đến ngày 4/7. Cơ quan này cho biết có khả năng sẽ phát đi thông tin cảnh báo đặc biệt trong trường hợp mưa to liên tục kéo dài nhiều giờ tại cùng một địa điểm và đề nghị chính quyền các địa phương phải hết sức đề phòng khả năng sạt lở đất, ngập lụt và nước sông dâng tràn. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ an toàn của bản thân, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ xung quanh và phải nhanh chóng tuân thủ lệnh sơ tán của chính quyền địa phương.

Trước đó cùng ngày, chính quyền thành phố Kagoshima ở phía Nam vùng Kyushu đã phát lệnh sơ tán ngay lập tức gần 600.000 người dân trong thành phố tới nơi an toàn. Cùng thời điểm, chính quyền thành phố Amakusa thuộc tỉnh Kumamoto cũng phát lệnh sơ tán hơn 80.000 cư dân trong thành phố do nguy cơ sạt lở đất tăng cao trong những trận mưa lớn hiện nay. Trong khi đó, khoảng 408.000 người tại các tỉnh Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki cũng nhận được cảnh báo sơ tán. Khoảng 500.000 người dân khác cũng đã nhận được thông báo chuẩn bị sơ tán.

Nước mưa nhấn chìm một cánh đồng lúa ở Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản ngày 1/7/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, lượng mưa tính từ đầu trận mưa hiện nay tại phía Nam vùng Kyushu có thể vượt mức 900 mm và mưa to sẽ tiếp tục trong 4 ngày tới. Mưa lớn sẽ tiếp tục trong 24 giờ tới với lượng mưa dự báo khoảng 350 mm ở phía Nam Kyushu và 300mm ở phía Bắc Kyushu. Hiện nay, mức độ cảnh báo tại một số khu vực đã được đặt ở cấp độ 4 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp.

Trong sáng 3/7, công ty đường sắt JR Kyushu cũng đã tạm ngừng dịch vụ tàu cao tốc giữa Kumamoto và Kagoshima. Thành phố Kagoshima cũng đã lệnh cho 120 trường tiểu học và trung học tại thành phố này đóng cửa trong 2 ngày 3 và 4/7.