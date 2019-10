Nhật Bản: Hàng chục người chết do ảnh hưởng bão mới

Các tỉnh Chiba, Fukushima lại chịu thêm thiệt hại nặng nề khi công tác khắc phục hậu quả cơn bão Hagibis vẫn đang tiếp tục.

Tỉnh Chiba bị ngập nặng.

Đã có hơn 10 người chết tại hai tỉnh này, số người mất tích tiếp tục tăng. Riêng tỉnh Chiba có tới 9 người chết. Theo Bộ Giao thông quốc thổ Nhật Bản, riêng tỉnh Chiba có 15 con sông có mực nước tăng cao đe dọa vỡ đê bao. Riêng ngày 25 và ngày 26/10, hàng nghìn học sinh của các trường học từ mẫu giáo đến Đại học đã không thể về nhà do nước ngập cao xung quanh. Học sinh phải tạm trú trong trường đợi cứu trợ và nước rút. Tại một số khu vực ở tỉnh Chiba và tỉnh Ibaraki đã ghi nhận lượng mưa hơn 200mm trong vòng 12 giờ đồng hồ, cao hơn mức trung bình của cả tháng 10.

Tại sân bay Narita có ở Chiba, hơn 3.000 hành khách phải qua đêm ở sân bay, gần 1.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong năm nay, Chiba là tỉnh chịu thiệt hại liên tiếp từ cơn bão số 15, 19 (Hagibis) rồi đến 21. Điều này khiến người dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định hỗ trợ tích cực cho tỉnh Chiba trong việc xây dựng lại nhà ở, trường học… đã bị hư hại trong các cơn bão vừa qua.

Bộ Giao thông quốc thổ cũng cho biết thêm, do hệ thống đê bao bị vỡ và chưa kịp bồi đắp từ cơn bão Hagibis, nên khi mưa lớn do ảnh hưởng của bão mới, tình trạng ngập lụt càng trở nên nghiêm trọng, hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt. Trong số những người thiệt mạng có một nửa do bị nước cuốn trôi khi vẫn ngồi trên xe.

Giao thông trong khu vực hỗn loạn. Nhiều bệnh viện ngập sâu trong nước. Số nhà dân và các cơ sở, cơ quan bị ngập tiếp tục tăng.

Tại thành phố Mabara của Chiba và một số khu vực tỉnh Fukushima, nhiều cánh đồng hoa màu của nông dân bị ngập lụt, đe dọa mất trắng. Hàng loạt các thiết bị như máy giặt, tủ lạnh của người dân bị hỏng do ngập nước trong thời gian dài.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế và Lao động, tính đến 6h sáng 27/10, có 87 người chết, 8 người mất tích, gần 5.000 ngôi nhà tại 5 tỉnh ngập sâu trong nước, hơn 4.000 hộ dân vẫn phải sơ tán do cơn bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản hôm 12/10 vừa qua, trong đó tỉnh Ibaraki nhiều nhất với gần 3.000 hộ./.